Malmö FF skriver kontrakt med sex spelare från ungdomslaget

Hugo Andersson, Felix Konstandeliasz, Anton Kralj, Mathias Nilsson, Laorent Shabani och Jakob Tånnander är följande juniorer som under minst nästa säsong ska försöka ta en plats i Sveriges bästa lag.

Lite kort om varje spelare: Hugo Andersson f.99Hugo är mittback som visat framfötterna i juniorerna. Spås en lysande framtid och är ytterligare en mittback som kommit fram i juniorverksamheten. Kommer ursprungligen från Skurup, vi hoppas att det är indikationer på vad som komma skall (when in europe osv…). Kom till MFF 2011.Felix Konstandeliasz f.99Felix är mittfältare som föredrar att komma in från vänster. Kontraktet gäller precis som med Hugos till och med 20191231. Felix kommer ursprungligen från Dalby och kom till MFF 2012.Anton Kraij f.98Anton är den lille snabbe vänsterbacken som supportrarna hoppas ska ersätta Pa Konate och slutändan också Behrang Safari. Han är i dagsläget utlånad till Gefle i superettan säsongen ut. Kom till Malmö 2010.Mathias Nilsson f.99Mathias är precis som Jakob målvakt och har i dagsläget första spaden i u19. Malmö har i dagsläget sex målvakter under kontrakt så att MFF väljer att förlänga säger en del om talangen han besitter. Kom till Malmö 2012.Laorent Shabani f.99Laorent är centralmittfältare som utgår från höger. Sitter på en stor offensiv kapacitet och kom till Malmö FF 2012. Kan även spela anfallare och har visat det genom alla ungdomslag.Jakob Tånnander f.00Jakob är utlånad till Österlen i division 2. Den yngsta av pågarna som har fått lärlingskontrakt och är precis som Mathias Nilsson målvakt. Ses som en stor talang som också MFF visar genom att satsa på honom.Alla kontrakt är skrivna till 20191231 förutom Tånnader och kraij som är skrivna till 20181231.Samtliga har meriter från svenska ungdomslandslagen där MFF fortsätter dominera.Källor: Svenskfotboll.se, transfermarkt.com, Ole Törner/Skånesport, MFF.se