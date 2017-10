De nominerade till Fotbollsgalan 2017

Med drygt tre veckor kvar till årets fotbollsgala, som går av stapeln 20 november, står det klart vilka som nominerats.

Årets målvakt



Dam: Hilda Carlén (Piteå IF DFF), Gudbjörg Gunnarsdottir (Djurgårdens IF FF), Hedvig Lindahl (Chelsea Ladies FC).



Herr: Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp), Robin Olsen (FC København), Johan Wiland (Malmö FF/Hammarby IF).



Årets back

Dam: Faith Ikidi (Piteå IF DFF), Jessica Samuelsson (Linköpings FC/Arsenal FC), Linda Sembrant (Montpellier Hérault SC).



Herr: Ludwig Augustinsson (FC København/SV Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Mikael Lustig (Celtic FC).



Årets mittfältare



Dam: Kosovare Asllani (Manchester City FC/Linköpings FC), Claudia Neto (Linköpings FC), Sanne Troelsgaard (FC Rosengård).



Herr: Viktor Claesson (FC Krasnodar), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jakob Johansson (AEK Aten FC).



Årets forward



Dam: Stina Blackstenius (Montpellier Herault SC), Tabitha Chawinga (Kvarnsvedens IK), Lieke Martens (FC Rosengård).



Herr: Marcus Berg (Panathinaikos FC/ Al-Ain FC), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United FC), Ola Toivonen (Toulouse FC).



Damallsvenskans mest värdefulla spelare



Filippa Angeldahl (Hammarby IF FF), Tabitha Chawinga (Kvarnsvedens IK), Mia Persson (IF Limhamn Bunkeflo).



Årets genombrott dam



Filippa Angeldahl (Hammarby IF FF), Tove Almqvist (Linköpings FC), Loreta Kullashi (Eskilstuna United DFF).



Jury dam: Peter Gerhardsson, SvFF; Magnus Wikman, SvFF; Anneli Andersén, SvFF; Calle Barrling, SvFF; Victoria Sandell, EFD; Johanna Frisk, Sveriges Radio; Malin Swedberg, Bonnier Broadcasting; Frida Östberg, SVT.



Jury herr: Janne Andersson, SvFF; Peter Wettergren, SvFF; Roland Nilsson, SvFF; Claes Eriksson, SvFF; Stefan Lundin, SEF; Richard Henriksson, Sveriges Radio; Anders Andersson, Bonnier Broadcasting; Anders Svensson, Discovery Networks; Daniel Nannskog, SVT; Ola Wenström, Viasat.



Till utmärkelserna Guldbollen, Diamantbollen, Årets domare och Fotbollskanalens hederspris sker inga förhandsnomineringar.



På galan hyllas även landslagen, årets svenska mästare och cupmästare, skyttekungar och skyttedrottningar. TV-tittarna avgör vad som koras till årets prestation.



Kategorierna Allsvenskans Stora Pris - Allsvenskans mest värdefulla spelare, Årets allsvenska nykomling och Årets tränare koras i ”Allsvenskans stora pris” som sänds i C More den 7 november. Svensk Elitfotboll har låtit en jury bestående av lagkaptenerna och huvudtränarna i Allsvenskan samt 32 utvalda journalister och experter utse vinnarna i Allsvenskans stora pris. Förbundskaptenen för Herrlandslaget, Janne Andersson, samt U21-landslagets förbundskapten, Roland Nilsson, ingår också i juryn. Vinnarna presenteras även på Fotbollsgalan.



Källa: SvenskFotboll.se



Vilka vinner? Diskutera gärna i kommentarfältet nedan.