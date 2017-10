Spelarbetyg: IFK Norrköping - Örebro

Ett tidigt mål satte prägeln för matchen och sedan släppte IFK aldrig greppet. En stabil insats från hela laget, med några spelare som stack ut mer än andra. Att David Moberg Karlsson bjuder på snygga mål börjar vi nästan bli vana vid, så kan han bygga vidare på den formen 2018 så blir han riktigt farlig!

5 = landslagsklass4 = mycket bra3 = bra2 = godkänd1 = mindre braHade egentligen ingenting att göra under första halvleken, förutom att vara spelbar när backlinjen behövde en extra passningsväg. I andra halvlek förlorade han en luftduell som han borde haft kontroll på, vilket hade kunnat ställa till det. Annars alert när han behövde ingripa.Syntes inte speciellt mycket, men skötte sin defensiv på ett säkert och stabilt sätt. Gick framåt i planen ett par gånger och tog på så sätt offensiv mark. Skulle nog må bra av att få spela på en och samma position en tid.Ganska enkel dag på jobbet där Ante låg rätt hela tiden. Gjorde egentligen allt rätt matchen igenom, men med tanke på hur svaga Örebro var i offensiven så stannar betyget på 3.Likt sin mittbackskollega så hade han inga problem att hålla koll på motståndarna och att överglänsa dem. Bjöd på en fin glidtackling, vilket alltid uppskattas!Anonym första halvlek där han försökte mycket utan att lyckas ta sig fram. Lite mer involverad i andra halvlek, men utan att skapa mycket mer än något bra inspel. Det känns fortfarande tveksamt om positionen är den bästa för Linus egentligen. Fungerade bättre i ett 442.Tillbaka på mittfältet och löste det rätt så bra totalt sett. Smith är en helt annan spelare än Gudi och bidrog inte med samma offensiv, men släppte inte till mycket i defensiven istället.Var med och vann kampen om mittfältet, utan att direkt slita ut sig. Spelade mycket på rutin och gjorde det mesta rätt. Hade kunnat hota mer framåt i planen, men valde den säkra vägen.Skapade mängder av chanser med sina inlägg. Sprang fram och tillbaka längs kanten hela matchen och såg lika pigg ut i löpsteget i slutskedet som i början. Kommer bli otroligt saknad och det är beklagligt att han inte fått fler chanser i år!Bjöd på ett par underhållande finter av hög klass, men inte mycket mer. Hade ändå flera fina lägen både för avslut och framspelningar som inte resulterade i något av värde.Såg länge iskall ut med missade passningar och mottagningar. Men i 23e minuten stod han för en riktigt fin dragning och avslut när han satte 2-0. Träffade ribban med nick i 77e. Var väldigt nära att göra 3-0 i matchens slutskede, men stoppades av en fin räddning.Satte en underbar frispark till 1-0 redan i 5e minuten! Frisparken skapade han på egen hand genom att utmana med fart. Assisterade till 2-0 med fin framspelning. Startade även andra halvleken bra och var en stolpträff ifrån att utöka ledningen. Utses tilli dagens match!Arnór Sigurdsson (in 77), Alfons Sampsted (in 89) och Andreas Hadenius (in 90) spelade för kort tid för att betygsättas.