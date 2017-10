Djurgården och pilsnerfilm

- - - - - - -



Antarna har båda två avslutat sina fotbollskarriärer. Jag kan bara konstatera att två absoluta favoriter lämnar laget fattigare. Men mer om det senare.



- - - - - -



Videofilmerna inför hemmamatcherna med Jacke Sjödin i spetsen är pinsamma. Men han verkar vara som teflon för kritik och snuttarna är bitvis direkt usla. Temat och målet verkar vara att förmedla bilden av Sirius som ett dumglatt gäng som inte bryr sig om resultatet. Att det hela är gjort i någon slags pilsnerfilmsanda gör det hela ännu sunkigare. Eftersom klubben uppenbarligen lejt Jacke Sjödin att göra de här filmerna ter sig hela situationen bara märklig. Som någon skrev på twitter – för vem görs filmerna? Jag kan inte minnas att jag träffat någon blåsvart supporter som yttrat sig positivt angående detta. Lägg ner bara. All publicitet är inte bra publicitet.



- - - -



Nu reser vi oss.



// Oskar Möller

Uppehållet har förhoppningsvis gjort Sirius gott. Sju raka torsk har nog inte många av spelarna i truppen upplevt förut. Det är dags att vända trenden men hur det ska gå till är vi nog många som undrar. Jag vidhåller att man bör försöka hitta tillbaka till spelet med samma spelare man använde i våras. Att rotera för frisk i startelvan eller slänga in några junisar ställer jag mig tveksam till. Argumentet ”ge x chansen” har jag inte mycket för. Chansen får man om man är bra nog och inte annars. Nej, använd grabbarna som imponerade i våras och hitta tillbaka till Siriusspelet. Det eviga skadeeländet gör det förstås svårt men defensiven måste kunna se bättre ut än på sistone skadorna till trots.Josh Wicks startar i mål efter några matchers frånvaro. Med Jesper Arvidsson borta är alternativen där bak ännu färre men att flytta över Kalle Larsson till vänsterkanten, spela Johan Andersson till höger samt Skoglund och OP i mitten känns inte helt långt borta. Alternativet att flytta ner Thor som vänsterback finns också men den lösningen föll inte särskilt bra ut i fjol.På mitten lär CG spela tillsammans med Elias Andersson samtidigt som Vecchia och Maholli känns gjutna framåt. Alex Nilsson tar nog den sista offensiva platsen om inte Sam Lundholm överraskar i startelvan. Busch Thor har inte gått att känna igen på sistone och har fortfarande inte skrivit på någon förlängning. Det vore trist om de sista minnena från vår kapten är den senaste tidens svala framträdanden.Utanför elvan alltså Haglund. Han ger och tar den gode Philip. Endera avgörande mål eller idel bortslagna passningar. Faktumet att vi gick från Kingsley Sarfo till Philip Haglund som nr 10 har onekligen visat sig tydligt spelmässigt. Den senare bidrar med tyngd i boxen och arbetskapacitet men spelet med fötterna är stundtals bedrövligt. Eftersom Sirius spelidé har varit bollhållande och passningsorienterat är jag förundrad över att han fått så pass mycket speltid. Han är inte den typiska Siriusspelaren. Samtidigt har han avgjort flera matcher och bidrar med saker som många andra i startelvan inte gör. Svårt val.- - - - - - -Antarna har båda två avslutat sina fotbollskarriärer. Jag kan bara konstatera att två absoluta favoriter lämnar laget fattigare. Men mer om det senare.- - - - - -Videofilmerna inför hemmamatcherna med Jacke Sjödin i spetsen är pinsamma. Men han verkar vara som teflon för kritik och snuttarna är bitvis direkt usla. Temat och målet verkar vara att förmedla bilden av Sirius som ett dumglatt gäng som inte bryr sig om resultatet. Att det hela är gjort i någon slags pilsnerfilmsanda gör det hela ännu sunkigare. Eftersom klubben uppenbarligen lejt Jacke Sjödin att göra de här filmerna ter sig hela situationen bara märklig. Som någon skrev på twitter – för vem görs filmerna? Jag kan inte minnas att jag träffat någon blåsvart supporter som yttrat sig positivt angående detta. Lägg ner bara. All publicitet är inte bra publicitet.- - - -Nu reser vi oss.// Oskar Möller

2017-10-15 11:13:00

