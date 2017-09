Spelarbetyg: IFK Göteborg - Jönköping Södra 1-1 (0-1)

Det slutar återigen 1-1 på Gamla Ullevi, efter att ett ineffektivt IFK Göteborg inte klarar av att avgöra matchen.

Betygsskala 1-7

1= Usel

2= Dålig

3= Underkänd

4= Godkänd

5= Bra

6= Mycket bra

7= Landslagsklass



Pontus Dahlberg – 4

Chanslös på målet, och har i övrigt inte mycket att göra under matchen.



Emil Salomonsson – 2

Det är en rejäl formsvacka Emil befinner sig i. Poängskörden har stagnerat, men det är även i passningsspelet och bollmottagningarna man inte riktigt känner igen honom.



David Boo Wiklander – 4

Har sedan han blev ordinarie gjort det bra, och så även idag. När den övriga backlinjen fallerar, är han allt som oftast där och styr upp.



Kristopher Da Graca – 2 (ut '63)

Har stora problem med bollbehandlingen stundtals, och tappar bollen vid farliga lägen vid ett par tillfällen.



Billy Nordström – 3

Inte alltid vän med bollen, och har precis som flera av sina lagkamrater problem med underlaget.

Spelar upp sig i andra halvlek, men räcker inte för godkänt enligt undertecknads kritiska öga.



Patrik Karlsson-Lagemyr – 5 (ut '72)

Gör sin första start sedan han skadades mot just Jönköping i fjol. Såg ut att ha det kämpigt i inledningen, men herregud vad den här killen vill spela fotboll. Visst, det finns en del bolltapp – men ”Paka” visar direkt i sin återkomst att han är en spelare för startelvan. Får dessutom kröna sin insats med ett mål.



Sebastian Eriksson – 3

Kan bättre, men vinner trots allt mittfältet tillsammans med sin centrala kollega. Tappar dock en del boll, vilket sänker betyget.



Vajebah Sakor – 4 (ut '87)

En gigant i duellspelet. Tappar dock alldeles för många bollar, vilket sänker hans betyg ett snäpp.



Sören Rieks – 4

Viktig, viktig för Blåvitts offensiva spel. Står för flertalet framspelningar, och är mycket nära på att bli målskytt i den första halvleken.



Tobias Hysén – 3

Det har varit många fina prestationer från Tobias Hyséns sida, men idag är det inte allt för mycket som går hans väg. Bör har blivit målskytt, men ineffektiviteten sätter stopp idag.



Mikael Boman – 3

Gör det bra i sin roll som target-spelare, men bör likt sin anfallskollega ha blivit målskytt. Framspelad ett par gånger, men en duktig Cajtoft stod i vägen.



August Erlingmark – 4 (in '63)

Ersätter en skadad Da Graca, och har knappt något att göra under sina minuter.



Elias Omarsson (in '72) och Sebastian Ohlsson (in '87) spelade för kort tid för att betygsättas.

