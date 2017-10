Vet ni! 20!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 SM-guld!

Regerande mästarna kom till Norrköping med chans att säkra 20:e guldet efter Djurgårdens förlust mot Sirius och Magnus Pehrsson valde att ställa upp med ett starkt lag i den vanliga 4-4-2/3-5-2 uppställningen vi numera praktiserar.MästareMästare, Mästare, Mästare, MästareMästare, Mästare, Mästare, MästareMästare (Kapten), MästareNorrköping ställde också upp med en stark elva med elva deltagare.Malmö började piggt men det var snart tydligt att första halvlekens skulle bli enligt Pekings pipa. Norrköping fick spelet dit de ville och Malmö fick ägna sig väldigt mycket åt att försöka ligga rätt i positionerna. Efter 8 minuter smällde det. Norrköping hittade ofta rätt in bakom innermittfältet och när David Moberg Karlsson fick avancera och skjuta därifrån kom 1-0 från distans. Ett bra skott, men inte direkt fläckfritt agerande från MFF. Mittfältet, backarna som kunde stött och och Dahlin var nog inte fullt nöjda.Halvleken fortsatte i samma stil, även om Malmö hade några bra chanser. Berget skarvade en nick strax utanför efter ett fint inlägg från Markus Rosenberg och Oscar Lewicki kunde absolut ha fått straff i det absoluta slutskedet, men domaren valde att fria och det var onekligen en svår situation som inte ens gav riktig klarhet efter repriserna.1-0 till Norrköping i paus och det var ett resultat som speglade matchbilden ganska väl. Norrköping styrde händelserna utan att vara överlägsna.Malmö fick dessutom göra ett byte redan i första halvlek när Behrang Safari utgick med känningar i vaden - Brasklapp här för att jag såg helt fel.I andra halvlek öppnade Malmö betydligt bättre och efter bara några sekunder var Carlos Strandberg ytterst nära att göra 1-0. Faktum är att det var närmast absurt att han inte gjorde mål när han fick öppet mål på ett inspel från höger. Strandberg kvar på 0 mål i MFF.Men det skulle snart bli ändring på det.I matchminut 49. Anders Christiansen hittade in i straffområdet till Strandberg som stötte in den på ett tillslag. Tungt avslut och ack så viktigt i guldjakten - Sett till att säkra guldet i dag.Malmö fortsatte spela ypperligt bra i inledningen på andra halvlek och Oscar Lewicki hade exempelvis något senare ett stenhårt skott som gick strax utanför. Ledningsmålet fick vänta på sig.Till timmen spelad. Då fixade Erdal Rakip fram en hörna efter ett skott och på den kunde AC slå in bollen mot första stolpen där Lasse Nielsen dök upp och träffade den på volley och styrde in bollen mot bortre burgaveln. 2-1 och guldläge för MFF, som fortsatte att ösa på några minuter till och ytterligare mål låg på lut några gånger. Berget hade ett bra skott några minuter senare, men uddamålsledningen var intakt även efter att Rasmus Bengtsson på returen var ännu närmare men hans avslut räddades på mållinjen.Efter 70 minuter avtog Malmös dominans. Förmodligen en kombination av eget val, att Peking fick bättre kontroll själva och nerver... Ibland såg det onekligen nervöst ut i aktionerna från MFFs sida under de sista 20 minuterna och Norrköping kunde ta tillbaka initiativet.Norrköping vaskade fram några halvchanser, men i den 84:e minuten visade Anders Christiansen att han är seriens bästa spelare. Han tog bollen några meter in på Norrköpings planhalva och avancerade igenom Pekinglaget på ett fenomenalt sett innan han satte upp den i bortre krysset. Ett drömmål av en drömspelare. Tack AC.Målet dödade matchen och deltagarnas drömmar om guld.Malmö höll utan större bekymmer undan till tonerna av fansens sång om de 20 gulden.Guldet stannar hemma.Välkomna på nytt försök 2018 deltagare.