72 procent av ingenting, IKS - Giffarna

Sirius vann bollinnehavet med 72 % och vad säger det egentligen om matchen? Att vi dominerade matchen totalt men att den sista skärpan saknades fullständigt. Trots att CG inför matchen menade att laget hade bestämt sig för att göra en fin höst efter landslagsuppehållet, förlorade vi mot ett kompakt Sundsvall med 0-1.

Wicks – 2Larson – 2Jarl – 2 (ut 42’)OP – 3Arvidsson – 2Haglund – 2NBT – 1CG – 2E. Andersson – 1 (ut 67’)Maholli – 2Nilsson – 1 (ut 81’)Skoglund – 1 (in 42’)Vecchia – 2 (in 67’)Lundholm – 2 (in 81’)Första halvlek var händelsefattig och det enda som jag minns såhär i efterhand är när Jarl hoppar upp för att nå en hörna men faller ihop i en hög. Ännu en skada på ännu en mittback och ännu ett trasigt knä. Den första rapporten skvallrar om en skada på det inre ledbandet och enligt lagets fystränare Viktor Helander är säsongen med största sannolikhet över för Jarl. Detta känns även extra surt att Karvan Ahmadi drog på sig en ny knäskada i en U21-match precis när han var åter i spel. Man kan undra om det är något med vattnet eller gräset på löten som sliter extra på knäna. Medan vi undersöker det får önska dem båda två ett snabbt återhämtande (eller hur man nu säger det). Tillbaka till matchen. I och med Jarls utgång klev Kim Skoglund in i den 42’ minuten. Halvleken avslutades med att Giffarna maskade med ett inkast och blev avblåsta innan de ens hunnit kasta det.Inför den andra halvleken kändes det relativt optimistiskt. Med tanke på Sirius usla statistik i första halvlek så var 0-0 i paus helt okej. Det som har skett många gånger skedde dock inte. Vi växlade inte upp i den andra halvleken. Vi hade fortsatt mycket boll men den slogs mest i sidled. När bollen väl skulle passas framåt fanns inte skärpan där. NBT missade många enkla passningar och de fina spelvändningarna som brukar sitta på läppen, rann ut över sidlinjen. Sirius får dock ett läge tidigt i den andra halvleken, när Arvidsson väggspelar med Haglund och får iväg ett lobbskott. Tommi Naurin tippar bollen över ribban till en hörna som tyvärr blir resultatlös. Nästa läge är Sundsvall s, Linus Hallenius får ostört nicka ner bollen till Steindorsson som sedan kan servera Eric Larson på djupet mellan OP och Arvidsson. Eric Larsson gör sedan inget misstag, utan tar bollen mot mål och lyckas placera in 0-1 i bortre. Sirius gör då ett byte, Elias Andersson går ut och in kommer Stefano Vecchia. Tyvärr får bytet inte önskade effekt utan istället är Giffarna ett lår ifrån att göra 0-2. Räddaren i nöden är som så många gånger denna säsong OP, som vräker sig fram och får bollen på sitt högra lår. Jag kan tänka mig att som Sundsvallssupporter är man inte jättenöjd med Romain Gall s avslut men det resonemanget lämnar jag därhän. Efter detta har Sirius sin bästa målchans och det efter att Karl Larson äntligen fick till inlägget. Bollen dimper ner på en ganska ostörd Shkodran Maholli som från 4 meter nickar bollen över mål. I vanliga fall gör Maholli mål på detta läget men som tidigare noterat saknades den sista skärpan igår. Sam Lundholm ersätter Alexander Nilsson i den 81 första minuten och har ett bra inhopp. Han har ett skott som går tätt utanför den vänstra stolpen och på reprisbilderna ser det ut som att bollen går in och igenom mål. Haglund har sedan på tilläggstid möjligheten att förlänga sin svit med att göra sena mål mot Sundsvall. Men är halvsekunden sen när han slänger sig fram mot bollen. Återigen på ett fint inlägg från vår civilingenjör till högerback. Mer chanser får vi inte och matchen slutar 0-1.Vi dominerar alltså matchen och har 16 avslut men bara 5 på mål. Problemet med gårdagen, som jag ser det, är att vi inte kommer till tillräckligt farliga lägen. Bollen spelas runt och passningar räknas, men när det ska avgöras har vi inte skärpan där överhuvudtaget. Samtidigt ska vi vara glada att Sundsvall bara gör ett mål, efter flera räddningar av Wicks och OP i mål. Men om vi inte lyckas göra mål spelar det inte så stor roll hur många gånger OP slänger sig längs mållinjen. NBT:s passningsspel som varit nyckeln i tidigare matcher var inte lika felfritt som vanligt. Utan honom i form får vi inte igång tempot som krävs för att luckra upp ett kompakt försvar. Om vi ska få ett fint avslut på en hittills fantastisk debutsäsong krävs en taggad NBT så förhoppningsvis kan Ebba ta det lugnt och ge Niklas tid att träna fotboll. Framåt BLÅSVART!PS. Extra stort grattis till Sverige s bästa supportrar, Västra Sidan, som firade 20 år i helgen!// Axel