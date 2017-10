Förlust i Närke!

Kalmar FF spelade under söndagen mot Örebro SK som var placerade på en tionde plats i den Allsvenska tabellen. Matchen kom att bli en jämn tillställning som till slut skulle gå till hemmalagets favör.



2017-10-02 23:51:00

Kalmar FF spelade under söndagen mot Örebro SK som var placerade på en tionde plats i den Allsvenska tabellen. Matchen kom att bli en jämn tillställning som till slut skulle gå till hemmalagets favör.