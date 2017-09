Två William-mål i viktiga segern

Det blev en efterlängtad seger för ÖIS i det viktiga söndagsmötet med Syrianska. 3-0 skrevs slutresultatet till sedan William Atashkadeh nätat två och Daniel Sliper en gång.

ÖIS var det spelförande och dominerande laget mot ett svagt Syrianska. Gästerna tvingades till två(!) byten redan i den första halvleken. Dels skadades mittbacken Adi Terzic och dels målvakten Dejan Garaca.De defensiva bytena påverkade förstås Syrianska, och omgående efter målvakt Garacas utträde fick ÖIS målläge. William Atashkadeh chippade bollen över nyinbytte Dwayne Miller och fick in den i mål. Målet dömdes dock bort då domare Nermin Cisic ansåg Atashkadeh ha varit hård i kampen med en försvarare.Revansch fick anfallaren i den första övertidsminuten, när han avancerade centralt och sköt. Skottet gick visserligen mitt i målet, men väl under Miller.Någon vidare kamp blev det inte i den andra halvleken, utan det var ÖIS för hela slanten. Daniel Sliper utnyttjade ett Syrianska-misstag och sköt in 2-0, och William Atashkadeh satte sitt andra mål för dagen till 3-0.I slutminuterna fick ÖIS-fansen ännu en anledning att applådera lite extra. Blott 17-årige Mohamed Said fick då nämligen entra Superettan-planen för första gången. Said var nära en riktig drömdebut, med ett friläge i slutminuten, men fick trots allt uppleva Sällskapets första seger sedan 2-1 mot Norrby i slutet av juli.Som en följd av segern får ÖIS lite distans till botten, där t.ex. Syrianska återfinns. Dessutom passeras GAIS i tabellen.Läs ÖIS officiella referat från matchen här