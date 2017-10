September månads spelare: # 20 Daniel "Daja" Sjölund

Trots lite speltid i matcherna i september, har redaktionen beslutat att utse Daniel till månadens spelare. Med honom på planen ökar chansen till vinst, är det många av oss som tycker. Guldköping ringde upp mittfältsgeneralen för en intervju. I den får vi bland annat lära oss mer om Pekings nya spelsystem 3 4 3.

Under samtalet hörs hela tiden barnen i bakgrunden som är ett och tre år. Vi börjar med att prata om hur det är att vara småbarnsförälder och hur de alltid lever här och nu. Daja säger att det är så han tänker överhuvudtaget i livet som fotbollsspelare och förälder. ”Man hinner knappt tänka efter utan dagarna bara går”, säger småbarnsföräldern herr Sjölund. Familjelivet har börjat sätta sig alltmer, den yngsta börjar komma in i rutinerna och har börjat på förskolan.



Vad tycker du om det nya spelsystemet för och nackdelar med det...

- Alla spelsystem har för och nackdelar, det viktigaste är att man har en bra rörelse i laget. Tidigare hade vi fem på mitten och två anfallare då vi hade bollen. Den stora skillnaden nu är att vi har tre längre upp på planen då vi anfaller. Då vi inte har bollen har vi nästan fem backar men våra wingbacks ska ligga lite högre upp och pressa, då de ska ha bra understöd bakifrån. Det är många lag nu som har tre längst fram och det betyder att vi kan sätta bra press på dem då vi har tre i backlinjen. Systemet förutsätter att man har ganska hög press. De positioner som är mest lika är backlinjen och de två centrala mittfältarna. Så skillnaden är inte så stor för mig personligen. Störst skillnad blir det för wingbackarna och anfallarna. De förstnämnda har hela kanten för sig själv och får springa en del om man säger så! Det kan bli jobbigt om det blir en okontrollerad match där spelet böljar fram och tillbaka, med mycket bolltapp.



Vad tycker du själv om månaden som gått för egen del...

- Det har känts bra jag har slitit på en hel del om man ser tillbaka totalt sett speciellt under sommaren. Då det var två matcher i veckan var det slitsamt för mig, fick problem med hälsenan bland annat. Det var jobbigt med olika underlag kombinerat med tätt matchande. Men det är bra nu.



Jag måste berätta för dig att du har blivit observerad av en Djurgårdare här uppe i Stockholm. En av mina arbetskamrater har sett dig på en hockeymatch tillsammans med Tobias Hysén...

- Det stämmer vi är båda hockeyintresserade och träffas då det går. Faktum är att jag spelat hockey själv när jag var yngre på en något lägre nivå, men ändå. Spelade faktiskt fram tills jag var 14-15 år nånting. Sen spelade jag och Tobias i Djurgården samtidigt i mitten på 00-talet några år.



Har du någon koll på din hemstad Mariehamn. De blev ju finska mästare förra året och har några spelare från Norrköping också...

- Det har jag absolut koll på de har börjat närma sig Europlatserna i ligan nu. Jag har ett år kvar med Norrköping. Har alltid sagt att jag skulle vilja avsluta min fotbollskarriär i Mariehamn. Men hur det blir går inte att säga säkert förstås, man får se hur kroppen är då. Men det vore verkligen roligt att avsluta i ett annat Kamratlag från hembygden.



Ni hade ju lite ledigt under landskampsuppehållet. Gjorde du något speciellt då...

- Ja vi hade ledigt tre dagar förra helgen. Mina föräldrar var här på besök då. De passade barnen så jag och min kvinna kunde gå på ett bröllop tillsammans här i Norrköping. Det var väldigt trevligt och roligt för oss att vara tillsammans ett tag utan barnen. Det blir inte så ofta.



Det förstår jag och det var säkert roligt för dina föräldrar att få vara själva med sina barnbarn också. Ett varmt lycka till mot Malmö och hoppas slutet av säsongen blir riktigt bra för din del!



Samtalet fortsatte givetvis med lite snack om matchen mot Malmö den delen kan ni läsa i införrapporten, som läggs ut senare idag.



Spelarbetygen



Jönköpings Södra borta

Daja fick hoppa in i slutet av matchen, tillförde energi till laget men fick inget betyg i den matchen.



Kalmar borta (in 72) 4

Visade på den korta speltid han fick hur mycket han betyder för laget. Inte planens snabbaste spelare men placeringssäker och värdefull bollvinnare. Kunde koncentrera sig på den offensiva biten tack vare att IFK ägde matchen i andra halvlek. Får säkert starta mot Häcken om helt kurant. Betygsättare: Gunnar Käll



Häcken hemma 4

Det blir en sådan skillnad med Daja i laget! Alltid spelbar och löser trånga situationer bra för att hålla bollen inom laget. Fungerar bra ihop med Gudi på mitten. Tvingades ta en varning för att stoppa en kontring och är därmed avstängd nästa match. Betygsättare: Jonathan Karlsson



0 KOMMENTARER 296 VISNINGAR 0 KOMMENTARER296 VISNINGAR GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-10-15 11:55:00 goran.modeen@gmail.com2017-10-15 11:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-10-15 12:30:00

IFK Norrköping

2017-10-15 11:55:00

IFK Norrköping

2017-10-03 01:11:00

IFK Norrköping

2017-10-02 18:47:00

IFK Norrköping

2017-10-01 22:29:00

IFK Norrköping

2017-09-30 11:45:00

IFK Norrköping

2017-09-23 16:56:00

IFK Norrköping

2017-09-23 16:08:00

IFK Norrköping

2017-09-22 16:00:00

IFK Norrköping

2017-09-19 22:50:00

ANNONS:

September månads spelare Daniel Sjölund ger våra läsare sina tankar inför stormatchen på måndag kväll. Det finns väldigt mycket att spela för, för båda lagen. Väldigt mycket talar för, att det kommer bli en underhållande spännande jämn match. Lika mycket talar för att stämningen på läktarna kommer bli hög. I skrivande stund är knappt 12 000 biljetter sålda. Vi hoppas på ett fullsatt Östgötaporten som hjälper laget lyfta till en seger!Trots lite speltid i matcherna i september, har redaktionen beslutat att utse Daniel till månadens spelare. Med honom på planen ökar chansen till vinst, är det många av oss som tycker. Guldköping ringde upp mittfältsgeneralen för en intervju. I den får vi bland annat lära oss mer om Pekings nya spelsystem 3 4 3.Guldköping fick ett snack med två av våra nyckelspelare. Alexander berättade hur sin teknik med bollen och Mitov hur mycket målvaktstränare Mats betytt att komma tillbaka efter det långa skadeuppehållet.En skön seger på IFK:s andra hemmaplan Telo 2 förtjänar nästan undantagsvis höga betyg till de som utförde matchen. Att försvaret får höga poäng när man inte släpper in något mål är helt naturligt!IFK var tillbaka på ett underlag som passade laget bra mycket bättre än i senaste matchen mot HBK på Örjansvall. Om IFK har arenor där man definitivt inte trivs, som Borås Arena eller Friends Arena är Telo2 raka motsatsen. Nu var det åttonde allsvenska matchen som IFK spelade på favoritarenan och ännu är man utan förlust!Då är det dax för Peking att kasta sig in i allsvenskans 26:e omgång på Tele 2 som blivit något av Norrköpings andra hemmaplan. Laget har aldrig förlorat en allsvensk match på arenan!IFK Norrköping förlorade tungt med 2-1 mot Halmstad efter en underkänd insats. Många spelare underpresterade rejält.Peking med 4-1 mot starka Häcken i ryggen och HBK som inte vunnit på sex matcher. Borde vara tre kassaskåpssäkra poäng för Norrköping, men det slutade tvärtom.IFK Norrköping verkar ha fått upp farten igen och bjöd senast på härligt offensiv fotboll. Går det att fortsätta på samma spår mot Halmstad som kanske inte öppnar upp samma ytor i försvaret som Häcken gjorde?Det nya spelsystemet börjar sitta allt bättre och det resulterade i en fin vinst vilket speglar av sig i betygen där flera spelare gjorde riktigt bra ifrån sig.