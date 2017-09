Göteborg - Sirius 4-0

Sirius spelade fotboll och förlorade mot Göteborg med 4-0.





Jonsson

Andersson - Larson - Pehrsson - Arvidsson

Busch Thor - Gustafsson

Haglund - Andersson - Vecchia

Nilsson





Matchen slutade 4-0 och var det inte språngnickar i nät och stolpe in var det ribbskott ut, försvarsbjudningar och misslyckade bortrensningar. Sirius är med skapligt bitvis men det kan smälla när som helst och så är vi några bollar bakom.



- - - - - - - -







- - - - - - - -



Ritiro. Silenzio stampa. Vad som helst. Få det att sluta.



Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf sitter givetvis hur tryggt som helst i båten. Oavsett vad som händer under resten av matcherna kommer de inte hänga löst och det med all rätt. Basta.

2017-09-30 12:47:00

