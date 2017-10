En bra halvlek räckte inte mot MFF

Norrköping bjöd upp till dans ordentligt i första halvlek och hade med lite tur kunnat leda med någon boll till i halvtid. Efter paus var det dock inte mycket snack om saken och vi kan bittert konstatera att Peking helt inte räcker till mot Malmö FF idag. Förlusten kunde tillslut skrivas till 1-3, vilket också hade den snöpliga effekten att gästerna nu även i teorin kunde utropa sig svenska mästare 2017.

Återigen blir vi plågsamt påminda om Norrköpings tunnhet vad gäller offensiva alternativ. När vi jagar en kvittering i slutskedet finns det helt enkelt inget på bänken att slänga in för att ändra matchbilden. Detta måste åtgärdas till nästa säsong.

Nu vinkade iallafall jag adjö till Europaplatsen nästa år. Känns som att det bästa vi kan hoppas på nu är en fjärdeplats som eventuellt kan ge europaspel, beroende på utgången av Svenska Cupen. Tror tyvärr även att detta kan bli tufft.

Måste ändå passa på att ge cred till Malmö som inte gör någon perfekt säsong men som ändå är fullständigt överlägsna i Allsvenskan i år. Man har på några år gått till att vara ett lag i mängden till den självklara ettan i svensk fotboll. Imponerande och bara att hoppas att IFK ser och lär.

Efter söndagens Sirius -vinst mot Djurgården var förutsättningarna inför matchen plågsamt tydliga: Förlust mot MFF på måndagskvällen och guldet hamnar (återigen) i den skånska myllan. Oavgjort eller vinst och guldfirandet skulle skjutas upp åtminstone en match för bortalaget.Precis innan matchen drar igång säger jag till skribentkollega Jonathan bredvid mig att jag hellre sett Skrabb i en offensiv mittfältsroll och att Tkalcic borde fått chansen från start på bekostnad av Moberg Karlsson. Ett uttalande som jag snabbt får ångra.Det dröjer nämligen bara nio minuter in i matchen innan, av mig nyligen kritiserade DMK, får bollen en bit utanför straffområdet. Han driver den med ett par tillslag och klämmer sedan dit den distinkt vid den högra stolpen. Mer eller mindre en kopia på hans mål mot Häcken i den senaste hemmamatchen som även här betyder 1-0 till IFK och en drömöppning.Norrköping fortsätter att trycka på efter ledningsmålet och är samtidigt förvånansvärt effektiva i att hindra Malmö från att komma till riktigt farliga avslut. I den 18e minuten spelar sig IFK fram till ett bra läge men Kalle hinner inte riktigt fram till bollen och kan inte få iväg avslutet. Även Moberg Karlsson får någon chans och med lite flyt hade IFK-ledningen i paus varit större än uddamålet.I slutet av halvleken ropar båda lagen på straff vid varsitt tillfälle men båda gångerna väljer domare Glenn Nyberg (korrekt vad jag kan se) att fria. När den första halvleken summeras kan vi konstatera att IFK leder rättvist och att spelet, inte minst defensivt, klaffar riktigt bra. Tyvärr fortsätter det inte riktigt så under de nästkommande 45 minuterna.Redan i andra halvleks första minut skapar MFF ett jätteläge. Mitov i målet missar att fånga in ett till synes ofarligt inspel och bollen dyker istället ned framför Carlos Strandbergs fötter. Istället för att enkelt stöta in bollen är det som att Strandberg vill återgälda tjänsten till Mitov och missar således det övergivne IFK-målet. Det dröjer dock inte länge innan Strandberg ska få chansen att revanschera sig.Bara minuter senare kommer Strandberg nämligen först på en boll i straffområdet och lyckas kraftfullt tåa in den i måll. Inte alls ologiskt med tanke på MFFs hyperoffensiva inledning av halvleken. Dock ett litet frågetecken vart Norrköpings försvarslinje befann sig vid målet…Efter kvitteringen jämnar spelet ut sig en del men känslan är att Malmö är farligare när de kommer högt upp i planen. Därför är det inte särskilt förvånande att Malmö, kvarten senare, även tar ledningen. Matchen igenom har MFF känts giftiga på fasta situationer och det känns därför ganska väntat att ledningsmålet kommer just efter en sådan. Nielsen är sist på bollen och Malmö är i det här läget i guldposition.Norrköping försöker halvtamt att jaga en kvittering men är i ärlighetens namn aldrig riktigt nära. Istället sätter står Christiansen för ett klassmål som innebär spiken i den så otrevliga kistan som gör att guldet stannar hos de ljusblåa en säsong till.Matchen avslutas sedan under halvt kaosartade former när alldeles för många vuxna män samtidigt känner att det är en bra idé att ställa sig på innerplan även fast matchen inte är avslutad. Detta till trots kan domare Nyberg ändå blåsa av matchen några minuter senare och förkunna slutresultatet 1-3. Trots en fin första halvlek kändes det tillslut tyvärr aldrig riktigt nära för IFK att hota Malmös seger idag.