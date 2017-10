Peking kom tillbaka från underläge - en poäng mot Sundsvall

IFK Norrköping gjorde en svag första halvlek och hamnade i underläge med 1-0. I andra gjorde de det desto bättre och lyckades trots ytterligare ett insläppt mål knipa en poäng.

Norrköping kom till start med en väldigt väntat elva. Den enda förändringen jämfört med Malmömatchen var att Filip Dagerstål ersatte avstängde Eric Smith till höger i trebackslinjen.IFK höll på att få en ordentlig kalldusch redan efter en minut. Linus Hallenius spelades fri av Romain Gall och löpte ifrån Ante Johansson, men avslutet var dåligt placerat och Mitov Nilsson kunde parera. Skönt att slippa den mardrömsstarten och IFK kunde börja spela sitt spel, men när matchen började sätta sig såg det ut att bli en tuff drabbning.Peking dominerade bollinnehavet, men “Giffarnas” försvar låg tätt och organiserat, vilket gjorde det svårt att skapa chanser. I den 16:e minuten hade Norrköping sitt första avslut. Det var Filip Dagerstål som dök upp i andravågen efter ett inlägg och sköt på volley från långt håll. Han fick en bra träff, men bollen gick precis utanför krysset.Matchens första tjugo minuter var temposvaga och chansfattiga. Det kändes som att Peiking kontrollerade matchen, men trots det var det hemmalaget som tog ledningen. Daniel Sjölund fick bollen på handen i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Marcus Danielsson placerade in bollen hårt i vänsterhörnet och även om Mitov gick rätt kunde han inte rädda. 1-0 i 22:a minuten.Kort senare hade Linus Hallenius ett stenhårt skott som Mitov Nilsson tippade upp i ribban. På returen kom Kristinn Steindorsson och Mitov tvingades göra ytterligare en kvalificerad räddning. Även efter Sundsvall s mål hade IFK förtvivlat svårt att komma till målchanser. Det saknades rörelse, djupledslöpningar och kvalitet i passningsspelet. Istället var det hemmalaget som var farligast när de gick till anfall.IFK Norrköping fick ett bra läge till slut i första halvlek. I 42:a minuten spelade de runt bollen länge och efter en lång stunds bra spel fick Kalle Holmberg ett bra skottläge, men han avslutade rakt på Tommy Naurin Första halvlek var riktigt svag från IFK Norrköping. Sundsvall gjorde ingen fantastisk insats, men ändå lyckades inte IFK skapa något alls i stort sett. Det var hemmalaget som hade de farligaste chanserna. Peking verkade omotiverade och trötta. Många spelare slarvade och underpresterade. Det krävdes en stor förbättring till andra för att få med sig något positivt från den här matchen. Kanske skulle ett byte göra nytta, men problemet är att bänken är svag och saknar kvalitet offensivt.Efter bara ett par minuter i andra halvlek dribblade David Moberg Karlsson sig till ett skottläge i straffområdet. Han avslutade hårt med vänsterfoten mot förstastolpen, men Naurin kunde rädda ut till hörna. Kort senare fick Kalle Holmberg en mycket bra möjlighet inne i straffområdet. Han drev förbi två försvarare, men tappade balansen av Danielssons knuff och avslutet blev för löst.Trots den positiva starten på andra utökade Sundsvall sin ledning. I 54:e minuten fick Romain Gall bollen i en kontring. Han tunnlade Jon Gudni Fjoluson och tog sig sedan till ett skottläge i mitten. Han sköt löst mellan benen på Andreas Johansson och förbi Mitov Nilsson som hade lagt sig ned åt fel håll. 2-0.Peking fortsatte trycka på trots Giffarnas mål. Daniel Sjölund fick ett friläge och avslutade mot förstastolpen, men Naurin gjorde en bra räddning. En stund senare tog sig DMK till ett skottläge efter samspel med Ante. Han sköt lurigt mot främre stolpen men skottet var löst och Naurin hann ner för att rädda till hörna.Det dröjde inte länge innan bollen gick in i mål också. Simon Skrabb fick en passning i djupled och avslutade hårt på Naurin från liten vinkel. Returen nådde Alexander Jakobsen som avslutade via en försvarare in i mål efter att ha gjort en dragning. 2-1 och hoppet om minst en poäng levde igen.Efter reduceringen förbättrade IFK sitt spel och hade några bra anfall. Det såg ut som att de skulle kunna få till en kvittering och plocka med sig åtminstone en poäng. I 80:e minuten kom också det extremt viktiga 2-2-målet. Filip Dagerstål spelade ut bollen till Simon Skrabb som drog till med vänstern direkt. Träffen var hård och bollen vobblade lite, men skottet gick rakt på Naurin. Ändå lyckades inte målvakten hålla bollen utanför mål. 2-2.IFK bytte in Arnor Sigurdsson mot Alexander Jakobsen i jakten på ett ledningsmål. Kort efter kvitteringen hade Romain Gall ett farligt skott i stolpen, men i övrigt var det Peking som var närmast 3-2. Bland annat fick Skrabb ett mycket bra läge efter att Arnor Sigurdsson slagit hål i luften efter en passning snett inåt bakåt, men Simon sköt högt över.I ett sista försök att få in pigga ben för att kunna forcera in en kvittering byttes Nikola Tkalcic in mot Simon Skrabb. Precis innan slutsignalen hade David Moberg Karlsson ett superläge. Han fick en passning i djupled och gjorde bort Sonko Sundberg för att sedan skjuta i bortre stolpen. Det var riktigt nära, men slutresultatet skrevs ändå till 2-2.För att summera Norrköpings prestation var första halvlek dålig. Andra var desto bättre och det finns mycket att ta med sig från den. Det håller inte att bara göra en bra halvlek i varje match, utan för att vinna måste man spela bra i 90 minuter. Det fungerar inte när man ger bort första halvlek som idag. Det var ändå starkt att fortsätta trycka på trots 2-0-underläge och komma tillbaka. Poängen i sig var inte särskilt mycket värd. Att komma topp tre och ta en europaplats känns ändå kört nu.Det kändes surt att bara få med en poäng trots DMK:s superläge i sista sekunden. Hade den suttit hade chansen till europaspel varit betydligt större. Laget får helt enkelt ta med sig insatsen i andra halvlek och satsa på 90 bra minuter mot Örebro i nästa match.