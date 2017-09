MFF - Hammarby 4-0 - Mästarna har vaknat

Efter tre raka matcher utan seger var det nu ordning och reda igen när Malmö fullständigt körde över Hammarby.

Malmö FF och Hammarby IF. Två kontraster inom svensk fotboll på många sätt, och kontrasterna ligger ju också bakom den klassiska boken "Vem vinner i längden". Samtidigt finns det också stora likheter. Två klassiska föreningar med stark supporterkultur och lag som gärna vill spela fotboll.I dag drabbade de samman igen och i dag var det inget som helst tvivel om vilket lag som var starkast.Efter de svaga matcherna hade Magnus Pehrsson justerat i laget och den kanske viktigaste förändringen var att Rasmus Bengtsson förpassade Franz Brorsson till bänken. Dessutom var AC och Berget tillbaka samtidigt som Strandberg fick sin första startplats i Allsvenskan för di blåe.WilandTinner, Bengtsson. Nielsen, SafariRakip, AC, Lewicki, BergetRosenberg, StrandbergDet var uppenbart från start att det var ett annat Malmö i dag jämfört med på slutet. Intensiteten, presspelet och löpningarna var helt annorlunda. Lägg där till att mycket klass var tillbaka och vi fick ett helt annat spel.Hammarby skapade visserligen första chansen när man sköt över ur hyggligt läge, men resten av halvleken var total dominans från hemmalagets sida.Rasmus Bengtsson skapade ordning och reda i försvaret.AC-Lewicki vann mittfältet samtidigt som framförallt Rakip var vår kanske största nyckel i det offensiva spelet - vilket också skulle visa sig senare i matchen.Rosenberg löpte mer och fick mer boll än vad som varit aktuellt för hans roll på sistone samtidigt som Strandberg höll sig mer stationär.Rosenbergs löpande skapade ständigt ytor och lägen för MFF. Han fick själv ett ypperligt läge efter en kvart när en fin djupledsboll nådde Mackan som rundade Wiland men sen var han för oskarp och en Bajenback hann täcka avslutet som kom för sent. I andravågen lyfte Rosenberg in igen, Rakip fick första läget och AC andra men bollen ville inte in i nät. Superläge för både Rosenberg och AC där.Men något senare kom 1-0 och återigen var Rosenberg involverad. Efter att första ha fått ett inlägg täckt slog han sen ett inlägg mot bortre stolpen där Jo Inge Berget dök upp och nickade in bollen till Rakip som styrde bollen över Wiland in i mål från nära håll. Tre riktigt fina prestationer.Möjligen var Rakip offside, men det var svårt att se till och med på reprisen. Dessutom kanske det kan kvittas mot straffsituationerna MFF haft innan dess.I vilket fall som helst blev det halvlekens enda mål trots MFF stora dominans. Det tidigare problemet med att inte kunna förvalta dominans spelmässigt till mål var alltså tillbaka.Andra halvleken började i samma anda som den första och Bajen fick i väg ett skott. Det blev faktiskt deras första skott på mål och det var ytterst nära att Johan Dahlin bjöd på en prakttavla men han kunde rädda bollen till hörna med axeln.Men med hjärtat i halsgropen vände MFF och i nästa anfall fixade Carlos Strandberg fram en hörna där våra comebackande AC-Berget visade vad de tillför. ACs hörna mot första stolpen möttes av Berget som skarvade in 2-0. PÅ HÖRNA! 2-0 och så var ju matchen i princip avgjord.Spelbilden jämnades ut något efter målet, men det var fortfarande hemmalaget som stod för chanserna av värde.Matchminut 58 förtjänar att lyftas. Markus Rosenberg fick en längre boll, missade i hemspelet och tar sen en löpning hem över halva plan för att stoppa Hammarbys anfall och täcker ut bollen till inspark. Min kapten!Och det skulle också komma ett 3-0. En ypperlig djupledsboll från AC hittade Markus Rosenberg som med en perfekt touch tog sig in i straffområdet, men lurades lite av Wiland på friläget och skottet räddades. Men inte bättre än att det blev en retur som Rakip enkelt kunde sätta i den öppna buren. Och att det blev riktigt enkelt var för att Rosenberg inte gick för returen själv utan helt och hållet bara sprang till situationen och täckte undan backen. Kolla på reprisen! Min kapten!Dominansen var total och det kunde faktiskt trillat dit ytterligare något mål innan Alexander Jeremejeff fick sista ordet när han frispelades av Vindheim och satte bollen till vänster om Wiland och höger om stolpen.Malmö var tillbaka.Mästarna var tillbaka.Kvaliteten var tillbaka.------------Bäst på plan i dag var två tycker jag. Rakip och Rasmus Bengtsson.Bengtsson ger försvarsspelet en helt annan struktur än vi sett typ hela året.------------Ja, Mackan är ibland lite oskarp nuförtiden, men hans löpningar såväl offensivt som defensivt är hur viktiga som helst.Hans attityd är A och O för oss.Dessutom har han många väldigt fina aktioner i övrigt där ute också.Min kapten.------------Tyvärr är dock både han och AC avstängda mot Östersund. Det är ju inte direkt optimalt.Framförallt AC.------------Strandberg? Han gör en godkänd debut. Knappast någon succé, men jag tyckte mycket av hans raka anfallsspel och driv med bollen är intressant.Det kommer bli riktigt bra.------------Man kan såklart se att attityden var bättre i dag jämfört med exempelvis mot Örebro, men det går ju heller inte att blunda för att det var andra spelare nu. Framförallt AC och Berget kommer ju med väldigt mycket kvalitet.------------Jag är för övrigt väldigt glad att Wiland fick ett fint "Tack för senast" av publik (sång) och MFF (blommor).Tack Johan! Du är en mästare.------------Nämen hallå där nere!Vi är Malmö FF.