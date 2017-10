Friday I'm in Love: En genomgång i bosman

Ämnet är ständigt aktuellt, är det bra att lämna klubben som bosman eller är det mer gynnsamt för spelare och klubb att lämna för en övergångssumma.



Att definiera en lyckad karriär är svårt men i denna artikel tar vi en början i truppen 2010 för att enkelt binda ihop truppen 2010 kontra 2017 och vilka spelare som lämnat MFF, bosman eller inte.

Spelarna presenteras utan individuell rankning men kommer däremot presenteras i grupp avseende året dom lämnade Malmö FF. En kort presentation och betyg på övergången presenteras, detta är en högst objektiv betygsättning och kan diskuteras i kommentarsfältet. Lån och lärlingar räknas ej.

Spelarna som lämnade MFF sommaren 2017 kan ej betygsättas om inget radikalt har hänt.

Spelare som lämnade MFF efter att kontraktet inte förlängdes på grund av dåliga prestationer kommer också presenteras men förtydligas i text. Betygen sätts på skalan 1-5.

Håll till godo.







Truppen 2010:

Joseph Elanga (MB,VB) Bosman

MFF-ikonen Elanga spelade inte mer efter sitt andra SM-guld med Malmö FF. Betygsätts ej.



Robert Åhman Persson (MF) Bosman

RÅP lämnade MFF under sommaren 2010 för sin gamla klubb AIK. Var inte särskilt lyckad i AIK och gick vidare till Örebro där han lyfte rejält. Är i dagsläget proffs i Portugal. Betyg: 2



Edward Ofere (ANF) Tre miljoner kronor

Ofere exploderade i utvecklingen hösten 2009 med Daniel Larsson. Denna utvecklingen stagnerade en aning under 2010 och Ofere försvann under sommaren 2010 för tre miljoner kronor till Lecce. Oferes karriär tog aldrig riktigt fart och han var 2017 tillbaka i Malmö och skånefotbollen. Betyg: 1



Truppen 2011:



Yago Fernandez (MB) Bosman

Yago har sedan han lämnade MFF representerat åtta klubbar. Allt från Kazachstan till Grekland och BK Röva. Portugisen har inte nått några högre nivåer sedan han lämnade MFF och spelar i dagsläget hos União Leiria i Portugal. Betyg: 1



Omid Nazari (CM) Bosman

Omid slog aldrig igenom i Malmö FF utan tog steget ner till superettan och Ängelholm. Har inte gjort något större avtryck i Sverige men har senaste åren fortsatt sin fotbollskarriär i Filipinerna och Malaysia. Betyg: 1



Guillermo Molins (HM, ANF) Fem miljoner kronor

Detta avser första rundan som Gische var ute och rörde sig i Europa. Väldigt snart efter han kom till Belgien rök korsbandet och Gische skulle egentligen inte vara tillbaka i form förrän han kom hem till MFF sommaren 2013. Han fick aldrig visa för tränare och medspelare vad han kunde då skador hela tiden kom i vägen. Betyg: 1



Truppen 2012:



Miljan Mutavdzic (DM, CM) – Bosman

Succén som blev till stor flopp. Det var inte Miljans fel att hans tid i MFF blev som den blev. En skada tidigt i sin MFF-karriär spolierade alla möjligheter han hade och kom inte upp till samma standard som innan skadan. Spelar i Novi Pazar i serbiska andra ligan. Betyg: 1



Dejan Garaca (MV) – Fri transfer

Dejan kom tillsammans med Jimmy Touma och Jiloan Hamad från BK Forward. Slog aldrig igenom och hade hela tiden flera målvakter framför sig i hierarkin och då i synnerhet av Johan Dahlin. Gick till Syrianska och efter en runda i Litauen är han tillbaka i Södertälje. Betyg: 1



Dusan Melicharek (MV) – Information finns ej

Dusan gjorde ett gediget arbete i Malmö FF bakom Johan Dahlin och han stod bland annat i matchen där Malmö slog ut Glasgow Rangers. Kommer också bli ihågkommen för sin gest mot GAIS-klacken. Har efter Malmö framförallt spelat i Tjeckien och återfinns idag i Tjeckiska högsta ligan. Betyg: 2



Jimmy Durmaz (VM) – 5,5 miljoner kronor

Lämnade Malmö för Genclerbirligi men blev inte särskilt långvarig i Turkiet utan gick till en högre nivå via Grekland och Olympiakos. Sedan ett år tillbaka spelar Durmaz i Toulouse är ordinarie i landslaget. Betyg: 4



Mathias Ranégie (ANF) – 20 miljoner kronor

Kort är gott är inte epitetet man kan använda på Ranégies karriär. Sedan han lämnade Malmö FF har han representerat klubbar i Kina, England och Djurgården. Denna säsongen är han tillbaka i Häcken utan att egentligen visat något större utomlands. Betyg: 2



Agon Mehmeti (ANF) – Bosman

Agon lämnade MFF första gången som bosman genom att gå till den freak show i Italien som är Palermo. Lyckades egentligen aldrig ta en tröja och var utlånad till serie B och Portugal. Betyg: 1



Jeffery Aubynn – (MF) – Bosman

En väldigt uppskattad truppspelare som gjorde enormt viktiga mål och insatser i matcher där det krävdes. Är idag ledare i MFF och det visar hur uppskattad han var i klubben. Gick till GAIS och avslutade sedan karriären. Betygsätts ej.



Truppen 2013



Filip Stenström (HB) – Bosman

Filip lämnade MFF för Ängelholm under sommaren 2013. Avslutade karriären på grund av skador men det han visade i MFF var väldigt lovande men det fanns av förklarliga skäl inte utrymme att visa det.



Daniel Larsson (ANF) – Bosman

En av lagets bästa säsongen 2010 och fortsatte trots hackkyckling status fortsätta producera i hyfsat stabil form. Lämnade Malmö efter att MFF stoppat honom i tidigare transferfönster och hamnade i Spanien. Därefter har vi sett DL i Danmark och i dagsläget Turkiet. Han är även utrikeskorre för Tutto Ballutto. Betyg: 2,5



Tokelo Rantie (ANF) – 35 miljoner kronor

Tiki kan vara den som spelare som spelat kortast tid och blivit som mest omtyckt av samtliga runt Malmö FF. Kom in som en virvelvind och dribblade in sig i hjärtat hos alla MFFare. Denna underbara man gjorde ett stort avtryck på några engelska herrar som siktade på premier league. Dom bestämde sig för att betala dåvarande klubbrekordet för en sydafrikan med knappt ett år i svenska högsta serien. Därefter har det gått knackigt för Tiki men han fick ta del i en uppflyttning till PL och han har fisit på sin tränare. Betyg: 2,5



Tobias Lewicki (MF) – Bosman

Släpptes av MFF och gick till Bunkeflo. Spelar i dagsläget i Lunds BK. Betyg: 1



Wilton Figueiredo (MF/ANF) – Bosman

Utskälld när han kom men hyllad när han lämnade. Ska ha varit otroligt dyr och levererade absolut inte från start. Men i team med Ivo Pekalski fick Roland Nilsson sedermera kontroll på Brasilanaren. Gick senare till Turkiet för att sedan avsluta karriären i Viborg FF i Danmark. Betyg: 2



Truppen 2014



Jiloan Hamad (MF) – Fri transfer

En av få kaptenter i Malmö FF född utanför Skåne. Bara det är en bedrift i sig.

Gick till Hoffenheim men hade där svårt att ta plats, en utlåning till Standard Liege i Belgien slutade i katastrof och ett avslitet korsband. Är tillbaka i Sverige hos Hammarby och gör det helt ok. Betyg: 1



Ivo Pekalski (MF) – Fri transfer

Det började så otroligt bra. Zlatan hyllade honom, journalister hyllade honom och alla hyllade honom. Så började skadorna. Den blivande mittfältaren i landslaget fick problem med precis allt och lämnade MFF med en bitter eftersmak. Med det sagt verkar Ivo vara en fantastisk människa som bland annat engagerat i flyktingfrågan. Gick till Häcken och efter det till Halmstad där han återigen gjort det väldigt bra. Gick till Oxford under Pep Clotet där han direkt skadade sig igen. Krya på dig Ivo!

Betyg: 1



Dardan Rexhepi (ANF) – Övergångssumma saknas

Dardan kom in i derbyt 2010 och gjorde 1-0. Lasse Granqvist skriker som kommentator: ”HAN SPELAR JUNIORFOTBOLL I VANLIGA FALL”. Där kunde det enbart gått uppåt för Dardan men han kom aldrig upp i samma klass som under debuten. Gick till Brommapojkarna för att numera spela i GAIS där han gör det bra. Beyg: 1



Erik Friberg (MF) – 2 miljoner kronor

MR 100%!!! Friberg kom in och tog direkt en roll som en stabil centralmittfältare som blev uppskattad av alla. Att han dessutom inte verkade kunna missa mål gjorde inte saken sämre. Såldes till Bologna som en blixt från klar himmel och trots floppen hos klubbledningen gjorde han ändå bra ifrån sig när han spelade. Vann MLS med Seattle och är nu en bärande spelare i Häcken. Betyg: 3



Pontus Janssson (MB) – 5 miljoner kronor

Ovanstående övergångssumma är kryddad då det är en summa som Ponne själv har uppgett i en intervju. Har ingen anledning att betvivla honom eller hans hjärta för MFF men i stunden kändes det bittert att en sådan spelare skulle gå mer eller mindre gratis. Gick till Torino och gjorde det bra när han fick spela, det sket sig med tränaren och i slutändan lämnade för Leeds i engelska championship. Där har utvecklingen exploderat och Ponne räknas som en av ligans bästa spelare. Tagit en plats i landslagstruppen. Betyg: 4,5



Daniel Andersson (CM/MB) – Avslutade karriären

Legend. Betygssätts ej pga finns inget rättvist betyg.



Miiko Albornoz (HB/VB) – 15 miljoner kronor

Gick till Bundesliga. Åkte ur. Började spela för Chile och vann Copa America.

Betyg: 3 (som person 1)



Jasmin Sudic (MB) – Fri transfer

Jasmin skulle kunna spela i landslaget om hans knä hade hållit som det ska. Gick till Mjällby och sedan Häcken. Var han än spelat så har han gjort det bra men har stoppats av skador när snacket om landslag eller utlandet kommit upp. Betyg: 2



Johan Dahlin (MV) – Uppgift saknas

Johan är och var otroligt omtyckt i Malmö FF och i synnerhet nu när han kommit tillbaka och gör det bra. Den bästa målvakten i Malmö sedan Janne Möller och det säger en hel del. Gick till Turkiet där han inte trivdes optimalt socialt och sedan till Danmark där han återigen visade vilken klassmålvakt han är trots vissa skadeproblem. Betyg: 3

Truppen 2015



Tobias Malm (VB) – Fri Transfer

Sågs som en stor talang och i synnerhet efter att ha gjort ett bra inhopp mot Milan. Det händer egentligen ingenting efter detta och efter han lång sträng av utlåningar gick till Lund 2015 har han harvat i lägre divisioner.

Betyg: 1



Emil Forsberg (MF) – 35 miljoner kronor

Efter att exploderat i utvecklingen under 2014 och gjort det bra i CL köptes Foppa av Leipzig. Där har utvecklingen bara fortsatt och förra säsongen slutade som vinnare i Bundesligas assistliga. Tävlar med Zlatan att vinna guldbollen 2017. Betyg: 5



Alexander Nilsson (ANF) – Fri transfer

En av dom yngsta som någonsin debuterat för MFF vid enbart 15 år. Det blev inte mycket mer för Alexander i Malmö FF. Spelar i dagsläget på Malta. Betyg: 1



Magnus Eriksson (MF/ANF) – 15 miljoner kronor

Mange gjorde en fantastisk säsong 2013 och fortsatte sitt fantastiska arbete i kvalet till CL.

Detta gjorde en flytt till Kina möjlig, där blev det flopp och detsamma hände i Bröndby. Vändningen kom i Djurgården och Mange leder i dagsläget skytteligan i allsvenskan. Betyg: 3



Markus Halsti (MF) - Fri transfer

Personen på denna listan utöver Daniel Andersson som spenderade längst tid i Malmö FF. Ikon och otroligt omtyckt. När Norling placerade Halsti på mittfältet förändrades allt och han blev en av MFFs bästa spelare. Prövade lyckan i USA och därefter i Danmark där han fortfarande är. Betyg: 2,5



Simon Thern (MF) – Bosman

Gick till Holland där allt började väldigt bra. Varit väldigt mycket skadad och är i dagsläget utlånad till AIK där det blivit väldigt mycket bänk. Betyg: 1,5



Petter Thelin (ANF) – Bosman

Gjorde nyligen sitt 100:e mål i division 3, slog aldrig igenom i Malmö men behåller ett stort Malmöhjärta vad man kan se i intervjuer.



Erik Johansson (MB) – 15 miljoner kronor

Drog till Belgien och sejouren blev väldigt kort. Drog till FCK och tog en plats i landslaget. Tackade sedan nej till landslaget för att fokusera på FCK. En väldigt speciell spelare som gjort det väldigt bra vart han än spelat. Korsbandsskadad sedan i somras. Betyg: 3,5



Filip Helander (MB) – Åtta miljoner kronor

Helander ser ut efter två år i Italien gå mot ett större genombrott. Började i Hellas Verona och gick sedan över till Bologna. Var enligt rykte aktuell för Leeds i somras. Fjärde/femte alternativ i landslaget. Betyg: 3



Ricardiniho (VB) – Tre miljoner kronor

Vänsterbacken som aldrig såg ut att lämna Malmö gjorde det efter succén under hösten 2014. Gick till Azerbajdzjan och har fortsatt gjort det bra utifrån rapporter från landet långt i öst. Gick nyligen till Oxford och återförenades med Pep Clotet.



Matias Concha (HB) – Avslutade karriären

Skulle komma tillbaka och vara lagpappa, trots skador skötte han det med bravur. Floskelbibeln gjorde sitt och höll ihop laget med sin rutin.

Betygssätts ej



Robin Olsen (MV) – Fem miljoner kronor

Robin fick äntligen gå till sin favoritklubb efter en relativt misslyckad tid i Grekland.

PAOK var en klubb i kaos och FCK såg chansen och tog den. Olsen är ordinarie i landslaget och kommer troligen gå till större klubbar i vinter. Betyg: 4,5



Isaac Kiese Thelin (ANF) – 40 miljoner kronor

En askungen saga som började enbart tog sex månader. Gick till Bordeaux och där tog karriären knappast fart och han lånades ut till Anderlecht. Han har nu köpts av Anderlechts och lånats ut. Regelbundet med landslaget. Betyg: 2,5



Truppen 2016



Simon Kroon (HF) – Bosman

Gick till Danmark efter att speltiden i Malmö uteblivit. Gjort det bra i Danmark och fortsätter spela regelbundet. Fortfarande relativt skadebenägen. Betyg: 2



Johan Hammar (MB) – Övergångsumma saknas

Efter en runda utlåningar lämnade Johan MFF för Örgryte.

Där tog en stor roll och är lagets lagkapten. Laget går lite knackigt men Johan ska enligt uppgifter vara klar för Häcken. Betyg: 2



Amin Nazari (CM) – Bosman

Gick till Falkenberg och är där uppskattad truppspelare.

Betyg: 1



Mahmut Özen (HB) – Övergångssumma saknas

Vad många skulle klassa som Ågrens sämsta värvning. Gjorde inget avtryck i Malmö och gjorde inget större intryck i Turkiet då han är tillbaka hemma i Sverige och Falkenberg.

Betyg: 1



Guillermo Molins (MF/ANF) – Bosman

En bitter skiljsmässa där parterna inte kunde komma överrens. Gick till Kina där han mest spelade centralmittfältare. Gick till Panatinakos i Grekland och har där gjort det bra.

Betyg: 3



Vladimir Rodic (MF) – Övergångssumma saknas

Kom in i MFF som han inte gjort annat än att spela fotboll på högsta nivå. Efter CL avtog detta rätt omgående. Försvann under sommaren till Turkiet och spelar i dagsläget hos Randers i danska ligan. Betyg: 1,5



Vidar Örn Kjartansson (ANF) – 35 miljoner kronor

Vidar gjorde en Kiese Thelin och kom in men försvann lika snabbt. Sex månader lite drygt blev det i MFF och sedan var han borta. En av MFFs mest ensidiga spelare någonsin men herregud vad bra han var. Gick till Maccabi Tel-Aviv och har fortsatt göra mål. Var i somras aktuell för Zenith och tagit en plats i Island som nu är klara för VM. Betyg: 4,5



Agon Mehmeti (ANF) - Övergångssumma saknas



Agon lämnade sin klubb för andra gången och gick till Norge. Där gick det sådär och utdelningen i form av mål var knapert. Gick sedan till Turkiet för att senare som tredje f.d MFF-spelare gå till Oxford United under Pep Clotet Ruiz. Betyg: 1



Truppen 2017



Pa Konate (VB) – Tre miljoner kronor

Inte spelat mycket sedan övergången till Italien.

Tobias Sana (VM) – Övergångssumma saknas

Börjat bra i Århus.



Yoshimar Yotun (VB/VM/CM) – Övergångssumma saknas

Spelar fortfarande regelbundet i Perus landslag och har enligt rapporter börjat bra i Orlando.



Enoch Kofi Adu (CM) – Fem miljoner kronor

Spelar ej. Är enligt uppgift kontraktlös. Betyg: 1



Johan Wiland (MV) – Fri transfer

Lämnade MFF utan någon bitterhet och tackades av vid matchen mot Hammarby.

Uppskattad och enormt proffsig.



Kari Arnason (MB) – Fri transfer

Gick till VM med Island och blev uttagen veckans lag under VM-kvalet.

Gick till Cypern i vintras men försvann snabbt därifrån och hittas numera i Skottland och Aberdeen. Betyg: 3





