Spelarbetyg Sverige - Luxemburg

Anfallsduon dominerade.

Inte helt sysslolös men det var aldrig några större prov han ställdes inför. Gör det bra och är godkänd - Helt enkelt för att han inte kunde bli mer. Möjligen om han gått upp och gjort ett mål själv..Kanske i överkant men ändå en spelbild han är van vid från Celtic och visst trivdes Lustig. Aktiv i såväl passningsspel som löpningar och målskyttet! Snygg nick fram till 3-0.Ok, det är kanske ett betygssteg för högt men "Granen" gör ändå två mål. Säker straffskytt och som vanligt stabil i övrigt.Som defensivt ankare är det inte mycket som händer i en sådan här match. Gör det han ska.Om man måste jämföra kanske på en nivå under Lustig på andra kanten, men gör det bra från sin kant. Har en väldigt fin vänsterfot som kan skapa lägen snabbt. Given framöver.Fick chansen från start, men det är väl svårt att säga att han tog den. Sliter föredömligt, men nog hade man hoppats på mer offensiv spets från Claesson i en sådan här match.Tokdominerar väl kanske inte direkt, men ändå den som märktes mest från innermittfältet. Betyget höjs av att han har många farliga passningar in i straffområdet.Inte direkt en matchbild där han får glänsa mest. Gör det stabilt, men märks knappt.Hamnar kanske ett betyg under vad han är värd eftersom kraven är så stora nu, men faktum är att Forsberg inte alls är så dominant som vi sett honom och faktum är att han ligger bakom relativt få riktigt bra lägen även om han periodvis kunde briljera. Stark tvåa.Gör ett makalöst vackert mål och är den store dirigenten offensivt i dag. Egentligen betydligt mer i spelet än hans anfallspartner som får rubrikerna (med rätta) i dag. Ola har ett finger med i det mesta i dag.Ok. Det är kanske lite billigt att få en femma i en match mot Luxemburg, men samtidigt gör Berg fyra mål. Jobbar hårt även i övrigt, men kommer såklart komma ihåg den här matchen. Stekhet i läget.Hinner inte riktigt sätta något större märke på matchen, men gör absolut inte bort sig.Spelade för kort tid för att betygssättas.Spelade för kort tid för att betygssättas.