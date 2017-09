Örjans Vall, 2017-09-23 14:00

Inför: Halmstad BK - IFK Norrköping

IFK Norrköping verkar ha fått upp farten igen och bjöd senast på härligt offensiv fotboll. Går det att fortsätta på samma spår mot Halmstad som kanske inte öppnar upp samma ytor i försvaret som Häcken gjorde?

IFK Norrköping



Läget i laget:

Formen verkar ha vänt och senast mot Häcken visade IFK upp sig från sin bästa sida! Det nya spelsystemet (3-4-3) hade satt sig allt mer och fungerade väldigt bra, framförallt i offensiven medan defensiven kan bli bättre. Det såg fortfarande lite sårbart ut vid snabba omställningar likt situationen när Häcken gjorde sitt enda mål. Men med den offensiv som vi fick se så kan man stå ut med ett insläppt mål. Hellre 4-1 än 1-0 skulle åtminstone undertecknad föredra. Så det känns som att IFK Norrköping är tillbaka med underhållande fotboll efter en tid där glädjeämnena varit rätt få.

När det gäller skador så finns det inget nytt att rapportera. Däremot är Daniel Sjölund avstängd efter att ha dragit på sig sin tredje varning senast.





Fem senast i Allsvenskan: VOVFV

IFK – Häcken: 4-1



J-Södra – IFK: 1-2

IFK – Östersund: 0-2

Sirius – IFK: 0-1



Matchtrupp: Simon Skrabb,



Möjlig startelva:

Mitov Nilsson

Smith – Johansson – Fjóluson

Wahlqvist – Dagerstål – Thórarinsson – Skrabb

Moberg Karlsson – Holmberg - Jakobsen



Kommentar:

Det finns egentligen ingen anledning att ändra om i startelvan efter förra matchen, undantaget Daniel Sjölund som är avstängd. Filip Dagerstål har spelat på det centrala mittfältet mycket den här säsongen och ligger närmast till hands att ersätta Daja.

Enligt IFK Norrköpings officiella hemsida så framgår det att både Kalle Holmberg och David Moberg Karlsson beräknas bli föräldrar inom en snar framtid, men är med i matchtruppen. Om någon av dessa herrar mot förmodan skulle saknas ur startelvan så skulle man kunna ana varför.



Tre snabba fakta:

- Straffen som Kalle Holmberg satte mot Häcken var den första straffen IFK fått i år.

- IFK Norrköping är det lag i Allsvenskan som slår flest kortpassningar.

- IFK har bara dragit på sig 26 gula kort och noll röda så här långt, vilket är lägst i Allsvenskan. Går att jämföras med Malmös 52 gula och tre röda samt Eskilstunas 54 gula och tre röda.





Halmstad BK



Läget i laget:

Halmstad har en tung period bakom sig och ligger sist i Allsvenskan med nio poäng upp till kvalplats. På de sex senaste matcherna har man tagit en poäng och den kom nu senast mot Kalmar efter 1-1. Det var en match där Halmstad var överlägsna i antalet avslut, men inte lyckades förvalta sina chanser trots spel med en man mer från 26:e minuten.

Halmstad saknar Marcus Klingenberg Mathisen som är avstängd. Skadade är



Fem senaste i Allsvenskan: OFFFF

Halmstad – Kalmar: 1-1

AIK – Halmstad: 4-1

Halmstad – Häcken: 0-3

Elfsborg – Halmstad: 1-0

Djurgården – Halmstad: 2-1



Matchtrupp:



Möjlig startelva:





Tre snabba fakta:

- Halmstad har gjort 21 mål i år, vilket är näst sämst efter

- Halmstad har bara vunnit två matcher i årets Allsvenska (1-0 mot Östersund samt 6-1 mot J-Södra.

- Halmstad har släppt in sju mål på fasta situationer medan de bara gjort ett själva.



Senaste mötet:

Den 27:e maj möttes lagen på Östgötaporten i en match som slutade 3-2. Kalle Holmberg gjorde två mål och Niclas Bärkroth ett. Halmstads mål gjordes av



Visste ni att?

Enligt Halmstads officiella hemsida så är det fri entré till matchen!







Halmstad BK – IFK Norrköping

Allsvenskan omgång 25

Lördagen 23/9 kl. 14:00

Örjans Vall

Domare:



Källor: ifknorrkoping.se, whoscored.com, hbk.se, svenskfotboll.se.

