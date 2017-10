Spelarbetyg Nederländerna - Sverige

Trots förlusten mot Holland med 2-0 så gick Sverige vidare till VM-kval playoff.

Arjen Robbens straff var svag och Olsen borde nog ha räddat den. Robbens 2-0-mål var otagbart, det skottet skulle ingen målvakt i hela världen ta. Annars så gjorde han en bra match. Han gjorde några riktigt svettiga räddningar.Fick ett riktigt onödigt gult kort när han inte kastade ett inkast tillräckligt snabbt. Avstängd i playoffen. I övrigt så var han Sverige s bästa spelare under dagen. Stod ofta på rätt plats.Han gav Nederländerna en onödig straff när han fick bollen på armen. Spelade inte upp sig under matchen. Var för slarvig.En godkänd och stabil insats. Han kan dock mycket bättre än vad han visade under matchen.Slog ett par fina inlägg under matchen. Jag blev riktigt imponerad av hans arbetarkapacitet. En stor tillgång för Sverige att ha på planen.En ganska så svag första halvlek. Kämpade sig in i matchen och gjorde det bra under den tiden han spelade i den andra halvleken.Sprang och sprang, men skapade inte någonting av det. Jag får ge han att han i alla fall försökte. Fick lite ont i slutet och var tvungen att byta.Han gjorde inga avtryck alls under matchen. Johansson hade knappt bollen.En godkänd match. Kunde dock ha gjort mer när han väl hade bollen. Såg lite seg ut ibland.Såg pigg ut i första halvleken, men tappade det i den andra halvleken. Fick inte bollen där han behöver den för att kunna göra mål. Godkänd insats.Var totalt osynlig under den tiden han spelade i matchen. Fick inte till det alls i sitt spel under dagen. Kändes trög. Skulle ha byts ut tidigare.Ett piggt inhopp. Det var svårt att förändra matchbilden när Sverige ligger under med 2-0, men efter förutsättningarna så gjorde han det bra.Spelade för kort tid för att betygsättas.Spelade för kort tid för att betygsättas.