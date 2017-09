Härlig laginsats!

Spelarbetyg efter IFK Norrköping - BK Häcken

Det nya spelsystemet börjar sitta allt bättre och det resulterade i en fin vinst vilket speglar av sig i betygen där flera spelare gjorde riktigt bra ifrån sig.



4 = mycket bra

3 = bra

2 = godkänd

1 = mindre bra



David Mitov Nilsson 3

Hade inte jättemycket att göra i första halvlek, men agerade säkert när han sattes på prov. Fick lite mer att göra i andra och stod för ett par riktigt fina räddningar. Kan inte lastas för målet som släpps in då bollen ser ut att ändra riktning på täckande spelare (?).



Eric Smith 3

Skötte sin roll bra och börjar se bekväm ut i den nya positionen. Släppte knappt till något alls defensivt och stöttade upp övriga backar samt Linus på kanten.



Andreas Johansson 4

Visade tidigt att han ville framåt genom att själv löpa med bollen fram i planen. Noterades för en assist till 1-0 och gjorde sedan själv det viktiga 2-0 när han höll sig på rätt plats på hörna. Stabil i defensiven trots kvicka motståndare.



Jón Fjóluson 3

Hade inledningsvis problem med anfallare som smet bakom honom i djupled, men sedan blev det bättre. Fick styra upp Skrabb som efterhand fångade upp rätt spelare. Nickade fram hörnan på ett smart sätt som ledde till 2-0.





Bidrar till att stänga till högerkanten totalt defensivt sett, vilket gav Moberg Karlsson bra utrymme. Linus själv tog smarta löpningar i offensiven och även om han inte alltid fick till slutprodukten så gjorde han en mycket bra match.



Daniel Sjölund 4

Det blir en sådan skillnad med Daja i laget! Alltid spelbar och löser trånga situationer bra för att hålla bollen inom laget. Fungerar bra ihop med Gudi på mitten. Tvingades ta en varning för att stoppa en kontring och är därmed avstängd nästa match.



Gudmundur Thórarinsson 4

Likt Sjölund så gjorde Gudi sig spelbar nästan hela tiden och vårdade bollen väl. Hittar bra ytor med sina passningar som matchar lagkamraternas offensiva löpningar. Väldigt fina hörnor och frisparkar, där hans hörna ledde till 2-0.



Simon Skrabb 2

Hade stora problem i defensiven framförallt första halvtimmen och såg förvirrad ut. Styrdes till rätt position upprepade gånger av både Fjóluson och Jens. Förståeligt att det var svårt för Skrabb att hitta rätt, men faktum är att alla chanser som Häcken skapade i första halvlek kom via Skrabbs kant och det hade kunnat trilla in några baklängesmål. Spelade upp sig vartefter han blev varm i kläderna och kan nog fungera bra i rollen när han fått spela där lite mer. Offensivt såg det bra ut redan från start.





Testade långskott tidigt i matchen och på andra försöket satt 1-0! Detta då han hittat en fin yta centralt utanför straffområdet. Såg ut att få ett rejält lyft efter målet och hade med lite flyt kunnat göra fler mål. Bjöd bland annat på en offensiv räd för han löpte förbi en handfull motståndare innan avslutet tog i stolpen och ut. Bra för självförtroendet att få gör mål! Utses i hård konkurrens till bästa IFKare av Guldköping!



Kalle Holmberg 4

Hans viktiga nicktouch assisterade till 2-0. Satte 3-0 säkert på straff och avslutade med 4-1 på övertid. Ganska enkla avslut, men varför krångla till det? Jobbade hårt hela matchen och var lagom ful i närkamperna.





Syntes inte jättemycket mellan varven, men när han väl blixtrade till så hände det något speciellt. Skapade helt på egen hand en straff när han utmanade med fart innan han gjordes ner. Bryter mönstret och skapar på så sätt chanser som kan vända matcher.



Inhoppare:



Filip Dagerstål (in 75)

Nikola Tkalcic (in 80)

Arnór Sigurdsson (in 84)

JONATHAN KARLSSON

2017-09-19 22:50:00

