Tele2 Arena, 2017-10-01 17:30

Hammarby - IFK Norrköping



Inför Bajen borta: Kommer den förlustfria sviten hålla

Då är det dax för Peking att kasta sig in i allsvenskans 26:e omgång på Tele 2 som blivit något av Norrköpings andra hemmaplan. Laget har aldrig förlorat en allsvensk match på arenan!





HAMMARBY



Laget befinner sig i princip i ett ingemansland i tabellen på sin sjunde plats. Man kommer inte hamna på kvalplats med sina hittills 33 intjänade poäng. Man ligger sju poäng från en Europaplats, med fem matcher kvar. En teoretisk chans finns visserligen, men tror inte ens att Söderlaget och dess supportrar ser det som möjligt. Alla placeringar är dock viktiga ju högre upp man kommer ju mer prispengar får man. Dessutom kommer rankingen i Svenska Cupens gruppspel avgöras av hur sluttabellen kommer se ut. Laget har varit otäckt starka på sin hemmaplan i år. Man har bara förlorat en match av tolv, förlusten kom mot Häcken med 2-1. Matchen fick tio tilläggsminuter (!!!) och förlustmålet kom just på tilläggstiden. Därutöver har man lyckats med fem segrar och sex oavgjorda med den sammanlagda målskillnaden 22-13.



Två spelare som Pekings försvar måste hålla koll på är, anfallaren Pa Ammat Dibba med sina 8 mål och danske backen Björn Polsen som gjort 7 mål så här långt. Vad gäller hur respektive lags försvar har skött sig så här långt, så är de jämnstarka då båda lagen släppt in 32 mål så här långt. Hammarby har fått en jätteförstärkning i sommarfönstret på målvaktssidan, detta i form av Johan Wiland som har varit otroligt bra i flera matcher. En annan viktig spelare i försvaret är islänningen Birkir Saversson som har lyckats med fyra assist i protokollet. En spelare som Hammarby får klara sig utan på söndag, är Jiloan Hamad som är avstängd. I Hammarby hittar vi som bekant också Norrköpingsfostrade Muamer Tankovic. Blev också värvad i sommarfönstret och har hunnit med sju matcher så här långt. Norrköping försökte få honom under transferfönstret och ordförande Peter Hunt pratade med honom personligen, då han tränade på Östgötaportens gym i somras. Men det blev inget av med värvningen då Bajen kunde erbjuda en tjockare plånbok.



Formen hos våra motståndare måste ses som skapligt god på sina senaste fem matcher. I och för sig åkte man på en riktig käftsmäll i Malmö då man förlorade med 4-0. Men senast lyckades man se till att Djurgården behåller sitt derbyspöke då man krigade sig till ett oavgjort resultat 1-1. Därutöver har man vunnit hemma mot Göteborg med 2-1, samt kryssat mot AIK även det hemma. 1-1 slutade den matchen. Borta i Eskilstuna fick man bara 0-0 efter underskattning och underprestation (???). Det är det å andra sidan fler lag som har gjort. Malmö är väl det bästa exemplet!! Sammanfattningsvis så möter Norrköping ett riktigt bra lag på söndag, där man måste vara riktigt på tårna för att få med sig något. Tidigare har ibland den stora hemmapubliken nästan varit som en belastning, men så är det definitivt inte längre!



IFK Norrköping är som en berg och dalbana



Stabiliteten vad gäller resultat har verkligen upp och ner för laget. Man blandar toppar med avgrundsdjupa dalar. Som supporter blir man illamående och yr i huvudet, man fattar ingenting. I alla inte jag! Efter att ha vunnit på ett mycket övertygande sett mot Häcken hemma med 4-1, blev det ett rejält magplask mot bottenlaget Halmstad, där man fick vidräkna en för många oväntad förlust med 2-1. Visserligen var det naturgräs men det har man lyckats prestera på förut. Sen var också Daniel Sjölund avstängd men man har lyckats vinna matcher utan honom förut. I NT har stått att läsa att Jens tog på sig förlusten genom som han sa till tidningen: ” Jag lyckades inte förbereda laget på vad som väntade sett till förutsättningarna... ” En fråga man då ställer sig vad var det för förutsättningar Jens missade delge laget? Förlusten har blivit kostsam i tabellen med bara fem matcher kvar. Hade man vunnit i Halmstad så hade man bara varit en poäng bakom tredjeplacerade AIK och befunnit sig på en fjärde plats. Nu är man femma och fyra pinnar bakom en säker Europaplats. Man behöver inte vara ett matematiskt geni för att räkna ut att det behövs en seger på söndag, om det ska finnas en realistisk chans att slåss om en plats i Europa. Det kan bli svårt ändå matcherna som är kvar efter Hammarby är Malmö hemma, ett nyfött Sundsvall borta som kämpar för att undvika kval, Örebro hemma och och slutligen Elfsborg borta.



Om vi ska fortsätta på temat berg och dalbana så fick IFK med sig en pinne borta mot Kalmar. En match som kunde ha vunnits om Kalmars målvakt, Lucas Hägg-Johansson, inte varit så bra för dagen som han var då. Dessförinnan det vann man borta mot J-Södra med 2-1 efter en riktigt bra andra halvlek. Om vi blickar bakåt för att få de fem senaste matcherna så var det rakt ner i dalbanan hemma mot Östersund, förlust med 2-0. Nyblivne landslagsmannen Ken Sema hade stor show i den matchen. Om vi jämför Bajens formkurva senaste fem är den ganska likvärdig då man har tagit fem poäng precis som Peking. Man har sämre målskillnad tack vare storförlusten i Malmö.



Jens verkar ha i princip alla tillgängliga i spelartruppen förutom långtidsskadade Blomqvist. Linus rehabtränade i torsdags en lättare skada och mycket talar för att han kan träna som vanligt på lördag och vara i spelbart skick. De frågetecken som finns är att Kalle Holmberg och David Moberg Karlsson kan bli fäder när som helst. Det är bara att hålla tummarna att de små liven kan hålla sig kvar i livmodern till efter söndagen. Efter matchen mot Hammarby väntar också ett drygt två veckor långt uppehåll fram till matchen mot Malmö. Vi håller också tummarna givetvis för ett bra resultat på söndag, jag vågar inte tippa hur det går.





Uppladdning i Stockholm



Bor du i Stockholm och inte vet vart du ska ta vägen innan matchen så kommer Exilsnokarna ha uppladdning i ”klubblokalen” på Järntorgsgatan 5 i Gamla stan. Det finns möjlighet att köpa dryck både med och utan alkohol, är du hungrig så finns det mat också. Medlemmar har 20 procent rabatt på mat och dryck.



KÄMPA KAMRATER HÅLL SVITEN VID LIV!



Fotnot: Den fina teckningen är målad av min kära vän och kollega Katarina Jansson. Förutom att hon är konstnärsutbildad är hon också socionom och familjebehandlare, samt före detta fotbollsspelare.

