2017-10-30 19:00

IFK Norrköping - Örebro



Senaste gången lagen möttes blev det en rejäl målfest på Behrn Arena när Maic Sema gjorde två mål 4-2 segern. Nu får man hoppas han och laget taggar till när det är dags för retur på Östgötaporten i Norrköping.

Inför IFK Norrköping - Örebro SK: I hopp om en snygg avslutning

Blott två omgångar återstår av den allsvenska säsongen och höstkylan har börjat infinna sig hos somliga.

Förhoppningsvis så har denna kyla inte nått Örebro SK och spelartruppen då vi hoppas få en varm avslutning på serien inför vintern.

För en en snygg avslutning borta mot IFK Norrköping skulle ge båda spelarna och supportrarna något att tro på inför nästa säsong.

Många var vi som hoppades att ÖSK skulle bli ett jämnare lag när Axel Kjäll tog över efter Alexander Axén.

Detta hopp var något som snabbt kvästes när Axel sa att han inte skulle genomföra några större förändringar under den resterande säsongen.

Förutom lite experimenterande med en 3-5-2 uppställning så har spelet varit sig likt och resultaten likaså.

En matchen slutar 4-3 till ÖSK borta mot Sirius för att sedan följas upp utav en ramstark defensiv insats hemma mot Kalmar som slutar i en 1-0 vinst.

Och bottennappen som vi fick under Axén har också visat sig då vi torskade mot AFC med 2-3 och senast ställde vi ut skorna mot Halmstad i en tråkig 1-0 förlust.



En ska inte dra alltför stora slutsatser av Axels styre av ÖSK så här långt.

Själv känner jag att hans prägel på laget inte har infunnit ännu och det kommer den nog inte göra denna match heller.

En sak som han däremot har satt sin prägel på är förberedelserna där det känns mycket mer noggrant och där ett konsekvent tänk finns.

Till skillnad från Axéns spelsätt där samma goda 4-4-1-1, med några enstaka justeringar då och då, fick bära eller brista oavsett motstånd.



Vi får således hoppas att Axel har tänkt ut en matchplan som spelarna kommer genomföra till hundra procent nu när vi möter Peking borta.

För Peking har ändrat sig så som sommaren övergår till hösten och spelar nu 3-4-3 vilket har gett ett mer stabilt spel.

Sedan man debuterade med formationen den femtonde september borta mot Kalmar så har man två vinster, två kryss och två förluster.

Senast hämtade dem upp ett tvåmålsunderläge till ett kryss borta mot GIF Sundsvall då Simon Skrabb och Alexander Jakobsen nätade.

Peking som just nu ligger på en sjätte plats i tabellen vill nog även dem avsluta snyggt då man tappade i europajakten under sommaren när bl.a. Niklas Bärkroth, Niclas Eliasson och Sebastian Andersson lämnade.



Men än finns det bra spelare kvar i Peking och här har ni tre stycken av dem.

1. Kalle Holmberg

Han må vara för kass för Örebro men han har gjort det "okej" i Peking med tolv mål.

2. Alexander Jakobsen

Stått för fem poäng på de tolv matcher han spelat sen han kom och det är ett bra facit.

3. David Moberg Karlsson

En av dem bättre senast vi möttes och han har en riktigt bra vänsterfot.



Senast ÖSK spelade så var det en dålig imitation av fotboll.

Halmstad spelade tätt och ÖSK förmådde överhuvudtaget inte skapa något samtidigt som Halmstad visade hur dåliga man var på att anfalla.

En händelsefattig match där endast en spelare i båda lagen utmärkte sig och det var Gabriel Gudmundsson som gjorde matchens enda mål för HBK.

ÖSK ställde ut skorna och skrämde nog bort många åskådare till ishallen bredvid men nu har man chansen att återupprätta sin ära.

Kan dem åtminstone ge oss en kämpainsats, en insats där spelarna river och sliter, en insats där de visar lite känslor så har de återupprättat en del.

Det gör inget om vi förlorar med 3-0 för så länge spelarna verkligen försöker och spelar för klubbmärket och inte bara lönen så är iallafall denna skribent nöjd.



Detta tror jag blir startelvan borta mot IFK Norrköping.

Kennedy Igboananike - Nahir Besara

Filip Rogic - Johan Mårtensson - Nordin Gerzic - Maic Sema

Sebastian Ring - Michael Almebäck - Arvid Brorsson - Brendan Hines-Ike

Oscar Jansson



Matchen sänds på Cmore Fotboll med sändningsstart 18:50.

Men teven kan slänga sig i väggen så ta er till Norrköping istället!



Forza Svartvitt!

2017-10-29 16:54:00

