Silly Season 2017/2018: ÖSK går skilda vägar med försvarare

I sommar kommer det garanterat försvinna och anlända spelare till ÖSK mitt i en brinnande allsvensk säsong.

Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar under säsongen 2017.



rött

grönt

Ryktas in

Klara in

Stefan Batan

Redaktionens kommentarer:

Ring tycker jag har visat en bra utveckling så här långt denna säsong. Samtidigt som Logi Valgardsson varit samma goda, mediokra vänsterback som han varit sen han anlände från Norge 2014.



Så om vi kan skeppa iväg honom på något sätt så tycker jag absolut att vi ska värva Batan. Även om Batan inte har visat upp något större spel framåt så är han ändå duglig bakåt och skulle därför vara en bra förstärkning på den kant som var vår akilleshäl förra säsongen.

Pa Konate

Redaktionens kommentarer: Pa Konate vore onekligen en intressant värvning. Han, likt Ring, har sina styrkor i offensiven.

Men Konate har mer meriter och en högre lägstanivå än Ring. Så Konate skulle höja statusen på vänsterbackspositionen.



Då har vi alltså tre vänsterbackar och då ska en bort. Den som ska bort isåfall är Logi och frågan är då vart han är på väg.

Frågan är ju hur mycket substans ryktet har, speciellt när Sköldmark själv dementerar det.

Isaac Vorsah

Redaktionens kommentarer: (NY) Jag är inte förvånad över att Vorsah inte är aktuell längre med den skadehistorik han har.

Synd för Vorsah som förtjänar bättre men vi får önska han lycka till var han nu hamnar. Vorsah kommer till lägret som kanske den mittbacksledare ÖSK letar efter och med tanke på hans CV så är han en riktigt imponerande spelare.



Men hans skadehistorik som involverat knäskador och skadade ligament sätter ett stort frågetecken för ett eventuellt kontrakt.

Men om han är hel och han visar upp ett resolut spel så kan han mycket väl vara ett namn för oss.

Mohamed

Bangura

Redaktionens kommentarer: Mohamed Bangura är en vass allsvensk anfallare även om hans sejour i Elfsborg inte var lyckad så var hans andra sejour i AIK mycket bättre. Hade han gått till oss hade gått med i en rad spelare i Örebro dem senaste åren som har AIK-koppling. Men det är just denna AIK-koppling som gjorde det för svårt för honom att välja Örebro. Vilket jag kan beundra.

Moestafa

El

Kabir

Redaktionens kommentarer: Moestafa El Kabir är en högkalibrig allsvensk anfallare och han hade varit en drömvärvning för ÖSK. Men rykten är som rykten är och i en komisk dialog på Twitter så dementerade El Kabir ryktena och fick samtidigt Daniel "Disco" Kristoffersson att skämmas lite. Synd tycker jag då han hade varit väldigt välkommen på Behrnabeu.

Ryktas ut

Klara ut

Raufoss IL

Redaktionens kommentarer: Jag tror att ett lån ligger bäst i tiden för Jonathan som visat sig kunna göra mål i U21 och på sitt lån i Rynninge. Ett lån till Norge skulle nog passa honom bra så att han kan visa vad han kan i en A-lags miljö.

Vi får hoppas att får en utveckling spelmässigt och fysiskt som gör att han kan tävla om ett A-lags kontrakt när han kommer tillbaka.

Klara in

←

Redaktionens kommentarer: Så blev det klart, det som ett tag såg ut att inte bli av. Men nu är han här, finländaren med det fruktade skottet: Petteri Forsell.

Frågan är nu vem som är på gång ut för det har ju varit Axéns mantra, ska en spelare in så måste en ut.

Betyder detta att Omoh kan vara på väg bort? Eller är Ayaz borta för resten av säsongen? Endast tiden kommer ge oss svar på dessa frågor.

Välkommen Petteri!

←

Redaktionens kommentarer: Kul att vi värvar en ung anfallare som, till skillnad från Michael Seaton-lånet, är redo för a-laget och med ett sånt långt kontrakt så får vi hoppas att han lyckas.

För om han lyckas kan vi förhoppningsvis tjäna en fin peng på en eventuell försäljning som kan hjälpa oss i våra ambitioner om spel i europa.

Välkommen Isaac!

←

Redaktionens kommentarer: Alltid roligt när vi värvar unga talanger från närområdet. ÖSK verkar har många talangfyllda målvakter på väg uppåt och nu kommer Franck göra dem sällskap.

Får bara hoppas den skadefyllda säsong han hade förra året inte lämnade för stora spår.

Välkommen Ludvig!

←

Redaktionens kommentarer: Kennedy var ett namn som kretsade runt på forumet men han glömdes bort när han försvann till Grekland.

Så av den anledningen var det en kul överraskning när Kennedy idag skrev på för ÖSK.

Visst ville man ha in en lång spelare som kunde agera target längst fram men med en som Igbo så klarar vi oss bra utan det.

Välkommen Kennedy!

←

Redaktionens kommentarer: Damien benämns som ett välmeriterat nyförvärv av Sköldmark och Co. Det gör ju nyförvärvet väldigt intressant och det dämpar den värvningsabstinens som råder hos många av oss.

Damien är 1,93 m lång och ÖSK sa på presskonferensen att den försvarare de ville ha skulle vara minst 1,88 m lång. Vilket visar på en tydlig kravbild hos ÖSK när det kommer till värvningar.



Plessis är en för oss okänd spelare men han lever upp till denna kravbild och då undrar man vilka anfallare klubben kollar på.

För om ÖSK kan knyta till sig en okänd spelare som Damien som är erfaren av utländskt spel på olika nivåer så kan de nog hitta en anfallare av hög kaliber.

Välkommen Damien!

←

Redaktionens kommentarer: Yannis visade upp bra fart på sitt provspel här men lämnade ett mixat intryck på åskådarna trots två mål mot Degen.

Detta mixade intryck infann sig också hos Djurgården vilket ökade min skepticism mot att värva honom.



Men Sköldmark och CO såg potential och Yannis är ännu ung så vi får hoppas att de kan få ut det mesta och bästa ur Yannis.

För om de kan göra Pode till en skräckinjagande målskytt så kan de nog lyckas med Yannis också.

Välkommen Yannis!

←

Redaktionens kommentarer: Denna värvning kom inte som en överraskning då det pratats om honom en längre tid men det är en glädjande nyhet ändå.

Johan är i allsvenska mått en bra värvning sett till den form han hade under året.



Men han kan mycket mer och det är nog det Axén och Co vill få ut av honom.

Jag hoppas att Henrik Larssons defensiva inriktning som han satte i Mårtensson inte satt sig för hårt då han sägs ha ett bra driv framåt.

Välkommen Johan!

←

Redaktionens kommentarer: Rogic är en spelare jag inte riktigt hade koll på innan denna nyhet kom. Själv hade jag ingen aning om att ÖSK var ute efter honom men det gör honom inte till en dålig spelare, tvärtom!

Rogic agerade kapten trots sin unga ålder i det AFC United som tog sig upp till superettan vilket visar tecken på stor mognad och starka ledaregenskaper. Egenskaper som behövs nu när en av de mer högljudda spelarna, Astrit Ajdarevic, lämnat.

Välkommen Filip!

←

Redaktionens kommentarer: Divine verkar vara en spännande spelare men jag kan förstå de som klagar på längden av lånet. Men med tanke på vad vi potentiellt får in och att vi, enligt uppgifter, inte betalar hans lön så är detta en riskfri affär.

Divine tycker jag är en bra breddspelare med en internationell touch som kan passa in bra i laget.

Välkommen Divine!

Klara ut

→

ÖSK bekräftar på sin hemsida att man går skilda vägar med Damien Plessis.

Detta är till stor del ett beslut Axel Kjäll tog då han inte ser en plats för Plessis i hans bygge till nästa år.

Redaktionens kommentarer:

Detta var en konstig värvning eller snarare så blev resultatet konstigt. För som ni kan läsa nedanför så benämndes han som ett välmeriterat nyförvärv.

Men i den hårda verkligheten som är allsvensk fotboll så räcker inte dina meriter långt om du inte levererar.

För han visade sig vara en stabil kugge så länge han inte behövde röra sig alltför mycket för i det avseendet så har en oljetanker bättre rörlighet än Plessis.

Något som höll honom borta från planen och med tanke på att denna rörlighet gav honom ett rött kort mot GIF Sundsvall så är jag inte förvånad att vi bryter kontraktet.

Au revoir Damien!

→

Redaktionens kommentarer: Den enda gången Carl Ekstrand-Hamrén verkligen fick chansen var när ÖSK fick pisk på hemmaplan av Östersunds FK med 5-1 den miserabla hösten 2016.

Sedan dess fick han lånas ut till Västerås SK och division ett där planen var att han skulle få speltid men det har uteblivit.

Men nu gör han det rätta beslutet när han återvänder till sin moderklubb Karlslunds IF som går som tåget i division två så kanske kommer han få chansen att spela i division ett nästa år.

Vem vet, kanske gör han som Daniel Björnquist och får viktig rutin och speltid i ett lag längre ned för att sedan återvända men tills dess.

Lycka till Carl!

→

Redaktionens kommentarer: Ett inte helt oväntat beslut från klubben då Yannis inte riktigt visat några större egenskaper framåt.

Däremot hade jag nog hellre sett att Victor Sköld fått sitt kontrakt brutet, då Yannis enligt mig gjort bättre ifrån sig trots de få chanser han fått.

Men man får inte alltid som man vill.

Lycka till Yannis!

→

Redaktionens kommentarer:

Nu är det över. Karusellen har stannat. RÅP hamnade alltså inte i någon kinesisk klubb med djupa fickor. Istället hamnade han i Portugal.

Vi kommer sakna vår mittfältsgeneral, vår härförare, vår kapten men nu får de andra stiga fram och nya röster måste höras i omklädningsrummet.

Lycka till RÅP!

→

Redaktionens kommentarer: Tråkigt för Erik men väntat att det skulle bli så här. Erik Moberg är en stabil allsvensk back, varken mer eller mindre. Det är där hans svaghet ligger, att han är för "allround" för sitt egna bästa. Han har ingen spets och det är det ÖSK behöver bland sina mittbackar. Om det är snabbhet, nickstyrka eller positionsspel. Erik hade lite utav alla dessa men tyvärr ingen spetsegenskap.

Med det sagt så tror jag dock att han kan hamna i ett allsvenskt lag innan säsongen drar i gång.

Lycka till Erik!

→

Redaktionens kommentarer: Jag hade lite koll på Loön under den säsongen som var och hoppades på att han skulle kunna spela in sig i a-laget till denna säsong. Han var del av den grupp juniorer som fick följa med till Portugal och lovordades av bl.a. Axel Kjäll.

Mikael tränade regelbundet med a-laget under säsongen och var en startspelare i U21-matcherna.

Mikael är i en ung ålder där det är otroligt viktigt att få speltid. Vi får hoppas att han kan ta genvägen in i ÖSK likt Daniel Björnquist som spenderade ett par år i BK Forward för att sedan återvända.

Lycka till Mikael!

→

Redaktionens kommentarer: Daniel var alltid en underhållande högerback att kolla på när han gick på sina offensiva räder och han är nog en av allsvenskans snabbaste backar. Tyvärr var han inte bra nog poängmässigt för att kunna få det förbättrade kontraktet han ville ha. Så klubben gör nog rätt i att släppa honom.



Men jag är lite orolig över kvalitén vi har kvar i form av Haginge som inte spelat på länge och Lorentzon som inte visat mycket. Men jag tror nog att publiken i Eskilstuna kommer bli lika underhållna av ”Dajje” som jag och de andra på Behrnabeu blev.

Lycka till Daniel!

→

Redaktionens kommentarer: Martin Broberg hade show en höst i Örebro och kunde tyvärr inte bjuda upp till samma nivå denna säsong .Mycket p.g.a. den skada han ådrog sig lite mer än en kvart in i premiären mot Djurgården.



Men jag har alltid känt mig något splittrad till Broberg då jag ansåg att hans spelstil var lite stel. Men han levererade poäng när vi behövde det som mest 2015 och jag kan förstå hans dröm om spel i utlandet. Även om jag tror att det utland han pratade om sträckte sig lite längre bort än Telemark i Norge. Men han är inte ung längre och måste ta chansen när han får den.

Lycka till Martin!

→

Redaktionens kommentarer: Astrit var för mig ÖSKs en av ÖSKs bästa spelare och i sina bästa stunder en av de bästa i hela serien. Men jag hade svårt att se Astrit förlänga med ÖSK efter den säsongen han hade. Så att han lämnade kom inte som en överraskning.



Jag tycker dock att det finns något positivt i att Astrit lämnar om en ser till vårt spel då det vart lätt att läsa av oss när nästan allting i offensiv väg kom från hans vänstra och stundtals hans högra fot. Så för topplagen var det lätt att stänga ner hans och i slutändan lagets spel. Så allting gott måste ha ett slut, för denna gång.

Lycka till Astrit!

→

Redaktionens kommentarer: Daniel Nordmark var en spelare som var bra med bollen på mittfältet och han fick ofta agera avbytare till Åhman-Persson eller Gerzic men han var lite väl vek i närkampsspelet och som en följd räckte han inte till på vårt centrala mittfält. Jag tycker att ÖSK gjorde rätt i att inte förlänga med honom och han sägs även ha haft en av lagets större löner. Vilket är i längden är skevt sett till den speltid han fått.

Lycka till Daniel!

→

→

Redaktionens kommentarer: (NY) CEH har varit en spelare som fått spendera mycket tid på vår bänk och han är ung och i behov av speltid. Så det känns rätt att han lånas ut men man vill ju att han går till ett lag som spelar högre upp.

Men med tanke på att Johan Mjällbys Västerås satsar för att gå till superettan så är det nog en miljö där han kan ta nästa steg. Frågan är om han får ta nästa steg i ÖSK efter det.



Carl likt Jonathan behöver speltid för sin utveckling och som Axén sade så är division två inget alternativ.

Men Carl har nog närmre till A-laget än Jonathan och jag tror nog att han kan ta nästa steg oavsett om det är inom detta lands gränser eller inte.



Carl har ju trots allt mycket rutin av att vara ordinarie om än i vårt U-21 lag där han varit cementerad i backlinjen en längre tid nu.

Spelare som har förlängt

Redaktionens kommentarer: Skönt att Ring får förlängt! Ring är fortfarande ung både åldersmässigt och i allsvenska sammanhang. Så att han skulle sparkas ut efter sin första säsong känns lite brutalt. Men om Ring kan finna sin fokus och förbättra sin defensiv så kan han nog bli en riktigt bra allsvensk försvarare i framtiden.

Redaktionens kommentarer: Skönt att vi förlänger med Carl! Han är den längsta mittbacken vi haft i vår trupp sen Magnus Wikström tacka för sig 2014 och det är bra att han har den spetsegenskapen.

Man blev dock lite orolig över hur hans förlängningssituation såg ut efter att hans första a-lags match från start slutade med 1-5 förlust hemma mot Östersund.

Men detta har alltså Sköldmark och Co valt att förbise. Som det ser ut nu så kommer Carl få lånas ut till någon klubb och jag hoppas verkligen att han gör bra ifrån sig!

Redaktionens kommentarer: December månad kommer gå ner i historien som den månad då vi förlängde kontraktet med flest juniorer någonsin i vår historia.

Det är iallafall känslan man fick och det bådar gott för vår framtid. Adam är en av många juniorer i ÖSK som fått smaka på landslagsspel på Bosön så nog allt har han talang.

Adam är ännu för ung för att spela i A-laget så han kommer husera i U-laget. Men vem vet om yttrarna i A-laget skadar sig och Adam visar framfötterna så kanske han kan göra A-lags debut redan i år.

Redaktionens kommentarer: Underbart att vi förlänger Martin! Känns som att han har något på gång och vi får hoppas att han kan ta nästa steg inom de närmsta åren.

Känns som att 99/00 kullen är riktigt talangfull och det är skönt att vår satsning på egna spelare har resulterat i förlängda kontrakt men det är alldeles för tidigt att ropa hej.

Redaktionens kommentarer: Roligt för Anton att han får förlängt! Från vad jag läst och hört så är Anton en stabil målvakt som är som klippt och skuren som reserv men med ett år till av allsvensk fotboll i ryggmärgen så kan han nog få ett kontrakt ett lag i superettan. Om han bara agerar reserv det vill säga.



Oscar har ju nämligen blivit skadad förut och då kanske han får visa vad han går för på den allsvenska scenen. Men om han bara får detta år så tror jag nog att vi har några ynglingar som kan komma in och ta reservplatsen 2018.

Redaktionens kommentarer:

Arvid är nog den junior under 19 år som är närmast a-laget och hans plats på bänken under hösten visar att han har något på gång. Han har stor potential inte bara enligt mig utan också Kjäll och Axén som lovordat honom.



Han kommer främst att spela med U-19 och U-21 men han kommer också träna med a-laget. Han kan även spela mittback vilket visar att han har bredd i sitt spel. vi får hoppas att han inte visar någon nåd under det kommande året på varken träningar eller matcher.

Redaktionens kommentarer: David är en spelare som jag personligen inte hört mycket om men en snabb sökning på ÖSKs hemsida visar att han har en näsa för mål. Vi får hoppas att han kan hålla sig skadefri och verkligen visa upp sig på de kommande

A-lags träningarna.



Rent spontant hoppas jag att David och de andra juniorerna får åka med till Portugal för att ge dem en boost i självförtroendet. Något som en annan grupp juniorer gjorde förra året.

De rykten som blir klara övergångar/lån flyttas till:Tidigare i mars dök ryktet upp om att nye Bajen-tränaren Michelsen ville göra sig av med Batan.Nu sägs vi vara en av klubbarna som är intresserade av honom, tillsammans med Halmstad BK.Läs mer här (Fotbolltransfers)Ett rykte nådde oss tidigare idag på redaktionen,att Sköldmark ska befinna sig i Malmö för att träffa Konate.I ett sms till sportchefen Sköldmark, där vi frågade om ryktet var sant, fick vi svaret "Ryktet stämmer INTE"Även på Malmös forum spriddes ryktet att Konate ska ha varit i Örebro i helgen.ÖSK meddelar på sin hemsida att man inte väljer att gå vidare med Vorsah.Läs mer här (ÖSKs hemsida)Sedan några dagar innan hade det meddelats från Axén att provspelare skulle komma in. Så den fjärde februari kom den ghananske mittbacken Isaac Vorsah till Portugal.Vorsah kommer förmodligen spela med laget i den tredje avslutande matchen. Vorsah kommer med ett fint CV med bl.a. spel i vm 2010 och i Bundesligalaget Hoffenheim.Läs mer här (Svenska fans!)Superettanlaget Dalkurd FF bekräftar att Bangura hade skrivit på ett ettårskontrakt för dem. Bangura motiverade sin nya klubbaddress med att han bara hade ett alternativ i allsvenskan och när AIK inte visade ett intresse så valde han Dalkurd istället.Läs mer här (Fotbollskanalen)Det hade ryktats om att ÖSK var ute efter en högklassig anfallare och ett av ryktena som florerade på det svartvita forumet var att ÖSK var intresserade av den forne AIK-anfallaren Mohamed Bangura.Ett rykte som sedan skulle bekräftas utav Expressens Daniel Kristoffersson. Läs mer här (Expressen)Likt Mohamed Bangura så var också Moestafa El Kabir ett namn som flöt runt på forumet för att sedan nämnas utav Daniel Kristoffersson på Expressen. Läs mer här (Expressen)Samma dag svarade El Kabir själv på ryktena via sin Twitter där han sade att han trivs i Japan och att han inte kommer återvända till Sverige inom den närmsta framtiden. Läs mer här (El Kabirs Twitter)Ingen i nuläget.De rykten som övergår i klara övergångar/lån finns under:Ingen i nuläget- Ryktas tillI en segerintervju efter matchen mot Aalborg berättar Jonathan att han inte kommer gå till Raufoss IL då han väljer att ha fullt fokus på ÖSK.Läs mer här (NA)Avslöjade NA att Norska tredje divisions klubben Raufoss IL hade visat intresse för två spelare, varav anfallaren Jonathan var en av dem.Till en början skulle det handla om att provspela hos klubben och Sköldmark ska se över situationen innan de släpper iväg spelarna till den nyligen nedflyttade klubben.Jonathan har ännu inte lämnat någon kommentar.Läs mer här (NA)ÖSK bekräftar på sin hemsida att man skrivit ett kontrakt med finländaren som varar säsongen utLäs mer här (ÖSKs hemsida)På twitter skriver Hannes Nyberg, journalist på svt, att Forsell skriver på ett kontrakt med ÖSK inom kort.Uppgifter som finska yle också rapporterar om.Läs mer här (Twitter) och här (yle)Under en tid var han med och tränade med laget efter att Axén lyckats få tag på honom.Men i nuläget finns det inget att säga då varken han eller klubben sagt något om ett eventuellt kontrakt.Läs mer här (NA)ÖSK bekräftar att man värvar anfallaren Isaac Boye som provspelat under en tid och även stått för två mål i en träningsmatch mot Djurgården.Nigerianen beskrivs som kanske den bästa provspelaren sportchefen Sköldmark sett under sin tid i ÖSKKontraktet gäller till och med 2021.Se mer här (ÖSKs hemsida)ÖSK bekräftar på eftermiddagen att man värvat 17-årige målvakten Ludvig Franck från Karlslunds IF.Den unge målvakten med meriter från P-15 landslaget kommer till en början spela med juniorlagen.Kontraktslängden är i nuläget okänd.Läs mer här (Karlslunds IF hemsida)ÖSK bekräftar på eftermiddagen på sin presskonferens att man värvar anfallaren Kennedy Igboananike.28-åringen kommer närmast från grekiska Veria där han endast var en månad innan han bröt sitt kontrakt av personliga skäl.Hans kontrakt gäller i två år.Läs mer här (ÖSKs hemsida) här (NA) och här (Svartvitt!)ÖSK bekräftar på en försenad presskonferens att de värvar fransosen Damien Plessis. Plessis spelade senast i Portugisiska Maritimo men lämnade klubben i Augusti.Den 29-årige fransmannens kontrakt gäller i två år.Läs mer här (ÖSKs hemsida) och här (NA)Standard de Liége gick på eftermiddagen ut med uppgifterna om att de kommit överens med ÖSK om en övergång av Yannis.Uppgifter som ÖSK först bekräftade senare.Yannis har varit hos ÖSK och provspelat förut i Oktober men han var också på besök hos Djurgården i November.Den 22-årige belgarens kontrakt gäller i två år med option på ett tredje.Läs mer här (ÖSKs hemsida) och här (Transfermarkt)Detta var något som hade pratats om under en längre tid och det är ingen hemlighet att Axén alltid haft ett öga på sin forne lärling från hans tid i GAIS. Och den trettionde December 2016 återförenades Axén och Mårtensson. Johan kommer närmast från Helsingborgs IF där han även fick agera lagkapten under ordinarie lagkapten Peter Larssons frånvaro.27-årige Johan har skrivit på ett treårskontrakt till 2019Mer om Johan hittar ni här (Transfermarkt) och här (ÖSKs hemsida)ÖSK skickade på morgonen den tjugonde December ut ett meddelande på sociala medier att en presskonferens skulle hållas senare under dagen. På presskonferensen presenterades nyförvärvet Filip Rogic som under den gångna säsongen spelat som mittfältare för AFC United där han var lagkapten.23-årige Rogic har skrivit på ett treårskontrakt till 2019.Mer om Rogic hittar ni här (Transfermarkt) och här (ÖSKs hemsida)ÖSK meddelar på vid lunchtid att man lånar in mittfältaren Divine Naah från Manchester City. Ghananen spelade under hösten i danska Nordsjaelland och har även spelat i Eredivisie för NAC Breda.Divine Naah har kvalitéer och kan spela på det defensiva, offensiva och centrala mittfältet. Lånet gäller till en början under vårsäsongen.Mer om Divine Naah hittar ni här (Transfermarkt) och här (ÖSKs hemsida)Läs mer här (ÖSKs hemsida)Karlsunds IF bekräftar på sin hemsida att man kommit överens med Ekstrand-Hamrén om ett kontrakt efter att han brutit sitt gamla med ÖSK.Läs mer här (Karlsunds IF hemsida)ÖSK berättar på sin hemsida att man har kommit överens om en gemensam uppsägning av Yannis kontrakt.Läs mer här (ÖSK Fotboll)RÅP bekräftar på sin instagram att han är klar för Belenenses.Läs mer här (Instagram)Det är Aftonbladet som går ut med uppgifterna från Portugisiska källor att RÅP är på väg till Belenenses i den Portugisiska högstaligan.Läs mer här (Aftonbladet)I en intervju med NA så berättar Axén att RÅP är ute efter en flytt till Asien för att tjäna pengar.Med andra ord så kan vi nog utesluta Gif Sundsvall och utgå ifrån att RÅP uteslutande vill till Asien.Läs mer här (NA)Det har en längre tid spekulerats i vart Robert Åhman-Persson kommer hamna som en följd av hans utgående kontrakt. Några konkreta namn som har dykt upp är GIF Sundsvall, Cerezo Osaka och nykomlingen Sirius. Det har även visats intresse för RÅP ifrån Asien och Danmark så sent som i somras.Men Sirius tränare, Kim Bergstrand bekräftar att RÅP inte längre är aktuell för klubben.Läs mer här (UNT) och här (Fotbolldirekt).Rykten spreds tidigt under dagen att Erik var i danmark för att träffa en klubb.Senare visade det sig att denna klubb var Viborg FF i den danska högstaligan.Läs mer här (Viborgs hemsida)Erik är nu aktuell för AFC där han skulle bli lagkamrat med Daniel Björnquist om han värvas.Läs mer här (Ekuriren)I en intervju med NA så går Axén ut med informationen om att Erik Moberg inte kommer vara kvar i laget.Läs mer här (NA)Junioren Mikael Loön lämnar ÖSK för IFK Kumla i division två.Läs mer här (IFK Kumlas hemsida)Daniel Björnquist var en av de spelare som var i diskussioner med klubben om en eventuell förlängning redan under våren och i somras fick han ett erbjudande han inte var nöjd med.Men den första December fick Daniel beskedet att han inte får förlängt.Daniel har alltså under en månads tid letat efter en ny klubbaddress och den åttonde Januari blev han klar för nykomlingen AFC Eskilstuna.Läs mer här (AFCs hemsida)Det var den 16 augusti 2016 som Fotbolldirekt gick ut med nyheten att Martin Broberg valt att aktivera en klausul som gjorde han kunde lämna efter säsongen.Sedan dess har Martin letat efter en klubb i utlandet och den tjugoförsta December blev Martin klar för Odds BK i Norge.Läs mer här (Odds hemsida) här (NA) och här (Fotbolldirekt)Astrits kontrakt gick ut efter säsongen och om han fått ett kontraktserbjudande är oklart men han har under sin tid i klubben uttryckt en önskan om att få spela utomlands igen men bara om det var ett bra erbjudande.Den trettonde December så blev han klar för AEK Aten.Läs mer här (NA)Daniels kontrakt gick ut efter säsongen och han erbjöds inget nytt kontrakt Istället vänder han hemåt till Lidköping där han kommer agera sportchef och spelare.Läs mer här (NA)2017-05-03 BK Forward i Division två rapporterar på sin hemsida att de lånar den unge anfallaren David Holm.Lånet gäller först och främst till sommaren sen kommer man utvärdera lånet och se om det blir en förlängning över hela säsongen.Läs mer här (BK Forwards hemsida)ÖSK meddelar på sin hemsida att man lånar ut försvararen Ekstrand-Hamrén till Västerås under säsongen 2017.Detta är något som varit på gång en längre tid då han provspelat och tränat med VSK under en längre tid.Läs mer här (ÖSKs hemsida)NA berättar att Carl Ekstrand-Hamrén har tränat med Västerås SK under tisdagen och onsdagen.Ekstrand-Hamrén är inställd på att spendera nästa säsong någon annanstans på lån och Västerås är en möjlig destination.Läs mer här (NA)NA har kontaktat Carl Ekstrand-Hamrén för kommentarer om det norska intresset där han uttrycker att det är kul med intresse.Samtidigt säger han att han inte vet vilken destination som är bäst för honom i nulägetHan säger att han kommer ta ett snack inom den närmsta framtiden med Axén, Sköldmark och sin agent för att prata om sin situation.Läs mer här (NA)NA avslöjade att Raufoss IL hade visat intresse för mittbacken Carl Ekstrand-Hamrén och anfallaren Jonathan Lundberg.Sköldmark kommenterade att de kommer se över situationen för alla parter innan de släpper iväg Carl och Jonathan på provspel i Raufoss, Oppland.Läs mer här (NA)Ring får förlängt med två år.Läs mer här (NA)Ring står fortfarande utan kontrakt och hans situation är oklar. Hans agent för diskussioner med klubben.Läs mer här (NA)På ÖSKs årliga uppesittarkväll den tjugoandra December avslöjade Sköldmark att man förlängt försvarstalangen Carls kontrakt med två år.Läs mer här (ÖSKs hemsida)ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med den lovande yttermittfältaren Adam Bark till 2019.Läs mer här (ÖSKs hemsida)ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med ännu en junior och i detta fall var det den lovande högerbacken Martin Trinh.Martin som är en av de spelare i ÖSKs juniorled som är mest meriterad sett till landslagsspel och A-lags träningar.Läs mer här (ÖSKs hemsida)Anton fick under året agera reservmålvakt till Oscar efter att Oscar återigen fått ta över positionen som första målvakt efter att Jacob Rinne lämnat för Belgien.Läs mer här (ÖSKs hemsida)NA avslöjade att ÖSK förlänger med lovande mittfältaren Arvid Brorsson som redan hunnit med att sitta på bänken den gångna säsongen och prova på landslagsspel med U-17 landslaget.Läs mer här (NA)ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med anfallaren David Holm.David som haft skadebekymmer under 2016 har ändå visat att han besitter fina egenskaper och planen är att han ska trappa upp träningen hos U-19 och sedan träna med A-lagetLäs mer här (ÖSKs hemsida)