Östgötaporten, 2017-09-19 19:00

IFK Norrköping - Häcken

4-1



Glädje i IFK efter vinsten mot Häcken

Norrköping imponerade mot Häcken

Peking stod för en helgjuten insats på tisdagskvällen och vann tillslut med hela 4-1 mot Häcken. Det nya 3-4-3-systemet verkar sätta sig allt bättre i laget och Norrköping kändes betydligt farligare framåt idag än man gjort på länge. Kalle fortsätter att panga in mål sedan Sebbe åkt på utlandsäventyr och är nu uppe i delad skytteligaledning efter två nya fullträffar.





Snabbt ledningsmål

Norrköping inleder matchen på ett övertygande sätt och dominerar bollinnehavet stort under matchens inledande minuter. Det dröjer heller inte länge innan det ger utdelning.



Ante får bollen vid mittcirkeln och hittar med en öppnande passning en fristående Moberg Karlsson ett tiotal meter utanför Häckens straffområde. DMK tar emot, lägger upp bollen och slår till med vänsterdojan. Skottet är inte någon drömträff men bollen sitter välplacerat intill Häckenkeeperns vänstra stolpen. Davids andra allsvenska mål i år och säkerligen mycket välkommet för självförtroendet.



Utökar på hörna

Efter målet växer sig Häcken in i matchen allt mer. Man lyckas även skapa ett par halvlägen, men en duktigt Mitov Nilsson och den nya trebacklinjen reder ut lägena på ett föredömligt sätt.



Istället är det Norrköping som står även för matchens andra mål. På en hörna dimper bollen tillslut (efter två skarvningar) ner hos kapten Ante. Herr Johansson gör inget misstag från nära håll och trycker på klassiskt Inzaghi-manér upp bollen i nättaket. 2-0 och vi har bara spelat 30 minuter.



Reder ut Häckenpressen

Andra halvlek inleds med en viss Häckendominans. Mitov i målet får stå för ett par kvalificerade parader och efter 55 spelade minuter känns reduceringen inte långt borta.



Istället för att falla ihop som lag under Häckenpressen i början av halvleken (som vi sett en del av efter sommaruppehållet) lyckas Norrköping vända matchbilden till sin fördel. Meter för meter lyckas man trycka upp laget och successivt även att skapa en hel del offensivt. Bland annat är



Kalle tvåmålsskytt

3-0-målet kommer istället från elva meter. Detta efter att Jakobsen blivit fälld och domare Karlsson (helt korrekt i mina ögon) pekat på straffpunkten. Kalle gör inget misstag och noteras därmed för sitt elfte mål för säsongen. Han skulle även hinna med ett tolfte.



Innan Holmberg får näta igen lyckas dock Häcken skapa i alla fall ett uns av dramatik i matchens slutskede. Skrabb blir överspelad och Häckenspelarna kommer tre mot tre mot IFKs backlinje. Tillslut får Paulinho bollen i straffområdet och skjuter distinkt in reduceringen på ett tillslag. Här blottas lite av de svagheter som den nya 3-4-3-formationen för med sig. Om ena wingbacken kommer fel öppnas ganska snabbt stora korridorer där motståndarna kan hota. Detta är något som laget får jobba vidare på framöver.



Innan domaren hinner blåsa av matchen faller ett mål till på Östgötaporten denna halvruggiga höstkväll. Inbytte Dagerstål får bollen på högerkanten och lyckas lite turligt nå fram till Kalle i straffområdet. Holmberg tar emot, lägger bollen åt sidan och rullar kyligt in sitt andra mål för kvällen. Målet är även det tolfte totalt för säsongen, vilket innebär delad skytteligaledning.



Fyra snabba efter matchen: Måste passa på att ge lite cred till Jens som har vågat ändra ganska ordentligt i Norrköpings spel efter sommarens svaga insatser. Sett till det spelarmaterial han förfogar över nu känns 3-4-3 som en riktigt bra lösning som även lyft offensiven en hel del under de senaste matcherna. Modigt att våga gå ifrån Jannes guldsystem.

Vill även passa på att plussa lite extra för Eric Smith. Tycker Eric gör en av sina bästa insatser i IFK-tröjan idag. Känns säkrare med bollen än förut och kommer rätt i markeringsspelet på ett helt annat sätt. Har fått en hel del skit för svaga insatser tidigare i Norrköping men idag finns inte mycket att klaga på. Kanske har han äntligen hamnat på en position som han funkar riktigt bra i?

För första gången på nästan hela säsongen (undantaget Djurgården borta kanske) känns Norrköping idag riktigt farliga från distans. Detta främst genom Moberg Karlssons vänsterfot men även Skrabb och några andra stod för riktigt vassa distansavslut. Detta kan vara ett viktigt vapen för att kunna vinna matcher där anfallsspelet i övrigt hackar en del.

Måste passa på att ge lite cred till Jens som har vågat ändra ganska ordentligt i Norrköpings spel efter sommarens svaga insatser. Sett till det spelarmaterial han förfogar över nu känns 3-4-3 som en riktigt bra lösning som även lyft offensiven en hel del under de senaste matcherna. Modigt att våga gå ifrån Jannes guldsystem.

IFK Norrköping-Häcken David Nilsson

Eric Smith

Andreas Johansson

Jon Gudni Fjoluson

Linus Wahlqvist

Gudmundur Thorarinsson

Daniel Sjolund

Simon Skrabb

David Moberg Karlsson

Karl Holmberg

Alexander Jakobsen



Avbytare

Pontus Almqvist

Filip Dagerstal

Aslak Falch

Andreas Hadenius

Arnor Sigurdsson

Nikola Tkalcic

Johannes Vall

Peter Abrahamsson

Joel Andersson

Emil Wahlstrom

Rasmus Lindgren

Adam Andersson

Erik Friberg

Alexander Faltsetas

Mohammed Abubakari

Nasiru Mohammed

Paulinho

Ahmed Yasin



Avbytare

Egzon Binaku

Mervan Celik

David Engstrom

Daleho Irandust

Juhani Ojala

Mathias Ranegie

Jonathan Rasheed



2017-09-19 22:28:58

