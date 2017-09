Friday I´m In Love - Sånger och minnen

Jag älskar att sjunga på Stadion! Jag försöker snabbt lära mig nya alster för att kunna klämma i för Bosse och Fosterland när MFF spelar. Vissa sånger är förknippade med minnen mer än andra. Jag skall breda ut mig lite om dem nu.

Ni vet den där sena oktobereftermiddagen då vi verkligen inte hade allt i våra egna händer 2004.Vi mötte Elfsborg på hemmaplan och IFK Göteborg som inte kunde vinna guld mötte serieledarna HBK på bortaplan. Blåvitt gjorde en heroisk insats och grejade oavgjort efter ett straffmål av "Ölme" och en spagaträddning på mållinjen som förmodligen smärtar i Håkan Milds ljumskar än idag.MFF vann med 1-0 efter att Jon-Inge Höiland fick en ingivelse och löpte från mittlinjen på en straffretur. Det slutade med att jag och min 11-årige son kramades och grät av glädje innan vi tog oss in och stal varsin grästuva från innerplan. Hela sekvensen ramades in av den mäktiga sången "Till attack";Dåvarande ordföranden Bengt Madsen skickade en låda champagne till IFK Göteborg, högst välförtjänt!Som en stor fan av Brian Wilson och The Beach Boys älskar jag denna. Melodin är från "The Sloop John B" vilken är en av mina favoriter från det briljanta albumet "Pet Sounds". Inte blir det sämre av att såväl allsvensk vardag (Solna) som Europaglamour (München) nämns. Dessutom hyllas Mats Lilienberg med glimten i ögat när sången framförs!Den 7:e maj 2002 kom MFF till Olympia i Helsingborg och mötte ett heltaggat hemmalag som inte bjöd på någonting.MFF slet hårt men hade oerhört svårt att säkra segern i en stentuff batalj, men till slut kunde Peter Ijeh nicka in ett stenhårt inlägg och säkra segern med 2-3. Allt till tonerna av MFF-supportrarnas envisa och högröstade sång "Ett Skott Ett Mål För Malmö". Begreppet att "sjunga in ett mål" hade fötts!En av de senare, men också en av de bästa läktarsångerna i min mening. Till de vemodiga tonerna av "Dirty Old Town" ekar sången som vi så många kan relatera till. Inte minst blir det känslomässigt när man själv har uppfostrat en liten påg till en nu vuxen MFF-supporter. Att det även finns massor av mödrar och töser som idag följer MFF passionerat gör en bara ännu stoltare över vår MFF-familj.Det tog ett tag men idag är vi nog alla överens om att Hymnen med Fernando Concha och Malmö Symfoniorkester är en självklar ljudkuliss när Di Blåe äntrar Stadions gräsmatta. Stadens egen orkester med MFF-supportern och operasångaren Feffe som har en röst som vi vanliga dödliga bara kan drömma om, har gett oss vårt eget soundtrack till vår stolta historia och vår framgångsrika nutid. Det är en ynnest att få stå upp och sjunga med till denna, Malmö Stads nationalsång.och en dag sedan tog jag en heldag på stranden nere på ljuva Sandhammaren på Österlen. 25 grader i luften och 20 grader i vattnet. Känns overkligt den här hösten... Johnny Cash bjuder på veckans låt . För seger är alltid vårat mål, oh MFF oh MFF!