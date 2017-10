Östersunds FK-Athletic Bilbao 2-2 (0-1)

På förhand var det den tuffaste matchen hittills under hela Europaäventyret. I efterhand är man besviken att det bara blev en poäng mot Spanska Athletic Bilbao.

ÖFK startade med följande manskap:Det är ÖFK som startar bäst och skapar flera målchanser i inledningen. Redan efter tre minuter får Saman Ghoddos en jättechans efter ett fint kombinationsspel och avslutar bra men Iago Herrerin räddar. Några minuter senare kommer Ken Sema långt och hittar Curtis Edwards men återigen räddar Herrerin. I samma situation reagerar Alhaji Gero och skäller på Edwards, kanske ville han ha bollen istället för avslut. ÖFK trycker verkligen på och skapar många chanser de första tjugo minuterna. Men istället är det Athletic Bilbao som tar ledningen. Aly Keita får en bakåtpassning, som sker massor av gånger varje match i ÖFK, men denna gången misslyckas mottagningen rejält. När han försöker reparera sitt misstag halkar han och Aritz Aduriz kan rulla in 0-1 i det tomma målet. En kalldusch. Tempot från ÖFK stannar av en aning som att man blev lite chockad över målet. Men man jobbar sig tillbaka och fortsätter skapa chanser. Efter en halvtimme kommer Curtis Edwards fri efter ett fantastiskt kombinationsspel men skjuter strax över. Lite senare har Gero en nick strax utanför. ÖFK har flera chanser som ”borde” blivit mål. Utöver detta har man många lägen där man inte kommer till avslut. Ghoddos fick aldrig riktigt möjligheten. Bilbao plockade bort honom effektivt. Gero är oftast närmare att träffa Skidskyttestadion än målet. Dennis Widgren är inte heller någon supervass avslutare. Däremot kanske Curtis Edwards borde avslutat fler gånger. Även Ken Sema höll i bollen lite för länge ibland. Känslan i paus var en otrolig frustration. Nästan förbannad. Vi ägde första halvlek totalt och borde gjort 2-3 mål minst. Istället gör vi noll och släpper in ett.ÖFK startar även andra halvlek bra. Dennis Widgren får tidigt ett bra skottläge långt utifrån och klipper till. Målvakten släpper en billig retur och Saman Ghoddos hugger direkt men målvakten räddar igen innan Gero kan trycka in bollen i mål. 1-1 i mål och 1-1 i målvaktstavlor. ÖFK fortsätter vara det lag som skapar mest chanser. Tom Pettersson är nära på en hörna. Ken Sema har ett tungt skott efter 55 minuter som styrs undan till en resultatlös hörna. Men i minut 64 vinner Ronald Mukiibi tillbaka bollen efter att Bilbao brutit ett anfall. Bollen kommer ut till Ghoddos på högerkanten som spelar in till Curtis Edwards som denna gång skjuter direkt. Skottet sitter perfekt i hörnet, 2-1! Det kändes otroligt rättvist. Skulle vi även besegra Athletic Bilbao? Tiden tickar iväg utan att Bilbao skapar speciellt mycket. I slutminuterna pressar Bilbao på. Markel Susaeta dribblar sig fri men Keita gör en fin räddning och bollen går så småningom ut till hörna. En hörna som blir till frispark för hemmalaget. Men i minut 89 går det fort när Susaeta hittar Aduriz på vänsterkanten som hittar Inaki Williams i mitten som trycker in kvitteringen. Aly Keita är på bollen men hinner inte riktigt upp med armen.Känslan efteråt var naturligtvis jobbig. 3-4 minuter ifrån tre poäng och seger mot Athletic Bilbao. Prestationen var fantastisk, en av de bästa ÖFK någonsin stått för. Full koll på defensiven, stort bollinnehav och mängder av chanser framåt. Vi spelade ut Athletic Bilbao fullständigt. Ta in det och fundera på det ett tag. Alla som sett matchen verkar vara av samma åsikt. ÖFK från Östersund, Jämtland, Sverige Allsvenskan , spelade ut Athletic från Bilbao, Baskien, Spanien, La Liga Trycket på läktaren kanske smittade av sig på plan, eller om det var tvärtom, för trycket på läktaren var också bland det bästa som skett på Jämtkraft Arena. Det här var en härlig kväll med en prestation som var värd mer än en ynka poäng.Men en ny poäng i Europa League är tagen och i och med Zorya Luhansks seger mot Herta Berlin är vi nu mycket nära slutspel. Vi leder gruppen och är fem poäng före trean Bilbao.