Studenternas IP 1, 2017-09-25 19:00

Sirius - Örebro

3-4



Ett stort jubel utbröt hos de svartvita när Filip Rogic nickade in sitt tredje mål för kvällen. Den stora dramatiken på Studenternas IP fick ett lyckligt slut för de svartvita när de tog hemma alla poäng.

IK Sirius - Örebro SK 3-4: Hjärtattack

Efter en grym första halvlek så skulle matchen bara spelas av i andra halvlek.

Men efter att Sirius börjat spela fotboll och kvitterat samtidigt som Örebros fötter förvandlats till bly så anade man en vändning.

Fast då klev allas nya favorit, Filip Rogic, fram och visade stolthet, hjärta och passion.



Jag jämförde känslan efter den förra matchen som en bakfylla.

Vet inte om denna match lämnar en med en bättre känsla än den förra.

Men om den förra matchen var en bakfylla så är detta bakfyllan efter en lyckad utekväll.

Och det ska vi tacka Filip Rogic för.



Ketchupeffekt

De första minuterna av matchen var det ÖSK som förde spelet.

Tack vare en het Kennedy Igboananike så kunde man snabbt sätta press på Sirius backlinje.

Med löpningar och skott så fick man initiativet men Igboananike hade inte siktat in sig ännu.

Stefano Vecchia skulle tidigt ropa efter en straff när han faller i en duell mot Martin Lorentzson men fick inget gehör den gången.

Även Johan Mårtensson skulle ropa på en straff när han ramlar i motståndarnas straffområde men inte heller han fick som han ville.

Sedan skulle Rogic komma in i matchen då får en boll lite för långt ifrån sig i straffområdet och hans avslut gick högt över.



Sedan skulle Rogic var involverade igen då han och Sirus-försvararen Karl Larson krockade ihop.

Träffen tog på bådas knän och båda låg ner länge och fick behandling, Rogic tvingades gå utanför planen och behandlas.

Och man kan tro att den Rogic som gick ut var inte den samme som kom in med tanke på hur matchen skulle utvecklas.

Rogic och de andra svartvita skulle komma i många anfall samtidigt som försökte ta sig fram via sin vänsterkant.

Men trots stundtals fint kombinationsspel så kom Sirius aldrig fram till någon större chans.



Sedan skulle den världskända ketchupeffekten ske på Studenternas IP.

Först lyfter Lorentzson in en boll från högerkanten som Kennedy står in med någon kroppsdel, kanske var det låret, knät, eller benskyddet.

I vilka fall fick Kennedy volta för andra matchen i rad och förkunna vår 1-0 ledning.

Sedan skulle Nahir Besara sno en boll från en försvarare och löpa mot målet för att sedan ta ett skott som räddas.

Men returen går rakt ut till Rogic som klipper till och bollen tunnlar Larson och målvakten Lukas Jonsson.

2-0 till ÖSK inom två minuter alltså och nu hördes kubanernas sång högst.



Sedan skulle de blåsvarta vakna till, tanken på en sjätte raka förlust lockade nog inte särskilt mycket.

Den första stora chansen att reducera fick Vecchia men han skruvade sitt skott högt över.

Sedan skulle Jesper Arvidsson servera Shkodran Maholli ett fint inlägg som han sätter pannan på men Oscar Jansson kastade sig upp i krysset och räddade hans nick.

Den sista stora chansen att reducera kom när Sirius kombinerade sig fram på högerkanten och Johan Andersson fick slå ett klassiskt "snett-inåt-bakåt" inspel.

Inspelet går förbi de två närmsta spelarna men Vecchia var givetvis vid den bortre stolpen och sköt bollen mot mål men Arvid Brorsson stod på rätt plats vid rätt tillfälle och rensade på mållinjen.

2-0 till ÖSK i halvtid och man fick välbehövlig vila inför den andra halvleken.



Hjärtattack

Den andra halvleken började med att Maholli ropade efter en straff men inte heller denna gång fick Sirius sin straff.

De blåsvarta hade initiativet i början av andra och man var rädd att ÖSK skulle falla för långt tillbaka och släppa in Sirius i matchen.

Vecchia skulle ännu en gång ropa efter en straff när bollen tar på Lorentzsons arm men ingen straff den här gången heller.

Kort därefter skulle Kennedy få läge att utöka ledningen på ett friläge men han visade sig vara ovanligt seg och en back hann täcka ut bollen till en hörna.



En hörna som blev resultatslös för oss men definitivt inte för Sirius.

Bollen studsade ut ur straffområdet till Maic Sema som hamnade i en duell med Vecchia, en duell som Vecchia vann.

Vecchia tog med sig bollen och rusade mot målet där endast Johan Mårtensson och Jansson fanns.

Vecchia vänder ut och in på Mårtensson och sköt in bollen bakom Jansson

1-2 och då skrek domedagsprofeterna för full hals om den kommande kollapsen.



Men domedagsprofeterna fick sätta orden i halsen när Rogic slog till igen.

Denna gång var det Sebastian Ring, bästa ÖSK-försvararen för dagen, som serverade en läcker passning runt försvaret.

Bollen når en framåtrusande Rogic som satte en tå på bollen och den gick in bakom Jonsson.

3-1 till ÖSK och en anade morgonluft igen.



De blåsvarta skulle däremot börja trycka på igen för en reducering och man skulle äntligen få sin straff.

Straffen fick man efter att Vecchia försökt spela in en boll som Brorsson försöker blockera i en glidande manöver.

Men bollen tar på hans arm och då stegar Jesper Arvidsson fram, en av få spelare som jag vet har gjort mål mot ÖSK flertalet gånger.

Och trots att Jansson är nära så gör det ingen skillnad då straffen är så pass hård.

2-3 och då började domedagsprofeterna ana morgonluft istället.



Nu var en belägring var på gång och ännu värre verkade det bli när Ring fick lov att bytas ut p.g.a. en skadekänning.

Och man har pratat om att ÖSK är dåligt tränade och jag undrar om inte så är fallet för laget såg helt enkelt slutkört ut vid det här laget.

Blott sextiosex minuter in i matchen så såg de svartvita riktigt sega ut samtidigt som Sirius med Vecchia som anförare verkade outtröttliga.

Sedan skulle man för den femte gången denna match ropa efter en straff men ingen utdelning denna gång heller.

Sirius första chans att kvittera skulle komma när Elias Andersson skjuter ett skott som Jansson får tippa över till en resultatlös hörna.



De blåsvarta skulle trycka på och Oscar Kindlund försökte sig på en cykelspark som Jansson enkelt räddade.

Den blåsvarta massan skulle till slut få hål på den svartvita väggen.

Detta när Vecchia, vem annars, slår in en boll som Johan Andersson möter vid bortre stolpen och han dundrar in den.

3-3 och domedagsprofeterna stod redo att dela ut olika blad om Örebro sportklubbs undergång.



Men den utvalde, vårt rivjärn, vår hjälte i form av Filip Rogic skulle visa att det var långt ifrån över.

Besara som varit riktigt rutinerad när han väl fått bollen och fördrivit tiden fick en frispark ca 25 meter utanför straffområdet.

Han slår in den mot den närmsta stolpen och där kommer Rogic flygandes och nickar in bolljäveln till 4-3.

Ett hattrick med andra ord och i slutminuterna letade Sirius ett läge att kvittera men fick inget och matchen blåstes av.

ÖSK vann med 4-3 efter en match där de flesta supportrar till båda lagen någon gång under matchens gång drabbats av en hjärtattack.



ÖSK lyckade undvika en total kollaps och visade denna gång att man har mental styrka och lyckades näta varje gång Sirius hade reducerat eller kvitterat.

En helt annan mental styrka än den som visade på Behrn Arena förra veckan och detta är verkligen viktigt för vår fortsatta höst.

Men försvaret är alltjämt ihåligt när det behövs som mest och Lorentzson gjorde sin kanske svagaste insats idag då han hade väldiga problem med Vecchia.

Så där får Kjäll något att jobba med till nästa säsong och jag börjar få mer och mer klar bild av hur nästa års bygge bör se ut.

Förläng inte med Sema, han var osynlig idag också, Lorentzson är stabil men då känns en utvecklad Daniel Björnquist mer spännande samtidigt som Albin Zidaric eller Martin Trinh kan agera back-up.

Samtidigt ska man förlänga med Jansson, trots tre insläppta så räddade han oss från förlust med ett par vackra räddningar.



Matchen må ha varit underhållande men vårt eminenta forum var desto mer underhållande att läsa då man kastades emellan hopp och förtvivlan.

Men när dimman väl hade skingrats och slagfältet städats upp så skrev en skribent med namnet "Kajanus" på forumet denna klockrena analys om Petteri Forsells påverkan på resultatet.

"Forsell börjar värma upp. ÖSK gör 1-0.

Hans uppvärmning fortsätter. ÖSK gör 2-0.

Han går och sätter sig. Sirius gör 2-1.

Han gör sig redo för en ny uppvärmning. ÖSK gör 3-1.

Sedan sitter han på bänken igen. Sirius gör 3-2 och 3-3.

Forsell byts in. ÖSK gör 4-3.

Slutsats: Forsell är ÖSK’s kanske viktigaste spelare. : )"

Kanske har hen rätt och vi får se om Forsell får spela mot profeten Nanne Bergstrands Kalmar FF på söndag.



Jag vill avsluta denna rapport med några rim till Sirius fans.

Och jag måste medge att jag känner mig lite tvungen med tanke på den låt Sirius tillägnade oss innan matchen.

Men iallafall här har ni några rader, Sirius fans.



Att Sirius har det tungt, det är inga nyheter för er.

Men oroa er inte, ni åker inte ner.

Skickar ni alla bollar till Vecchia så löser sig allt.

Synd bara att ert försvar enligt Anders Celsius är iskallt.

I vårt straffområde var det stundalts hysteri.

Men att ni skulle spöa oss? Di går aldri.



Nu när er klarast lysande stjärna till Malmö har stuckit.

Så har era drömmar om Europa helt och hållet spruckit.

Så förlåt oss för att vi spöa er igår.

Rogic kunde inte låta bli att näta tre gånger om, hoppas ni förstår.

Men till Sirius vara i allsvenskan säger vi inte nej.

Så tills nästa gång, tack och hej-leverpastej.



Matchens tre bästa spelare:

1.Filip Rogic

Med tre mål så visade sig vårat rivjärn vara en riktig måltjuv

Kan han bara förbättra sin touch så kan han bli en kung på Behrnabeu

2. Oscar Jansson

Med några riktigt fina räddningar så gav han oss chansen att ta tre poäng

3. Sebastian Ring

Har visat en riktigt bra formkurva på slutet och hans passning till Rogic andra mål var mumma.



Matchfakta

IK Sirius-Örebro SK 3-4 (0-2)

0-1 Kennedy Igboananike (ass. Martin Lorentzson)

0-2 Filip Rogic (ass. Nahir Besara)

1-2 Stefano Vecchia (ass. Christer Gustafsson)

1-3 Filip Rogic (ass. Sebastian Ring)

2-3 Jesper Arvidsson (straff)

3-3 Johan Andersson (ass. Stefano Vecchia)

3-4 Filip Rogic (ass. Nahir Besara)

Varningar IK Sirius: Christer Gustafsson

Varningar Örebro SK: Ingen



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Arvid Brorsson, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring – Maic Sema, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Filip Rogic – Nahir Besara, Kennedy Igboananike.

Avbytare: Anton Fagerström (mv), Patrik Haginge, Michael Almebäck, Logi Valgardsson, Petteri Forsell, Alfred Ajdarevic, Victor Sköld.

Sköld, Forsell, Valgardsson fick speltid.

Sirius-Örebro Lukas Henrik Jonsson

Johan Andersson

Karl Larson

Oscar Pehrsson

Jesper Arvidsson

Christer Gustafsson

Oscar Kindlund

Niklas Busch Thor

Philip Haglund

Shkodran Maholli

Stefano Vecchia



Avbytare

Elias Andersson

Sam Lundholm

Alexander Nilsson

Oskar Nilsson

Linus Nygren

Ian Sirelius

Kim Skoglund

Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Brendan Hines-Ike

Arvid Brorsson

Sebastian Ring

Maic Sema

Johan Maartensson

Nordin Gerzic

Filip Rogic

Kennedy Igboananike

Nahir Besara



Avbytare

Alfred Ajdarevic

Michael Almeback

Anton Fagerstrom

Petteri Forsell

Patrik Haginge

Victor Skold

Logi Valgardsson



2017-09-26 22:50:00

