Delad poäng på GFA!

Kalmar FF kom till spel i fredagens match mot IFK Norrköping med tre matcher utan förlust. I mål fick återigen den stabila Lukas Hägg-Johansson ta plats och i backlinjen sågs bland andra Viktor Agardius och Mikael Dyrestam. Matchen kom att bli en jämn tillställning där lagen till slut fick dela på poängen.





Efter ca 10 minuter skapar Kalmar sin första hörna i matchen. Efter att bollen fastnar i gästernas straffområde, spelar



Kalmar får energi av sitt ledningsmål, men är ändå inte överlägsna gästerna. Norrköping skapar ett par halvchanser genom bland andra David Moberg-Karlsson, men Hägg-Johansson är stabil i hemmamålet.







I slutet av första halvlek blir Kalmar en aning passivt när man vid två tillfällen slarvar med bollen i uppspelningsfasen, vilket är nära att resultera i friläge för gästerna. Lukas Hägg-Johansson får slita hårt mot Norrköpings anfallsspelare men visar gång på gång varför han är förstavalet för



Inledningen av den andra halvleken blir ganska händelsefattig då bollen mest befinner sig på mittfältet och spelet präglas av närkamper. Kalmar försöker behålla bollen inom laget, men gästerna trycker allt mer på för en kvittering, men precis som i första halvleken står Hägg-Johansson emot.



Kalmar genomför ett dubbelbyte där Ring och Diouf byts ut och ersätts av Sachpekidis och Hellquist. Kalmar har svårt att få upp bollen i anfallsfasen och tillbringar mycket tid till att försöka hålla tätt runt eget mål.



Med kvarten kvar att spela spricker dock Kalmars nolla när Kalle Holmberg nickar in kvitteringen till 1-1. Lukas Hägg-Johansson står för ett antal spektakulära räddningar och är en av de avgörande anledningarna till varför Kalmar inte förlorar matchen. Fejzullahu byts ut och ersätts av Romario Rodrigue men då Kalmar får koncentrera sig på försvarsspel så får han inte många bollar att jobba med.



Resterande tid av matchen böljar spelet fram och tillbaka. IFK Norrköping sticker emellan med ett par skott som Hägg-Johansson klarar utan problem. Kalmars anfallsspel lyser med sin frånvaro under sista kvarten av andra halvlek.



När domare Bojan Pandzic blåser av matchen inför 5679 personer på Guldfågeln Arena får lagen dela på poängen. Kalmars nästa match spelas den 20:e september borta mot Halmstad BK.

2017-09-20 13:58:14

Match i staden där Kalmar FF tog guld 2008 mot Halmstad BK väntar under onsdagskvällen. Matchen spelas på Örjans vall i Halmstad med start 19:00.