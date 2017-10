Behrn Arena, 2017-10-20 19:00

Örebro - Halmstads BK

0-1



Örebro SK – Halmstad BK: usel förlust hemma mot jumbon

ÖSK tog på fredagskvällen emot jumbon från Halmstad i en riktigt trist tillställning. Mer händelsefattig match får en leta efter. HBK gjorde 0-1 i början av andra halvlek och det var ett resultat som stod sig matchen ut. Riktigt usel insats av ÖSK.

Första halvlek

Ingenting, absolut ingenting, hände under första halvlek.



Halvtidspausen

Jag gick för att köpa en matchtröja åt min fem-årige son. Han har precis börjat förstå att pappas lag har svartvita tröjor. Jag hittade inte rätt storlek och tur var väl det. Det hade känts dumt att komma hem med en sådan tröja till honom efter det jag just sett på plan.



Andra halvlek

Fortsatte i ungefär samma stil som i den första halvleken. Ingenting hände. Och ur ingenting skapade HBK 0-1 när



Sen hände ingenting innan det var alldeles för sent för att ens försöka.



Matchen slutade med en riktigt usel 0-1 förlust och ingen i ÖSK förtjänar betyget godkänt fullt ut även om nämnde Jansson var stabil och Ferhad Ayaz inhopp lovade gott inför framtiden.



Fan, jag hatar att jag älskar det här laget.

2017-10-20 21:42:12

