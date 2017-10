Straffade av J-Södra

Ett stort bortafölje i form av supportrar men också sponsorer hade tagit sig till ett lite kylslaget Stadsparksvallen för årets sista Smålandsderby. Nanne valde att satsa på en offensiv startelva. Bland annat fanns publikfavoriten Papa Diouf och Jonathan Ring med i ett tremannaanfall framför bland andra två bröder Hallberg.

Första halvlek





Första kvarten präglas av närkamper och frisparkar, mestadels till Kalmar. Man skapar också tre hörnor under väldigt kort tid, men ingen av dessa kommer gå till historien. Efter 18 minuter bryts dödläget när



Kalmar visar dels kämpaglöd och men också en del frustration efter Jönköpings ledningsmål.

Bland annat



Matchens första varning tilldelas Kalmars Romario efter en, i efterhand, tveksam situation. Matchens domare Magnus Lindgren tillåter till viss del fysiskt spel men känns något ojämn då vissa situationer som är kampsituationer resulterar i frispark medan andra situationer lämnas helt. Bland annat får



Efter ett fint förarbete av Jonathan Ring, når bollen fram till

Lagen går till halvtidsvila med en 1-0 ledning för hemmalaget.



Andra halvlek.





Kalmar tappar markering tidigt i den andra halvleken vilket ger J-södra möjligheten att komma igenom med Tommy Thelin som dock stoppas av Lukas Hägg-Johansson. Kalmar får ett antal möjligheter att kvittera matchen. Bland annat får Fejzullahu en möjlighet efter ett inlägg från Agardius, dock kan inte Erton få nicken på mål.



Efter ca 65 minuter kommer Tommy Thelin återigen igenom Kalmars backlinje. Kalmars målvakt Hägg-Johansson kommer ut med en väldig kraft och kapar Thelin, men domaren väljer att döma hörna för hemmalaget. Minuten senare hamnar Fendrich i en kamp om bollen med Nouri men blir liggande samtidigt som hemmapubliken ropar på straff som dock uteblir.



Kalmar blir rejält tillbakatryckta och kommer inte alls upp i nivå som vi sett tidigare. Bland annat får hemmalagets Gojani en möjlighet med ett skott mot Hägg-Johansson som den sistnämnde nyper vid stolproten.



I den 78’e minuten genomför Nanne Bergstrand ett klassiskt trippelbyte när Fejzullahu, Diouf och Melker Hallberg utgår och ersätts med Hellquist, Romario Rodrigues och Sachpekidis ersätter.



I den 87’e minuten kommer Mikael Dyrestam helt fel in i en situation med en motståndare och kapar denne, vilket leder till Jönköpings andra straff för kvällen. Fram kliver Kozica och sätter 2-0 för hemmalaget.



Under den andra halvlekens 3 stopptidsminuter får Kalmar en möjlighet i samband med att Romario Rodrigues kommer till skott, med detta täcks istället undan.



Närmare än så kom inte Kalmar i denna matchen. Man förlorar säsongens andra derby och får vända hem från ett kyligt Stadsparksvallen med 0 poäng.

Kalmars nästa match spelas söndagen den 29 oktober klockan 17:30 på bortaplan mot BK Häcken. Vi bryter ihop och kommer igen!



VI ÄR KALMAR!



Matchfakta:

Jönköpings Södra - Kalmar FF 2-0 (1-0)

Bollinnehav: 46%-54%

Avslut: 13-7

Hörnor: 5-6

Varningar: 3-1

