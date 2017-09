Stadsparksvallen, 2017-09-10 17:30

Jönköpings Södra - IFK Norrköping



Kalles måljubel efter 2-0 hemma mot Jönköping 27:e april 2017.

Inför J-Södra borta: Ett viktigt E 4 derby för båda lagen

Nu är allsvenskan igång igen efter landslagsuppehållet. 22:a omgången står för dörren och för IFK gäller det att bevisa om man är fågel eller fisk efter en del tunga spelarförluster. För våra motståndare handlar det mer om att kämpa för överlevnad i den högsta serien!





Norrköping har haft två veckor på sig att slicka sina sår efter den senaste förlusten hemma mot Östersund. Efter det har som bekant Sebastian Andersson lämnat och renodlade forwards i Norrköping, är snart lika sällsynta som havsörnar i inlandet! Det har spekulerats hej vilt om olika spelsystem utifrån den trupp som finns att tillgå. Den mest spektakulära och innovativa har varit fyra backar och sex mittfältare! I praktiken har det kanske sett ut så då spelarna i IFK har varit lika rädda för att vara inne i boxen, som ett bränt barn skyr elden. Nu verkar det dock som att Jens och hans stab fastnat för 3 4 3 då man har bollen och mer 4 4 2 vid försvar. Florre förklarade spelsystemet i Peking inifrån att AIK spelar likartat. Norrköpings senaste fem matcher är mer neråt än uppåt. Tre förluster mot Göteborg, Djurgården och som redan nämnts ”spökmotståndarna” Östersund. På plussidan finns vinsten borta 1-0 mot Sirius som är den bästa prestationen och resultatet. Vinsten hemma mot jumbolaget Eskilstuna med 1-0 är med tvekan godkänd. Borta är Eskilstuna så här långt en katastrof. På elva matcher har man tagit två poäng och släppt in 23 mål. Med det i åtanke hade i alla fall jag förväntat mig en tydligare seger i den matchen.



Laget befinner sig på en sjätteplats i tabellen och vid händelse av seger så har man fortfarande ögonkontakt med topplagen. Ett handikapp är att de fyra lagen efter Norrköping, alla har bättre målskillnad än Norrköping. Vad det beror på är som tidigare nämnts ett synnerligen ineffektivt och lättläst anfallsspel. Vi får verkligen hoppas att den delen gnuggats ordentligt under uppehållet.



Jönköpings Södra



På sina senaste fem har man kammat hem fyra poäng genom vinst hemma mot Hammarby med 1-0, samt oavgjort hemma mot Elfsborg. Remarkabelt är dock att man släppt in 12 mål på dessa matcher. Huvuddelen av dessa är käftsmällen borta mot Halmstad med 6-1. Jönköping har verkligen kniven mot strupen då man ligger på kvalplats med Halmstad precis under strecket, med sex poäng efter. Två nyckelspelare för J Södra offensivt är nog nordirländaren Daryl Smyley som mäktat med fem mål så här långt. Vi får hoppas att han inte firar sin 32:a födelsedag på söndag genom att göra ett sjätte mål! Lagkaptenen Tommy Thelin är också viktig med sina fem assist. Om knappt två veckor firar han sina 34:e födelsedag. Yngst i startelvan imorgon lär nog bli målvakten Anton Cajtoft med sina 23 år. Har rutin från U-21 landslaget. Tränare för laget är Tommys storebror Jimmy!



Inbördes möten



På Östgötaporten i våras vann IFK med 3-0. Dagerståhl gjorde ett, men då var Kalle Holmberg het med sina två. Hoppas att han ser den matchen som uppladdning, då Kalle varit tämligen kall senaste tiden. Han kan faktiskt bli den sällsynta havsörnen i inlandet på söndag. Vättern är ju nästan som ett hav, så vem vet om det inte kan smälla till från Kalles fot. Med sina åtta mål så här långt kan det lossna igen.



Förra året besegrades det då uppflyttade J- Södra borta med 2-0 efter mål av Totte Nyman och Kujovic. På hösten vann man hemma i en magisk match med 5-1! Målskyttar David Moberg Karlsson och med Kalle och Sebbe som tvåmålskyttar. Så på de tre senaste matcherna har IFK tre vinster med 10-1 i mål. Ta med er de siffrorna till Stadsparksvallen snälla!



Startelvan



Jag har tagit in influenser från redaktionen där alla har tyckt mer eller mindre olika. Så min elva som springer ut på planen blir den här:



Mitov fortsätter givetvis har gjort det riktigt bra i sin återkomst. Stark och självsäker med pondus mellan stolparna. Trebackslinjen blir nog med all säkerhet Linus, kapten Ante och Fjölet. En spelare som verkligen tagit chansen när han fått den är Gudi. Hoppas han fortsätta från start mitt mittfält blir därför: Vänstermittfältare Tkalcic centralt Gudi och Dagerståhl samt Jakobssen som högermitt. Längst fram i en triangel DMK, Kalle och Skrabb. Då man tappar bollen faller Tkalcic ett hack ner i banan.



Kämpa Kamrater nu tar vi E 4:an hem med tre friska poäng!

