Viktigt inhopp av Daniel

Kalmar FF-IFK Norrköping 1-1 med mersmak

IFK första oavgjorda sedan 0-0 mot AIK hemma blev resultatet av den andra småländska trippen på en vecka. En duktig Kalmarmålvakt i form av Lucas Hägg-Johansson hindrade IFK att återvända till Östgötaporten med 3 poäng. 4 poäng på 2 knepiga bortamatcher är mer än godkänt. Förhoppningsvis börjar man åter vinna hemmamatcher snart, varför inte redan mot Häcken på tisdag?





Efter ungefär 20 minuter tog IFK över mer och mer och ökade trycket på hemmalagets försvar och Lucas Hägg-Johansson i målet fick visa vilken duktig målvakt han är.



Det omständliga spelet IFK visade upp mot J Södra var utbytt mot ett mer varierat spel med ömsom raka bollar centralt och fördelning av bollar ut på kanterna där



Kalle uppehöll sig nära målet där han gör mest nytta och var inte lika mycket bollhämtare som han tvingats till med 4-4-2. Däremot såg DMK vilsen ut och var tvåa på bollen hela tiden. Dribblingar och skott som han visade upp under våren syns inte alls och vi blir förvånade om han är i startelvan nästa match.





Andra halvlek

Tendenserna från slutet av första halvlek med mera bollinnehav för IFK höll i sig även i andra halvlek. IFK spelade mera distinkt med snabba bollar rakt centralt men även ut på en för dagen pigg Simon Skrabb som fick in bollen mot Kalle flera gånger och endast marginaler hindrade Kalle från ytterligare mål utöver nickmålet på Tkalcics precisa passning. Skrabb och Jakobsen vågade sig dessutom på att skjuta på distans, något som är en bristvara i dagens IFK.



Daniel Sjölunds inhopp sista halvtimmen boostade laget och kan han spela från start i fortsättningen kan nog säsongavslutningen bli värdig även om det inte räcker till topp 4 och Europaplats.



Vi fick äntligen se islänningen Sigurdsson göra debut. Han såg spelsugen och alert ut och lär få mera speltid framöver.



Vi ger övertyg åt domare Pandzic som inte gick på uppenbara filmningar från Rodrigues som fick skåda det gula kortet när han protesterade mot de korrekta domsluten.



Summering

3-13 i avslut, 1-7 i hörnor, 46-54 i bollinnehav. Vilket lag borde ha vunnit matchen? Frågan är retorisk, men i det här fallet ljuger inte statistiken. Matchen var jämn sett till bollinnehav och chanser i första halvlek men IFK:s avslut på matchen motiverade faktiskt att man borde fått med sig 3 poäng hem.



Kalmar räddades av duktige Hägg-Johansson i målet. Enhandsräddningen på Kalles distansskott var av hög klass. Med dagens spelarmaterial kanske uppställningen man haft mot smålandslagen är den mest optimala. Det syntes i andra halvlek att spelarna börjar hitta varandra i de nya positionerna, mest optimalt vore givetvis att flera än Kalle kliver fram som målskyttar.



IFK klarade sig utan varningar vilket betyder att Jón Gudni Fjóluson,



På presskonferensen efter matchen menade Jens att IFK med tanke på spelutvecklingen borde ha vunnit matchen. Han var stolt över sina spelares prestation och såg fram emot matchen mot Häcken på tisdag.

–Jag tycker att vi spelade fin fotboll, varierat och kom till fler målchanser än vi gjort på mycket länge. Det var skoj att se, därmed är känslorna tudelade, sa Jens Gustafsson till den församlade presskåren.



Kalmar FF - IFK Norrköping 1-1(1-0) Mål: 1-0 Romario (9) 1-1 Holmberg (74)



Kalmar FF: Hägg - E.Nouri, M.Dyrestam, V.Elm, Agardius - Ring (65 Sachpekidis), H.Hallberg, Romario, M.Hallberg - Diouf (65 Hellquist), Fejzullahu (80 Rodrigues)

IFK: D.Nilsson - Smith, A.Johansson, Fjoluson - Tkalcic (90+3 Hadenius), Dagerstål (72 Sjölund), Thorarinsson, Skrabb - Moberg Karlsson (82 Sigurdsson), Holmberg, Jakobsen



Individuella betyg kommer i separat artikel



Domare: Bojan Pandzic, Göteborg.

Publik: 5 769

Varningar; Kalmar FF: Sachpekidis och Rodrigues



Nästa match:

Östgötaporten tisdag 19 september 19.00

2017-09-16 00:14:00 2017-09-16 00:14:00

