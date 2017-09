Blytung seger i Jönköping

Jens Gustafsson fick utdelning på sitt nya spelsystem.

IFK Norrköping bortaslog Jönköping med 1-2 och nu slåss laget om topplaceringarna.

. Den här söndagsaftonen skulle inte ändra på den historian.Jens Gustafsson kom till Jönköping med nya idéer, ett nytt spelsystem med ytterbackar och en formation som löd 3-4-3 när laget hade boll. Mer djupledslöpningar och mer spring i benen var tanken.Nya idéer tar tid att implementera och det märktes när gästerna hade mycket boll – men hade det svårt att skapa några anfall. Jönköpings Södra tog vara på det och hade ingen anledning alls att ursäkta sig för det. De gröna slåss för överlevnad i allsvenskan och det syntes. Dzenis Kozica var ständigt ett orosmoln för IFK:s försvar. Halvtimmen in i matchen gjorde just Dzenis Kozica 1-0 efter att ha vänt upp Jon Fjoluson i backlinjen.Det saknade tempo, det var lite trögt framåt och Peking hade stundtals svårt att skapa riktiga målchanser denna soliga höstkväll på Stadsparksvallen. Men de vitblåa spelarna kämpade på och det skulle ge utdelning när U21-landslagskillarna samarbetade. Strax innan halvtid hittade Filip Dagerstål in en boll i straffområdet till Linus Wahlqvist som nickade in bollen före Anton Cajtoft i mål till 1-1. Ett psykologiskt viktigt mål för gästerna.Till andra halvlek hade nog en och en annan spelare fått direktiv om att springa mer och ta löpningar för varandra. Tkalcic kom på kanten som en frisk fläkt och Karl Holmberg lurade Fredric Fendrich innan han stänkte in 1-2 från ett längre avstånd. Målet kom efter att IFK Norrköping trillat med bollen på motståndarnas planhalva under en längre tid.. J-Södra kände kniven mot strupen samtidigt som GIF Sundsvall tog ledningen i Uppsala och Dzenis Kozica hade ett jätteläge att kvittera när han kom fri. Men anfallarens avslut hamnade strax utanför målburen.Klockan tickade på och ju längre fram vi kom i matchen desto mindre syntes J-Södra i spelet. Hemmalaget tappade energi och IFK Norrköping kunde forsätta rulla bollen under stora delar av planen.Daniel Sjölund och Alexander Jakobsen kom in och gav ny energi till Peking som hade chanser att avgöra matchen. Både Jakobsen och Holmberg kunde ha avgjort i slutet men mer blev det inte och matchen slutade 1-2 till IFK Norrköping.om platserna som innebär Europa-kval kommande säsong. Men de tre poängen innebär samtidigt också att IFK Norrköping kvarstår som det enda laget som ännu inte har tappat poäng mot Jönköpings Södra sedan de gröna tog steget upp till allsvenskan förra säsongen.