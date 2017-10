Sveriges rekordseger: Krossade Luxemburg

För lite mer än en månad sedan spelade Luxemburg 0-0 mot EM-silvermedaljören Frankrike. Idag förväntades en liknande matchbild när Sverige tog emot "blåbärsnationen". Då bjöds på de största svenska segersiffrorna någonsin i VM-kvalssammanhang.

Förutsättningarna på förhand var som så att Sverige helst skulle göra ett antal mål för att förbättra sin målskillnad och därmed i praktiken säkra andraplatsen i gruppen framför Nederländerna. Jag och förmodligen många med mig förväntade sig en jämn och tuff matchbild inte helt olik den Frankrike hade mot Luxemburg. Det blev dock raka motsatsen.Sverige var givetvis storfavoriter, men gästerna hade tidigare visat ett bra försvasspel. Svenskarna lyckades som väntat ta kommandot direkt, utan att hota särskilt mycket de första minuterna.Trots en ganska sömnig inledning från det svenska laget fick de en drömstart. Ola Toivonen skulle vända runt i straffområdet och trillade efter att ha krockat med en Luxemburgsspelare. Domaren blåste straff, men det var ytterst tveksamt om han tog rätt beslut. Oavsett om det borde varit straff eller ej klev lagkaptenen Andreas Granqvist fram och placerade säkert in bollen i vänstra hörnet medan målvakten chansade fel. 1-0 i tionde minuten och väldigt skönt att få in ett ledningsmål och kunna slappna av fortsättningsvis i matchen.Sveriges spel förbättrades efter målet och inte kort senare utökade hemmalaget ledningen. Ola Toivonen spelade snyggt fram Markus Berg som stod omarkerad till vänster i straffområdet. Han tog med sig bollen någon meter uppåt för att hitta ett bra skottläge och avslutade sedan vid förstastolpen. Målvakten som förväntade sig ett skott i bortre kunde inte nå bollen och 2-0 var ett faktum.Det såg ut att bli en trygg matchbild för Sverige. Inte alls likt den Frankrike hade mot Luxemburg då de i 90 minuter plus tillägg jagade ett ledningsmål. Sverige kunde lugnt och bekvämt spela utan att behöva känna pressen av att få in det där viktiga första målet.Senare kom även 3-0 för Sverige. Efter ett bolltapp på mitten kunde Ola Toivonen enkelt frispela Markus Berg, vars avslut räddades med fingertopparna av Jonathan Joubert i bortamålet, men på returen kunde Berg peta in bollen. Mycket viktigt att målproduktionen lossnade så snabbt, med tanke på den målskillnadsaffär gruppen riskerar att bli i slutändan.Sverige skapade egentligen inte så många farliga lägen utöver de tre målen. De var helt enkelt effektiva. Luxemburg hade i stort sett ingenting offensivt i första halvlek. De hotade bara med några småfarliga frisparkar. Sverige var stabila försvarsmässigt och hade ett okej anfallsspel i första halvlek. De gjorde vad de skulle, men det var ingen sprudlande första halvlek. Inte i jämförelse med det vi fick se efter halvtidsvilan.I andra halvlek kom Luxemburg ut som ett bättre lag. De skapade några chanser och nyinbytte Gerson Rodrigues hade ett mycket farligt avslut precis utanför stolpen. Även Sverige hade några lägen. Bland annat hade Forsberg ett skott rakt på mål från nära avstånd. Ett läge där han hade kunnat göra det bättre.Luxemburgs pigga inledning hjälpte föga i 54:e minuten när Markus Berg sköt in 4-0 och fullbordade sitt hattrick. Berg tog med sig bollen efter ett inkast och försvararna trillade och klantade sig runt om honom. Detta gjorde att värmlänningen kunde driva bollen in mot straffområdet och sedan placera in den i bortre hörnet.Med en timme spelad fick Sverige ett frisparksläge en bit in på Luxemburgs planhalva. Tanken var att Mikael Lustig skulle byta ut mot Emil Krafth, men på grund av hans kvaliteter i huvudspelet fick han stanna på planen under frisparken. Och vem är det som knoppar in 5-0 om inte just Mikael Lustig? Han tajmade Sebastian Larssons inlägg perfekt och nickade in den i mål. Sedan rusade han ut och bytte direkt.Målkavalkaden slutade inte där. I 67:e minuten stoppades Emil Forsbergs passning till Viktor stoppades med en hands på Luxemburgsförsvarare. Domaren blåste straff och denna gång fanns det ingen tvekan om huruvida det var rätt eller inte. Andreas Granqvist klev fram för andra gången och stänkte denna gången upp bollen i krysset. 6-0.Matchen hade utvecklats till en uppvisning och en näst intill förnedrande tillställning för gästernas del. Bara fyra minuter efter “Granens” straffmål gjorde Markus Berg sitt fjärde mål för dagen. Ludwig Augustinsson slog ett inlägg från vänster mot bortre delen av straffområdet där Berg dök upp och nickade in 7-0 vackert. FYRA mål från värmlänningen. Högst imponerande.Ola Toivonen ville också vara med i målprottokollet. Emil Krafth spelade fram anfallaren som avslutade snyggt i högra krysset. 8-0! Så skrevs även slutsiffrorna. Det är den största segern någonsin för Sverige i EM-kval och VM-kval. Helt osannolikt, framför allt med tanke på att samma Luxemburg lyckades nolla Frankrike för drygt en månad sedan. Om man ser till alla matcher var det den största segern sedan 1954, då Finland besegrades med 10-1 i Helsingfors.Det finns bara ett ord i huvudet efter den här uppvisningen: Wow!Med detta kan vi se andraplatsen som säkrad och i kväll får svenska landslaget hoppas på att Frankrike tappar poäng mot Bulgarien så även förstaplatsen är i egna händer.