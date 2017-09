Behrn Arena, 2017-10-01 17:30

Örebro - Kalmar



Inför Örebro SK – Kalmar FF: slagläge i en tät tabell

På söndag tar Örebro SK emot Kalmar FF hemma på Berhn Arena. Båda lagen kommer med var sina tre färska fina poäng efter ÖSKs seger borta mot Sirius och Kalmars seger hemma mot Östersund.

ÖSK vann senast borta mot Sirius med 4-3 i en rafflande match som nog gav fler hjärtinfarkter än det går att räkna bland de båda lagens supportrar. Filip Rogic blev stor segerorganisatör med sina tre mål och segern lämnade en väldigt positiv känsla jämfört med matchen mot AFC även om spelet, i ärlighetens namn, hade en del att önska. Men tre poäng på bortaplan är alltid tre poäng på bortaplan och på grund av dessa ser ÖSK ut att ligga på ett hyffsat stabilt läge i tabellen med nio poängs marginal ner till kvalplatsplacerande Jönköpings Södra.



Även om en aldrig ska ta ut något i förskott så brukar de 33 poäng som ÖSK hittills samlat ihop räcka för nytt kontrakt med bara fem omgångar kvar av säsongen.



Om vi sneglar uppåt i tabellen finns det stora chanser till avancemang. Vid vinst, samtidigt som några andra resultat går vår väg, kan det bli möjligt med en sjundeplats i den något haltande tabellen. De är en tajt serie i mittenskiktet och det skiljer bara tio poäng mellan sexan Östersund och 12:an Kalmar FF och bara två poäng mellan sjuan IFK Göteborg och 11:an Elfsborg. I det getingboet ligger alltså ÖSK på den tionde platsen i tabellen.



I veckan som gick blev det också klart att viktige målvakten Oscar Jansson förlänger sitt kontrakt med ÖSK i ytterligare tre år samtidigt som det blev lika klart att den isländske vänsterbacken Logi Valgardsson lämnar ÖSK efter säsongen. Valgardsson var resultatet av en supporterinsamling mellan säsongerna 2014 och 2015. Om resultatet var värt det kan en som supporter ifrågasätta då Valgardsson aldrig blev den solklara startspelaren på vänsterbacken som ÖSK så väl behövde då och fortsatt behöver in i framtiden. ÖSKs egna talang Sebastian Ring har många gånger konkurrerat ut den mer erfarna Valgardsson och då finns det kanske tankar som funderar på om det verkligen var värt att satsa de där supporterpengarna på spelaren i fråga? Jag tänker att om du frågar tio ÖSK-supportrar om det kommer du antagligen få tio olika svar.



Hur som helst så är det nu alltså helt klart att det finns vakanser i ÖSKs trupp på både högerbacken (efter Patrik Haginges besked om att han slutar efter säsongen) samt även på vänsterkanten efter beskedet om Valgardsson. Frågan är om det blir en ny jakt på ytterbackar eller om det kanske är läge att byta spelsätt? Ring skulle potentiellt fungerar som wing-back och det kommer att bli spännande att se varåt lagbygget tar vägen nu när Axel Kjäll börjar kunna skapa sin egen prägel på lagbygget inför nästa säsong.



För övrigt vore det stor humor av ÖSK om de startade upp en ny supporterinsamling i just det här läget.



Läget i ÖSK är annars tillbaka på noll avstängningar då Michael Omoh är tillbaka från sin gula-korts-avstängning. Ferhad Ayaz spelade en halvlek i U21-matchen mot AFC i veckan, men det återstår att se om han är aktuellt för truppen mot Kalmar. NA rapporterade i veckan om att Filip Rogic, Sebastian Ring och Nordin Gerzic inte deltog fullt ut i den kollektiva träningen efter matchen mot Sirius. Det återstår också att se hur de spelarnas status är inför söndagens match. I den nämnda U21 matchen mot AFC spelade Petteri Forsell i en position som liknar Gerzics och det är väl inte helt otroligt att tänka att det kan bli finnländaren som ersätter om inte kapten Gerzic kommer till spel.



För Kalmars FFs del är Melker Hallberg avstängd efter för många gula kort och målvakten Ole Söderberg skadade sig på träning i veckan och blir borta säsongen ut. För att täcka upp på målvaktsposten har Kalmar återkallat John Håkansson, som varit på lån i Husqvarna.



Kalmar vann senast med 2-1 hemma mot Östersund och segermakare var örebroaren och Sebbes brorsa, Jonathan Ring med två mål, varav ett var ett riktigt vackert solomål. Jag vill dock gärna påminna om att Östersund inte kom med helt ordinarie lag till matchen mot Kalmar då de hade stort fokus på sin Europa League match mot Herta Berlin (seger 1-0) bara några dagar senare och att utöver det hade Östersund en aningen turbulent resa till Kalmar där lagkaptenen Brwa Nouri fått mycket kritik för sitt agerande på flygplanet som skulle ta laget mot Kalmar. Nouri blev till slut avvisad från flygplanet på Bromma flygplats. Så Kalmars seger kanske inte var så imponerande som det kanske ser ut på pappret. Men tre poäng är ju, som sagt, alltid tre poäng.



I Kalmar så har annars Romário Pereira Sipão imponerat med sina 8 mål och Kalmar har snäppat upp sig rejält efter det att Nanne Bergstrand tog över som tränare i juni. Laget har tagit fem segrar, spelat oavgjort i tre och fått inkassera fem förluster sedan dess och klättrat från en väldigt utsatt tabellposition till en något mer säkrare.



Undertecknad tippar: 3-1 till ÖSK

MARCUS FOLKÖ MÜNTZING

2017-09-30 09:47:13

