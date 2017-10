Inför Örebro SK – Halmstad BK: varannan vatten?

På fredag tar Örebro SK emot klassiska Halmastad BK i en kvällsmatch utan egentlig sportslig betydelse. Efter ÖSKs förlust borta mot Östersund i förra omgången är hoppet om en topp 6-placering utraderat och för HBKs del tog förlusten mot Blåvitt hårt. Hallänningarna har nu näst intill ointagliga åtta poäng upp till kvalplats och det ska till ett mirakel för att de blåsvarta inte ska åka ur årets Allsvenska. Vid förlust eller oavgjort mot ÖSK blir nedflyttningen ett klart faktum.

… är en gammal klyscha som ibland blir urvattnad, men med tanke på ÖSKs förlust mot ÖFK i förra omgången kanske det ändå är en klyscha som kan matcha prestationen. Till att börja med blev tappet till 0-3 på tok för stort och där grundlades jämtlänningarnas seger, inget snack. Men om ÖSKs skärpa varit lite bättre så kanske ÖSK kunnat ta ledningen redan i inledningen av matchen, men Kennedy Igboananike s chans till friläge blev bara nästan ett friläge och nära skjuter ingen hare. Hade ÖSK haft mer skärpa och satt någon av sina två stolpträffar ( Brendan Hines-Ike och Sebastian Ring ) hade det också kunnat bli match av det hela men nära skjuter ingen hare. Och hade inte ÖFKs målvakt räddat den fina nicken från vår amerikanske mittback Hines-Ike så hade resultatet kunnat bli ett helt annat.Men, som sagt, nära skjuter ingen hare och ÖSK fick lämna Östersund med tre mål och noll poäng i en vårdaskjuten rygg.Under Axel Kjäll har ÖSK tagit tre vinster och lika många förluster. Det började med vinst hemma mot Malmö FF (Grattis till guldet föresten, not), förlust borta mot Djurgården, förlust hemma mot AFC, vinst borta mot Sirius , vinst hemma mot Kalmar och förlust senast borta mot Östersund.Med det facit kanske vi vinner mot Halmstad, förlorar borta mot Norrköping och vinner (!) i avslutningen hemma mot AIK.Eller så blir det några helt andra resultat.Är det ett taktikskifte vi är på väg att bevittna? Under Alexander Axén har ÖSK allt som oftast spelat 4-4-2 med lite olika varianter i anfall och försvar.Under Axel Kjäll ser vi helt plötsligt någonting annat där Maic Sema tydligt använts som wingback i en 3-5-2 variant.När dessutom det står klart att både Patrik Haginge och Logi Valgardsson lämnar ÖSK efter säsongen och där det också är oklart hur det blir med Martin Lorentzson s kontrakt känns det som att det finns alla möjligheter i Närke att tänka nytt. När jag frågade Axel Kjäll om det var givet att ersätta de flyktande ytterbackarna med nya ytterbackar svarade vår huvudtränare att det vore tjänstefel att inte ta in minst en ny ytterback i truppen. På hans kommentar tolkar jag in att det då inte är givet att alla ytterbackarna ska ersättas av nya, rakt av. Istället kan jag mycket väl tänka mig att vi kommer att få se ett helt annat ÖSK under 2018 jämfört med de åren som nyligast gått.Säsongen har inte hunnit spelas klart innan rykten om spelare inför nästa år tar fart. Med tanke på det negativa resultat som ÖSK gjort ekonomiskt under året känns det ganska givet att ÖSK måste få in pengar på något sätt. Där är spelarförsäljningar en möjlig del. Nahir Besara och Kennedy Igboananike har samtliga kontrakt även över nästa år och jag skulle gärna se att de stannade i svartvitt. Men har ÖSK muskler att förlänga deras kontakt? Eller blir risken stor att de lämnar som bosman efter nästa säsong eller säljs för kaffepengar under sommaren?Jag tror att ÖSK vill säkra upp ekonomin och sälja. Kanske alla tre. Under vintern. På så vis får klubben in pengar som kan skapa förutsättningar för firma Kjäll/Bäckström att skapa sitt egen ÖSK. Just nu sitter de snarare och basar över Axéns gamla lagbygge.I min drömvärld tar ÖSK någon slags omtag och istället för att värva bosmanspelare från ”den övre hyllan” börjar plocka in talanger som kanske haft Bäckström i något ungdomslandslag eller träffat på Kjälls storebroderliga ödmjukhet före Axéns legendariska pappaskönhet. Frågan som dock uppenbarar sig är hur väl det stämmer in med ÖSK mål att ”ta nästa steg” om man samtidigt säljer de mest tongivande spelarna? Men nästa steg kanske är tänkt att tas genom att gå åt något annat håll än på samma upptrampade stig som hade varit given i Axéns fall? Vad vet jag?HBK hör hemma i Allsvenskan . Lika mycket som Åtvidaberg, Öster, Trelleborg och Degerfors ...Det måste vara tufft för en så anrik förening att totalt famla i mörkret utan hopp om räddning mer än en Superetta där det kanske finns sämre lag som täcker upp för fallet.Min spåning är att det kommer att bli dryga år för HBK att komma tillbaka nu när de ramlar ur högsta serien för andra gången på fyra år.Det gör ont att se eftersom att Halmstad ändå är en väldigt fin sommarstad. Men att de Gyllene Tiderna sedan länge är förbi råder det inget som helst tvivel.