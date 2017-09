Silly Season 2017: Tränarbyte

Följ den löjliga säsongen med Ljungskile SK i Superettan. Vilka kommer och vilka går? LSK FANS bevakar Silly Season 2017 och samlar rykten och fakta i denna artikel.

Senaste uppdateringar står med röd text.



2017-09-06 Det är nu officiellt att Glenn Ståhl sagt upp sig, och med omedelbar verkan ersätts av L-O Mattsson. Vi tackar Glenn för den här tiden och hälsar L-O välkommen tillbaka!



2017-09-06 Sveriges radio uppger att Glenn Ståhl ska ha sagt upp sig från sitt tränaruppdrag efter de tre raka förluster som inlett höstsäsongen. Den som anges som Ståhls efterträdare är L-O Mattsson, tränaren som 1996 tog LSK till Allsvenskan för första gången. Mattsson blir isåfall LSK:s fjärde tränare sedan Jonas Olsson tog över inför säsongen 2016. Klockan 13.30 håller klubben presskonferens.



2017-08-03 LSK hämtar in två spelare på lån från Viking FK i norska högstaligan. Det rör sig om nigerianske anfallaren Aniekpeno Udo och norske yttern Stian Michalsen. Därmed har man antalsmässigt fyllt de hål som uppstått när Filipovic, Bohman och Olsson lämnat under vår/sommar. Båda lånas in fram till säsongsslutet.



2017-08-01 Hampus Bohman packar just nu väskorna för en höst i Spanien där hans flickvän ska studera. I dagarna blev hans ersättare klar i form av Filip Naumcevski från Makedonien, som skrivit på för säsongen ut. Samtidigt är det klart att Peter Mandic lämnar LSK permanent. Mandic värvades till LSK i vintras men lånades innan seriepremiären ut till Gauthiod i division 2, där han alltså blir kvar nu. Jakob Olsson blev tidigare under sommaren utlånad till Varberg för resten av säsongen.

2017-05-06 Årets spelarförluster tycks aldrig ta slut. Nu lämnar Tommy Filipovic efter några månader i klubben och flyttar hem till Skåne. Tommy fick aldrig chansen från start i LSK men hann trots detta noteras för ett mål i cupen och ett i serien i den grönvita tröjan.



2017-03-31 Ett par timmar innan transferfönstret stängde landade säsongens på pappret tyngsta värvning blev det officiellt att Omar Jagne är klar för två år i LSK. Jagne spelade 18 matcher i Dalkurd förra säsongen och var med och förde dem till en fjärdeplats i Superettan. Tidigare under dagen har det också meddelats att man gått i mål med Zac Lubin, ,målvakten som provspelat med LSK i några veckor. Dessutom värvar man mittbacken Roger Thompson från Trelleborgs FF.



2017-03-29 Peter Mandic blev klar för LSK i slutet av januari. Två månader senare står det klart att han lånas ut till Gauthiod under vårsäsongen, då Glenn Ståhl valt att satsa på Alexander Mellqvist och Linus Dahl som mittlås. LSK sägs också vilja lösa den amerikanske målvakten Zac Lubin, då det saknas en målvakt i klubben.



2017-03-16 Nästa Hampus in blir Hampus Bohman, som inte fick något nytt kontrakt i ÖIS. Bohman har skrivit kontrakt fram till sommaren. Därefter kommer han troligtvis att flytta till Madrid.



2017-02-15 Hampus Dahlqvist har varit aktuell för LSK under en tid. Nu är han överens med klubben om ett tvåårskontrakt. Hampus är en 19-årig ytter och kommer från IFK Göteborgs ungdomssektion. Hans första tävlingsmatch som senior blir alltså på lördag mot just IFK Göteborg.



2017-02-13 Redan igår läckte nyheten att LSK värvar Oddevolds anfallare Viktor Mollapolci. Idag gick även klubben ut och presenterade Mollapolci i den grönvita tröjan. "Molla" har skrivit på för ett år.



2017-01-31 Det är klart att Linus Tornblad lämnar för Åtvidaberg och blir LSK:s 20:e spelarförlust denna vinter (det verkar dock bli max 21 totalt sett). Linus var en av få som utmärkte sig positivt under fjolåret och visade att han hör hemma på SE-nivå. Vi önskar honom lycka till.



2017-01-25 Peter Mandic, som tränat med LSK under några veckor, har nu fått kontrakt med klubben. Dessutom är det nu helt klart att de egna produkterna Gustav Hallberg och Simon Svanberg på allvar flyttas upp i A-laget.



2017-01-20 Bohusläningen rapporterar om ytterligare tre provspelare på plats. Däremot blir det inget med Almir Taletovic.



2017-01-17 Truppen har idag förstärkts med tre spelare. Alexander Mellqvist, som man redan från början hade bestämt sig för att försöka förlänga med, har skrivit på för två år i LSK. Dessutom värvar man skyttekungen Tommy Filipovic från Hässleholm samt Jonathan Gustavsson, central mittfältare från FC Trollhättan



2017-01-11 Robin Strömberg har idag presenterats på en presskonferens och har skrivit på för två år i LSK. Samtidigt står det klart att Hannes Stiller avslutar sin spelarkarriär för att satsa på rollen som klubbchef. Det blev totalt 75 seriematcher och 18 mål för Stiller i LSK-tröjan.



2017-01-09 Årets första träning har gått av stapeln, med tre nya provspelare. Det är klart att nyckelspelaren Jakob Olsson stannar i LSK under kommande säsong. Robin Strömberg, tidigare Östers IF, sägs vara nära en övergång till Ljungskile, men inget är klart där.



2017-01-05 Martin Cruz Aliaga, som tillhört A-truppen men aldrig fått debutera för LSK, återvänder till Stenungsunds IF



2017-01-02: LSK bryter kontrakten med Yussif Chibsah och Allan Mohideen i samförstånd.



2016-12-22: Patrik Wallin, mittfältare med förflutet i GAIS och Qviding, ansluter på ett tvåårskontrakt



2016-12-21: Andra nyförvärvet på spelarsidan kommer också från IFK Uddevalla och är målvakten Simon Forslund



2016-12-16: Filip Karlin, som varit ordinarie i IFK Uddevalla under föregående säsong ansluter på ett fyraårskontrakt. Dessutom avslöjar Bosse Wålemark för Bohusläningen att Vänersborgs FK:s Peter Mandic kan bli aktuell. http://www.bohuslaningen.se/sport/fotboll/ljungskile-v%C3%A4rvar-ifk-talangen-karlin-1.4050567









Aleksandar Kitic, mittfältare (2019)

Kommentar: Nytt treårskontrakt för trotjänaren, som vid nästa kontraktsslut gjort 15 raka säsonger i LSK.



Alexander Mellqvist, försvarare/mittfältare (2018)

Kommentar: Ytterligare en nyckelspelare som glädjande nog stannar i LSK









Glenn Ståhl, tränare (2017 (+2018))

Kommentar: Tidigare tränare i bland annat IFK Värnamo som nu blir huvudtränare för LSK. Har skrivit på för 1+1 år.



Filip Karlin, försvarare (2020) < IFK Uddevalla

Kommentar: Försvarstalangen från IFK Uddevalla har skrivit på för fyra år i LSK



Simon Forslund, Målvakt (2017 (+2018)) < IFK Uddevalla

Kommentar: Har skrivit på för ett år med option på ett extra.



Patrik Wallin, mittfältare (2018) < IFK Luleå

Kommentar: Vänder hem till Göteborg efter några år i Luleå och spelar nästa säsong i LSK



Robin Strömberg, mittfältare < Östers IF

Kommentar: Tackade nej till sin gamla klubb Mjällby AIF, då han vill bo i Göteborg. Valde istället LSK.



Tommy Filipovic, anfallare < Hässleholms IF

Kommentar: Skrev på för LSK efter en veckas provspel



Jonathan Gustafsson, mittfältare < FC Trollhättan

Kommentar: Sägs ha varit en av de bättre i fjolårets FCT och följer inte med Trollhätteklubben ner i tvåan, utan spelar nästa säsong i LSK



Peter Mandic, försvarare < Vänersborgs FK

Kommentar: Fick kontrakt efter ett par veckors provträning.



Viktor Mollapolci, anfallare < IK Oddevold

Kommentar: Ansluter på ett år från seriekonkurrenten



Hampus Dahlqvist, anfallare < IFK Göteborg

Kommentar: Har skrivit på för två år



Hampus Bohman, försvarare < Örgryte IS

Kommentar: Kommer att spela i LSK under vårsäsongen.



Zac Lubin, målvakt < Swope Park Rangers

Kommentar: Provspelat med LSK en längre tid, och man lyckades till sist enas om ett kontrakt.



Roger Thompson, försvarare < Trelleborgs FF

Kommentar: Ersätter utlånade Peter Mandic. Spelade ca hälften av matcherna för TFF i Superettan 2016



Omar Jagne, mittfältare/anfallare < Dalkurd FF

Kommentar: Blev som sista nyförvärv klar för två år i LSK



Filip Naumcevski, försvarare < Rabotnicki

Kommentar: Klar från sommaren och säsongen ut, med option på ett extra år



Aniekpeno Udo, anfallare < Viking FK

Kommentar: Spelar i LSK säsongen ut



Stian Michalsen, mittfältare < Viking FK

Kommentar: Spelar i LSK säsongen ut



Lars-Olof Mattsson, tränare < klubblös

Tar över LSK säsongen ut













Ahmed Suleiman, mittfältare > klubb ej klar



August Strömberg, målvakt > Gefle IF



Josemar da Santana Silva, försvarare > klubb ej klar



Mattias Pedersén, försvarare > klubb ej klar



Gabriel Persson, målvakt > Vänersborgs FK



Admir Bajrovic, anfallare > Östers IF



Ahmed El-Amrani, mittfältare > Stabaek



Tim Nilsen, anfallare > FC Khimki



Seydou Bocar Seck, mittfältare > lån avslutat



Lord Ofosuhene, anfallare > klubb ej klar



Peter Sörensen Nergaard, mittfältare > klubb ej klar



Oliver Gustafsson, målvakt > klubb ej klar



Hampus Andersson, mittfältare > klubb ej klar



Petter Björlund, försvarare > 07 Vestur



Ken Fagerberg, anfallare > 07 Vestur



Gabriel Altemark-Vanneryr, anfallare > Varbergs BoIS



Allan Mohideen, försvarare > Utsiktens BK



Yussif Chibsah, mittfältare > klubb ej klar



Martin Cruz Aliaga, mittfältare > Stenungsunds IF



Hannes Stiller, anfallare > slutar med fotbollen



Linus Tornblad, anfallare > Åtvidabergs FF



Peter Mandic, försvarare > Gauthiod



Tommy Filipovic, anfallare > IFK Hässleholm



Jakob Olsson, mittfältare > Varbergs BoIS (lån)



Hampus Bohman, försvarare > klubb ej klar



Glenn Ståhl, tränare > klubb ej klar











Almir Taletovic, anfallare < Kvik Halden

Kommentar: Provtränade med LSK, men då Tommy Filipovic och Jonathan Gustafsson värvades anses kvoten av anfallare vara fylld tills vidare.



Ali Al-Habobi, försvarare < Örn-Horten

Kommentar: Provtränade med LSK, men fick inget kontrakt



Daniel Tabrizi, mittfältare < Fässbergs IF

Kommentar: Provtränade med LSK, men fick inget kontrakt



Rasmus Iversen, målvakt < Qviding FIF

Kommentar: Provtränat med LSK



Tobias Sandström, mittfältare < Skellefteå FF

Kommentar: Provtränat med LSK



Albert Berisha, mittfältare < Nybergsund

Kommentar: Provtränat med LSK



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Truppen 2017 (förändringar i rött)

Målvakter

Simon Forslund (2017 + 2018)

Zac Lubin (2017) Provtränade med LSK, men då Tommy Filipovic och Jonathan Gustafsson värvades anses kvoten av anfallare vara fylld tills vidare.Provtränade med LSK, men fick inget kontraktProvtränade med LSK, men fick inget kontraktKommentar: Provtränat med LSKKommentar: Provtränat med LSKKommentar: Provtränat med LSK-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Försvarare

Linus Dahl (2017)

David Frölund (2017)

Simon Svanberg ()

Filip Karlin (2020)

Alexander Mellqvist ( 2018 )

Roger Thompson (2017)

Filip Naumcevski (2017+2018)



Mittfältare

Aleksandar Kitic (2019)