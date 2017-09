Örebro SK - Malmö FF 2-1: Nystarten blev till en drömstart!

ÖSK stod för en riktigt fin insats idag på Behrn Arena mot Malmö där ett snöpligt underläge med 0-1 till slut vändes till en välförtjänt seger med 2-1. Nahir Besara prickade efter stor dramatik in segermålet på tilläggstid och gav samtidigt nya tränarduon Kjäll och Bäckström en smakstart på hösten.

Det var annars ett Malmö som startade matchen ganska aggressivt och skapade matchens första farlighet redan i den andra minuten. Efter rullande utanför straffområdet gick bollen till slut ut till högerback Andreas Vindheim som fick skottläge i utkanten av straffområdet men sköt över Oscar Janssons målbur.



De inledande minuterna präglades sedan av ett bortalag som lite smått försökte ta tag i matchen och ett hemmalag som såg ut att söka efter en identitet. Hur skulle detta nya ÖSK se ut?



Svaret på den frågan visade sig få ett väldigt positivt utfall. Efter dryga tio minuter fick vi se ett ÖSK som tog tag i taktpinnen allt mer.



Den som gick i bräschen redan från start i hemmalaget var Filip Rogic som var riktigt bra matchen igenom idag. Med sin riviga och slitiga spelstil utgjorde han otroligt mycket nytta såväl offensivt som defensivt. Plötsligt började även laget rulla boll på fint manér och samtidigt hitta det där kombinationsspelet på mitten, ofta ackompanjerat av trion Nordin Gerzic, Johan Mårtensson och Nahir Besara.



ÖSK blev mer och mer spelförande ju längre halvleken gick men hade samtidigt problem att omsätta detta i klara målchanser. Den enda hundraprocentiga målchansen som skapades innan pausvilan gick till Brendan Hines-Ike. Efter en fin offensiv löpning till en perfekt straffområdesyta mötte den amerikanske mittbacken ett perfekt inlägg från Besara med huvudet men fick tyvärr se bollen segla över Johan Dahlins målbur.



Det var trots 0-0 ändå svartvit mersmak i munnen när domare Mohammed Al-Hakim blåste för halvtid.



Därför blev inledningen av andra halvlek något av en kalldusch. Tre minuter in i den tog Erdal Rakip en fin djupledslöpning in i ytan mellan mittback och ytterback och kom till skott i ett mer eller mindre friläge. Oscar stod här för en fin räddning när han tippade bollen över till hörna.



På den efterföljande hörnan fick dock inte Mårtensson bort bollen tillräckligt långt då andrabollen istället gav Vindheim ett perfekt skottläge vid straffområdesgränsen. Bollen placerades lågt nere i Oscars högra hörn och kallduschen till 0-1 var ett faktum.



Psykologiskt påfrestande att åka på ett så snöpligt baklängesmål efter en fin insats fram till dess. ÖSK visade sig dock från sin bästa sida rent attitydsmässigt idag och skakade snabbt av sig detta.



Redan några minuter efter baklängesmålet trodde nog hela Västra Stå att domare Al-Hakim skulle blåsa för straff. Mårtensson tog sig runt på ett fint sätt på kanten och samtidigt som han bröt sig in i straffområdet drog en bortaförsvarare honom rejält i tröjan. Al-Hakim valde dock att fria, något han förmodligen inte hade gjort om han sett situationen ståendes på Västra Stå. Där syntes tydligt hur Mårtenssons tröja stod som en så kallad strut när han försökte ta sig framåt.



Även denna motgång hanterades dock på ett bra sätt. Hemmalagets irritation omsattes bara i att tempot skruvades upp ytterligare samtidigt som bortalaget sjönk lägre och lägre i försvarspositionerna. I matchminut 58 slog Besara en fin och låg hörnvariant som Mårtensson mötte strax bakom straffpunkten. Endast ett utsträckt försvarsben stod emellan kvitteringen den gången.



Tre minuter senare skulle Besara få en ny möjlighet vid hörnflaggan. Den här gången slogs den långt mot bortre stolpen där kapten Gerzic bågsprungit sig fri och mötte bollen på helvolley. 1-1 efter att Dahlin i mål fått se Nordins volley passera mellan sina ben. Momentum ÖSK!



Bortalagets tränare Magnus Pehrsson kände sig tvungen att förändra den matchbild som rann honom mer och mer ur händerna och bytte därför in mittback Rasmus Bengtsson istället för yttermittfältare Mattias Svanberg. Ett byte som innebar att MFF gick över mot något som stundtals såg ut som en 5-3-2 då yttrar Andreas Vindheim och Behrang Safari ofta sjönk lågt.



Bortalaget tätade med det bytet till en del av hemmalagets offensiva hot och matchen övergick mer och mer till ett chansfattigt ställningskrig mellan matchminut 70-90. Ett stort undantag uppstod under denna period och det tillhörde bortalaget. Kingsley Sarfo slog med kvarten kvar en till synes perfekt frispark från 20-25 meters håll. Bollen tog i ribban och studsade ner precis framför mållinjen samtidigt som hela Behrn Arena kollektivt slutade andas i två sekunder.



När klockan börjat ticka in på tilläggstid var nog den allmänna hemmakänslan att Axel Kjälls premiär som huvudtränare hade gett mersmak. En väl genomförd match som vi till stora delar hade kontrollerat och dessutom jobbat oss tillbaka i efter att ha hamnat i underläge. Synd bara att vi inte fått den där riktiga braksuccén med ett segermål på det också. Tur därför att vi har Michael Omoh!



Den inbytte nigerianske magikern tempoväxlade sig i minut 92 förbi Safari och hittade ut till Kennedy Igboananike på högerkanten. Kennedys låga inspel gick genom hela straffområdet där den nyss inbytte Petteri Forsell dök upp och iskallt hittade in snett inåt bakåt där Besara dök upp och stötte bollen i mål. Seger med 2-1 var ett faktum och firma Axel Kjäll & Daniel Bäckström kunde inte ha fått en bättre start på det här!



Efter en väldigt fin laginsats förtjänar egentligen samtliga spelare att lyftas idag men jag väljer ändå ut följande trio som speciellt framstående efter dagens match:



Filip Rogic Det kändes som att han exploderade idag efter en jobbig sommar med såväl skade- som sjukdomsproblem. Var den som drev igång laget från start och var otroligt nyttig både offensivt och defensivt idag med sitt löpande, sitt driv, sina bollvinster och inte minst sin underbara attityd.



Nordin Gerzic Som vanligt en fin insats av vår kapten. Visade vägen och är onekligen motorn som måste fungera i vårt lag för att vi ska kunna prestera på den här nivån. Bortalagets Vindheim sa efter att matchen att "ÖSK såg ut som Barcelona". Då får man väl helt enkelt lov att utnämna Gerzic till Xavi.



Nahir Besara Må ha slarvat lite i passningsspelet. Stod trots det för en såväl fin som direkt avgörande roll idag med först assist till kvitteringen och sedan det underbara segermålet. Med det gick han dessutom upp i delad skytteligatopp i serien. Ganska starkt gjort av en spelare som bedömdes som helt under isen innan sommaruppehållet.



Örebro SK - Malmö FF 2-1 (0-0)

0-1 Andreas Vindheim (48)

1-1 Nordin Gerzic (61)

2-1 Nahir Besara (92)



Bollinnehav (%) 52-48

Skott (totalt) 9-10

Skott (på mål) 4-5

Hörnor 5-4

Varningar 2-2



Publik: 7224



ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring (Logi Valgardsson 85) – Maic Sema (Michael Omoh 83), Johan Mårtensson, Nordin Gerzic (Petteri Forsell 90), Filip Rogic – Nahir Besara, Kennedy Igboananike



Ej inbytta: Anton Fagerström, Arvid Brorsson, Patrik Haginge, Victor Sköld

2017-09-10 20:30:00

