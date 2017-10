Klacken var glad och stannade kvar efter segermatchen och sjöng med laget. Arenan var nästan helt uttömd då.

Spelarbetyg Bajen borta

En skön seger på IFK:s andra hemmaplan Telo 2 förtjänar nästan undantagsvis höga betyg till de som utförde matchen. Att försvaret får höga poäng när man inte släpper in något mål är helt naturligt!

Guldköping hade också ett starkt lag till matchen igår. Som brukligt satt alltid gubbarna Gunnar och undertecknad på plats. Men nu fick jag också med mig äldsta sonen som hjälpte farsan med spelarbetygen. Förra året i matchen mot Hammarby var yngsta sonen Rasmus hjälpreda, men känns som att Sebastian verkligen förtjänat den här chansen. Han har löst medlemskort till Exilsnokarna och var med på medlemsresan till matchen mot Östersund hemma. Rasmus var också på plats i söndags, som en vanlig åskådare i publiken. Men hade tyvärr något GrönVitt skräp runt halsen! Kan förklaras med att han spelat med Söderlaget många år i tonåren. Så jag hyser mycket större hopp för Sebbe, att han ska hitta hem till det rätta laget i allsvenskan...



#91 David Mitov Nilsson 4

I första halvlek visade David prov på vältajmade utrusningar de få tillfällen det behövdes. Räddade också ett skott som kom utanför straffområdet av Tankovic. I andra halvlek ytterligare två räddningar på skott utanför straffområdet, samt ytterligare en mycket bra räddning på en nick efter en hörna. Träffar idag det makedonska landslaget, tar säkert med sig en mycket bra självförtroende från den här matchen. Betygsättare: Göran Modeen



#3 Fjölet 4

Täckte ut sin forne lagkamrat Pa Dibba mycket bra från bollen. I första halvlek räddar till hörna i en situation som kunde blivit farlig. Agerar också extra forward vid flera tillfällen hinner ändå hem efteråt. Såg aldrig att han förlorade en nickduell! Kungen i luften... Betygsättare: Göran Modeen



#4 Kapten Ante 4

Slog en del felpass men kompenseras av en klockren crossboll på 40-50 meter som hamnar precis rätt. Har en blick för spelet som få och med sin auktoritet kombinerat med ett lugn, en kapten som för skutan framåt! Betygsättare: Göran Modeen



#14 Smith 4

Har verkligen hittat sin position i laget, gör nästan inga misstag bryter inlägg som om han aldrig gjort något annat. Har gått från att nästan vara hånad till hyllad! Nu given i trebackslinjen låt honom stanna där! Betygsättare: Göran Modeen



#20 Sjölund 4

Detta underverk till fotbollsspelare. Bryr sig inte ett dugg om prästbetyget, spelar som om han vore tio år yngre. Har liksom vår kapten ett lugn och stabilitet i spelet som sprider sig till hela mittfältet. Med Daniel på planen hade laget nog inte förlorat mot Halmstad. Fick en varning på sitt sedvanliga sätt, när han ligger nära bakom Tankovic och stoppar honom från ett anfall som kunde blivit farligt. Bara det värt en fyra! Betygsättare: Göran Modeen



# 70 Danske Alexander 5

Dribblar och vet var han har sina lagkamrater. Står bakom många farliga avslut. Trillar gång på gång bort Hammarbys försvar och vi har honom att tacka för bägge målen. Utses till dagens bästa IFK:are, samma sak gjorde arrangören av matchen! Fick med sig en välförtjänt blomsterbukett hem. Betygsättare: Sebastian Modeen



#10 Skrabb 4 utbytt i 72:a minuten

Jobbar hårt för boll hela tiden han är på planen och driver spelet framåt samt hittar ytor för sig själv och lagkamrater. Betygsättare: Sebastian Modeen



# 8 Gudi 4

Känns stadig samt säker och är oftast i rätt position. Spelar bra fotboll och får göra ett välförtjänt mål. Betygsättare: Sebastian Modeen



#30 Tkalcic 3

Är farlig och skapar mycket offensiva lägen på sin kant. Får naturligt en mer defensiv roll senare i matchen där han också känns stabil gammal ytterback som han också är. Lägger ett par onödiga långa felpassningar men gör i det stora hela ett bra jobb och håller rent på sin kant. Betygsättare: Sebastian Modeen



#6 Linus 3

Står för en hel del fina framspel in i box och jobbar bra defensivt där han känns flexibel. Linus är där han behövs på planen. För många felpass drar ner betyget till en stark trea annars hade det varit en fyra. Betygsättare: Sebastian Modeen



#17 Kalle 2 utbytt i 90:e minuten

Är i stort sett osynlig i stora delar av matchen. Spelar mycket bakåt och hänger inte med i spelet. Fick som tur är vara med i ett par lägen framåt sista kvarten innan han blev utbytt. Har som kollegan Gunnar skrev i matchrapporten kanske tankarna på BB, kan bättre än så här... Betygsättare: Sebastian Modeen



Efter matchen fick vi en pratstund med "the man of the Game" herr Jacobsen, samt mannen som spikade igen herr Nilsson. Missa inte vad de hade att säga. Kommer på en sida nära dig inom de närmaste dagarna!



