Örjans Vall, 2017-09-23 14:00

Halmstads BK - IFK Norrköping

2-1



IFK föll efter svag insats

Peking med 4-1 mot starka Häcken i ryggen och HBK som inte vunnit på sex matcher. Borde vara tre kassaskåpssäkra poäng för Norrköping, men det slutade tvärtom.





Gästerna tog kommandot

Matchinledningen såg ut precis som väntat. mycket bollinnehav för IFK Norrköping och intentioner till målchanser. Efter bara fem minuter hade Peking ett fint anfall som resulterade i matchens första avslut.



IFK Norrköping fortsatte med att försöka spela sig igenom HBK med sitt passningsspel, men de hade svårt att skruva upp tempot. Planen var svårspelad och spelet flöt inte riktigt på som det skulle för gästerna. Ändå hade de fler anfall än Halmstad och ett övertag inledningsvis. Den första riktigt farliga chansen fick dock Halmstad BK. Andreas Bengtsson fick läget precis vid straffområdeslinjen och avslutade mot bortre hörnet. Mitov Nilsson fick sträcka ut ordentligt för att nå den bollen.



HBK tog ledningen

Efter Bengtssons chans tog HBK över spelet och hade ett par fler chanser. Peking saknade kvalitet i passningarna på offensiv planhalva och gjorde alldeles för mycket misstag när det var dags att skapa något.



I 40:e minuten gjorde Halmstad 1-0. Tryggvi Haraldsson blev fälld av



Efter målet såg det fortsatt trögt ut för Peking. De hade tendenser till bra anfall, men det blev alltid någon dålig touch eller något missförstånd innan de kom hela vägen fram. Första halvlek går att summera som jämn. Det var inget skönspel och få chanser. För en objektiv åskådare var det förmodligen ingen underhållande halvlek över huvud taget.



Krävdes förbättring i andra

Norrköping inledde matchen lovande med ett stort spelövertag och många fina anfall, men efter tjugo minuter började hemmalaget ta över och det var ingen chock när de gjorde 1-0. Inför andra gällde det för IFK att höja tempot i sitt passningsspel, utnyttja kontringslägen bättre, skapa fler omställningar genom att pressa högre och vara mer aggressiva för att kunna vinna boll högt upp i bra anfallspositioner. På bänken fanns Arnor Sigurdsson, Nikola Tkalcic och



Mardrömsstart på andra halvlek

Andra halvlek fortsatte precis som den första hade sett ut. HBK var ytterst nära att utöka ledningen i 50:e minuten när



Efter Halmstads 2-0-mål såg gästerna ut att vakna till lite i alla fall. De började skapa chanser. Bland annat hade Kalle Holmberg ett bra nickläge efter ett inlägg från Simon Skrabb. Även David Moberg Karlsson och



Peking bytte in Arnor Sigurdsson, hade några chanser, men det var tydligt att det inte skulle bli några poäng. I 78:e minuten hade Sigurdsson en bra chans på en lite felplacerad



Wahlqvist gav hopp

Till slut fick IFK Norrköping in ett reduceringsmål. I den 87:e minuten gjorde Peking mål efter att Pontus Almqvist fixat en frispark efter en bra räd. Alexander Jakobsen spelade frisparken i sidled till Linus Wahlqvist som drog till direkt och prickade in den i hörnet bakom Isak Pettersson. Härligt att få en reducering, men den var alldeles för sen. IFK hade behövt mer än tre minuter plus tilläggstid på sig att kvittera.



Precis som väntat lyckades Halmstad hålla 2-1 matchen ut. IFK Norrköping gjorde en underkänd prestation och efter en trevlig match mot Häcken senast är det återigen deppigt i Peking.



Matchfakta:

1-0 Alexander Berntsson (40)

2-0 Tryggvi Haraldsson (51)

2-1 Linus Wahlqvist (87)

Varningar HBK:

Höskuldur Gunnlaugsson, Pontus Silfver, Tryggvi Haraldsson

Varningar IFK:

Alexander Jakobsen

Halmstad startelva: Isak Pettersson - Markus Johansson,

Norrköping startelva: David Mitov Nilsson - Eric Smith, Andreas Johansson, Jon Gudni Fjoluson - Linus Wahlqvist, Filip Dagerstål (Pontus Alqmvist 80), Gudmundur Thorarinsson, Simon Skrabb - David Moberg Karlsson (Arnor Sigurdsson 71), Kalle Holmberg, Alexander Jakobsen ( IFK Norrköping ställdes under lördageftermiddagen mot krisande Halmstad BK, som innan matchen inte hade vunnit på sex matcher. Peking å sin sida, hade efter en tung period kommit igång och tagit sju poäng de tre senaste matcherna.Matchinledningen såg ut precis som väntat. mycket bollinnehav för IFK Norrköping och intentioner till målchanser. Efter bara fem minuter hade Peking ett fint anfall som resulterade i matchens första avslut. Simon Skrabb vann bollen högt upp och spelade fram till Alexander Jakobsen som snabbt spelade vidare till Kalle Holmberg . Kalle slog över den till David Moberg Karlsson , men studsen blev inte optimal och DMK tvingades nicka bollen. Löst, avslut men fint anfall.IFK Norrköping fortsatte med att försöka spela sig igenom HBK med sitt passningsspel, men de hade svårt att skruva upp tempot. Planen var svårspelad och spelet flöt inte riktigt på som det skulle för gästerna. Ändå hade de fler anfall än Halmstad och ett övertag inledningsvis. Den första riktigt farliga chansen fick dock Halmstad BK. Andreas Bengtsson fick läget precis vid straffområdeslinjen och avslutade mot bortre hörnet. Mitov Nilsson fick sträcka ut ordentligt för att nå den bollen.Efter Bengtssons chans tog HBK över spelet och hade ett par fler chanser. Peking saknade kvalitet i passningarna på offensiv planhalva och gjorde alldeles för mycket misstag när det var dags att skapa något.I 40:e minuten gjorde Halmstad 1-0. Tryggvi Haraldsson blev fälld av Andreas Johansson ute på kanten och fick frispark. Den tog Höskuldur Gunnlaugsson hand om. En välplacerad frispark in i ett sovande försvar och en helt ensam Alexander Berntsson som nickade in bollen snyggt till 1-0. Snyggt mål, men svagt försvarsspel av IFK.Efter målet såg det fortsatt trögt ut för Peking. De hade tendenser till bra anfall, men det blev alltid någon dålig touch eller något missförstånd innan de kom hela vägen fram. Första halvlek går att summera som jämn. Det var inget skönspel och få chanser. För en objektiv åskådare var det förmodligen ingen underhållande halvlek över huvud taget.Norrköping inledde matchen lovande med ett stort spelövertag och många fina anfall, men efter tjugo minuter började hemmalaget ta över och det var ingen chock när de gjorde 1-0. Inför andra gällde det för IFK att höja tempot i sitt passningsspel, utnyttja kontringslägen bättre, skapa fler omställningar genom att pressa högre och vara mer aggressiva för att kunna vinna boll högt upp i bra anfallspositioner. På bänken fanns Arnor Sigurdsson, Nikola Tkalcic och Pontus Almqvist som offensiva alternativ i en eventuell forcering.Andra halvlek fortsatte precis som den första hade sett ut. HBK var ytterst nära att utöka ledningen i 50:e minuten när David Mitov Nilsson gjorde en superräddning på en nick från HBK. Inte ens Mitov kunde rädda IFK bara en halvminut senare när Gudi Thorarinsson slog en hårresande felpass på egen planhalva så att Aboubakar Keita kunde frispela Haraldsson, som kyligt chippade in bollen över Mitov till 2-0. Sorgligt nog var målet välförtjänt. Peking hade om möjligt gått ut till andra som ett ännu sämre lag än de var i första.Efter Halmstads 2-0-mål såg gästerna ut att vakna till lite i alla fall. De började skapa chanser. Bland annat hade Kalle Holmberg ett bra nickläge efter ett inlägg från Simon Skrabb. Även David Moberg Karlsson och Linus Wahlqvist hade chanser. Istället för att fortsätta skapa chanser tog HBK över igen och hade ett antal lägen. IFK klarade knappt av att hålla i bollen på offensiv planhalva. De blev tillbakatryckta av ett lag som innan matchen låg sist i tabellen.Peking bytte in Arnor Sigurdsson, hade några chanser, men det var tydligt att det inte skulle bli några poäng. I 78:e minuten hade Sigurdsson en bra chans på en lite felplacerad Isak Pettersson , men målvakten kunde rädda ut till hörna. En hörna som resulterade i ett fantastiskt läge för Filip Dagerstål, men han sköt rakt på målvakten från nära håll. I 80:e minuten tog sig Halmstad fram snyggt och skapade en farlighet som Eric Smith lyckades avstyra på ett mycket bra sätt.Till slut fick IFK Norrköping in ett reduceringsmål. I den 87:e minuten gjorde Peking mål efter att Pontus Almqvist fixat en frispark efter en bra räd. Alexander Jakobsen spelade frisparken i sidled till Linus Wahlqvist som drog till direkt och prickade in den i hörnet bakom Isak Pettersson. Härligt att få en reducering, men den var alldeles för sen. IFK hade behövt mer än tre minuter plus tilläggstid på sig att kvittera.Precis som väntat lyckades Halmstad hålla 2-1 matchen ut. IFK Norrköping gjorde en underkänd prestation och efter en trevlig match mot Häcken senast är det återigen deppigt i Peking.1-0 Alexander Berntsson (40)2-0 Tryggvi Haraldsson (51)2-1 Linus Wahlqvist (87)Höskuldur Gunnlaugsson, Pontus Silfver, Tryggvi HaraldssonAlexander Jakobsen: Isak Pettersson - Markus Johansson, Fredrik Liverstam , Alexander Berntsson, Andreas Bengtsson - Aboubakar Keita, Pontus Silfver - Gabriel Gudmundsson (Oscar Petersson 93), Hoskuldur Gunnlaugsson, Jonathan Svedberg Adnan Kojic 78) - Tryggvi Haraldsson (Rasmus Wiedesheim Paul 91).: David Mitov Nilsson - Eric Smith, Andreas Johansson, Jon Gudni Fjoluson - Linus Wahlqvist, Filip Dagerstål (Pontus Alqmvist 80), Gudmundur Thorarinsson, Simon Skrabb - David Moberg Karlsson (Arnor Sigurdsson 71), Kalle Holmberg, Alexander Jakobsen ( Andreas Hadenius ).

Halmstads BK-IFK Norrköping Isak Pettersson

Marcus Johansson

Fredrik Liverstam

Alexander Berntsson

Andreas Bengtsson

Aboubakar Keita

Pontus Silfver

Gabriel Gudmundsson

Hoskuldur Gunnlaugsson

Jonathan Svedberg

Tryggvi Hrafn Haraldsson



Avbytare

Nikolai Alho

Kosuke Kinoshita

Adnan Kojic

Malkolm Nilsson

Oscar Petersson

Alexander Ruud Tveter

Rasmus Wiedesheim-Paul

David Nilsson

Eric Smith

Andreas Johansson

Jon Gudni Fjoluson

Linus Wahlqvist

Filip Dagerstal

Gudmundur Thorarinsson

Simon Skrabb

David Moberg Karlsson

Karl Holmberg

Alexander Jakobsen



Avbytare

Pontus Almqvist

Aslak Falch

Andreas Hadenius

Alfons Sampsted

Arnor Sigurdsson

Nikola Tkalcic

Johannes Vall



0 KOMMENTARER 355 VISNINGAR 0 KOMMENTARER355 VISNINGAR JONATAN HÄGGSTRÖM WEDDING

jonatanhw@gmail.com

På Twitter: jonatanhw

2017-09-23 16:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-09-23 16:56:00

IFK Norrköping

2017-09-23 16:08:00

IFK Norrköping

2017-09-22 16:00:00

IFK Norrköping

2017-09-19 22:50:00

IFK Norrköping

2017-09-19 22:28:58

IFK Norrköping

2017-09-18 19:30:20

IFK Norrköping

2017-09-16 00:24:00

IFK Norrköping

2017-09-16 00:14:00

IFK Norrköping

2017-09-14 13:04:00

IFK Norrköping

2017-09-10 21:42:03

ANNONS:

IFK Norrköping förlorade tungt med 2-1 mot Halmstad efter en underkänd insats. Många spelare underpresterade rejält.Peking med 4-1 mot starka Häcken i ryggen och HBK som inte vunnit på sex matcher. Borde vara tre kassaskåpssäkra poäng för Norrköping, men det slutade tvärtom.IFK Norrköping verkar ha fått upp farten igen och bjöd senast på härligt offensiv fotboll. Går det att fortsätta på samma spår mot Halmstad som kanske inte öppnar upp samma ytor i försvaret som Häcken gjorde?Det nya spelsystemet börjar sitta allt bättre och det resulterade i en fin vinst vilket speglar av sig i betygen där flera spelare gjorde riktigt bra ifrån sig.Peking stod för en helgjuten insats på tisdagskvällen och vann tillslut med hela 4-1 mot Häcken. Det nya 3-4-3-systemet verkar sätta sig allt bättre i laget och Norrköping kändes betydligt farligare framåt idag än man gjort på länge. Kalle fortsätter att panga in mål sedan Sebbe åkt på utlandsäventyr och är nu uppe i delad skytteligaledning efter två nya fullträffar.På tisdagkvällen möter IFK Norrköping formstarka BK Häcken hemma på Parken.IFK-laget som helhet får mer än godkänt, en trea med mersmak efter en gedigen insats mot ett av allsvenskans formstarkaste lag. 3-4-3 fungerar allt bättre och vi tror det finns mera att ta ut av laget och enskilda spelare. Daniel Sjölund kom in och visade gamla takter, men vi väljer ändå Simon Skrabb till Matchens spelare i IFK. Simon ser allt bättre ut efter återkomsten från skada och börjar visa upp de kvaliteter som var anledningen till att han värvadesIFK första oavgjorda sedan 0-0 mot AIK hemma blev resultatet av den andra småländska trippen på en vecka. En duktig Kalmarmålvakt i form av Lucas Hägg-Johansson hindrade IFK att återvända till Östgötaporten med 3 poäng. 4 poäng på 2 knepiga bortamatcher är mer än godkänt. Förhoppningsvis börjar man åter vinna hemmamatcher snart, varför inte redan mot Häcken på tisdag?På fredag är IFK ”on the road again”. Senast var det E4 i sydvästlig riktning, nu blir det E22 söderut. E22 eller Europaväg 22 är en öst-västlig europaväg, som går mellan Isjim i Ryssland och Holyhead i Storbritannien via Lettland, Sverige, Tyskland och Nederländerna. IFK tar nu spelarbussen t.o.r. på denna Europaväg de 245 kilometrarna till Kalmar.Efter en stark andra halvlek lyckades IFK, med ett nytt spelsystem, vända underläge till seger på Stadsparksvallen under söndagskvällen. Segerskytt för IFK blev Kalle Holmberg som även tillhörde de bästa på planen.