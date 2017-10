Vad händer i LSK?

Vi har fått svar från Ordf Erland Holmdahl och övriga.

Nedläggningen av Akademin har inget med Damsatsningen att göra. Damsatsningen är initierad av och fullt ut finansierad av externa sponsorer. En satsning som vi i LSK naturligtvis välkomnar då det ger möjlighet för tjejer att utveckla sitt fotbollskunnande på samma sätt som killarna.Det var inget lätt eller självklart beslut som styrelsen tog angående Akademisatsningen. Varken när vi beslöt att starta upp eller nu göra en paus. Det berör många personer och får konsekvenser. Men förutsättningarna förändras ständigt och iland tvingas vi att ta beslut som kan förfalla både ogenomtänkta och felaktiga. Men vi fattar beslut på de uppgifter vi har att tillgå.Beslutet att göra en paus i vår satsning på att få fram elitspelare i LSK:s egen regi grundar sig på följande fakta:1. När satsningen på Akademiverksamhet för U19 och U17 togs i LSK så var klubben i Superettan och vi kände att vi ville försöka erbjuda de ungdomar som var intresserade en satsning mot att bli elitspelare. Positionen i eliten gav även ekonomiska förutsättningar som idag inte finns pga degraderingen till div 1.2. Thordénstiftelsen, som är vår i särklass största bidragsgivare till Ungdomsakademin, har signalerat att man helst ser en samordning av en ungdomselitsatsning med IFK Uddevalla och IK Oddevold som idag får bidrag till liknande satsningar. Vi vet inte idag vilka resurser som vi som enskild förening kan få för den akademiverksamhet vi bedriver idag.3. Vår önskan var att starta ett gemensamt lag på U19 nivå med IFK Uddevalla och IK Oddevold. Vi har fört goda diskussioner med berörda klubbar, men i dagsläget har de inget intresse av att bedriva ett gemensamt lag 2018. Vi förstår och respekterar de andra klubbarnas åsikter och vi kommer att ha en fortsatt diskussion med berörda klubbar om ett framtida samarbete.4. Vi anser att Uddevalla med dess upptagningsområde inte har tillräckligt med spelare för att bedriva 3 akademier på U19 nivå med elitambitioner, därav vårt intresse av samarbete med övriga föreningar. Under vår tid som elitförening hade vi andra förutsättningar såväl ekonomiskt som attraktionskraft jämfört med idag.5. Vi har under sista tiden förlorat flera personer med ansvar och kompetens för Akademiverksamheten. Kunskaper som inte kan ersättas på ett enkelt sätt.6. Till sist och den tyngsta anledningen till avvecklingen. Vi har i klubben idag ingen naturlig påfyllning av spelare förrän vårt pojklag födda 2003. Dom är inte förstaårsjuniorer förrän om 4 år! Med ovan nämnda synpunkter fann vi det inte försvarbart att under en så lång period försöka ”värva” ihop spelare till ett U19 lag.Det skall även poängteras att vi inte på något sätt avbryter eller minskar det arbete som vi idag lägger på våra 350 barn i ungdomssektionen som vi har i samarbete med Groheds IF. Tvärt om, nu kommer vi istället jobba stenhårt för att få våra barn och ungdomar och deras ledare att fortsätta verksamheten upp till vuxen ålder så att vi framtiden kan ha ett U17 lag och U19 lag, gärna i samarbete med ovan nämnda föreningar i en elitsatsning.Sist men inte minst så har vi vid vårt spelarmöte och föräldramötet med våra U19 killar erbjudit dom möjligheter till att fortsätta sina karriärer i andra klubbar. Vi har erbjudit såväl de som fortfarande är juniorer, som de som nu blir seniorer, hjälp med kontakter med nya klubbar om så önskas. Vi vill givetvis hjälpa dem till en fortsatt framtid inom fotbollen.Erland Holmdahl Hannes Stiller Rikard Delbring Jonas BjörkMed detta så tackar jag LSK för att de svarade på "inlägget".