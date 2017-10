En Sirius-inledning.

Hammarby – Sirius 3-3. Danskar och kaptener

Efter en befriande vinst förra veckan mot Djurgården väntade Hammarby på måndagskvällen.





Lukas Jonsson

Johan Andersson,

Christer Gustafsson, Philip Haglund

Stefano Vecchia,

Shkodran Maholli



Innan att ha sett om matchen är det svårt att ge en rättvis bild av matchen från bortastå men känslan var att Sirius hängde med bra innan 1-0. Hamad smaskade in lädret intill första stolpen. En ruggig kalldusch för oss blåsvarta och det skulle inte bli mycket roligare. En dansk bjöd på en dansk skalle och så stod det 2-0. Rädslan för ett september-återfall var överhängande på ståplats men chanser offensivt höll hoppet vid liv.



2-1 i paus och tron på vändning var på läktaren påtaglig. Andra halvlek stod och vägde tills Sirius kapitaliserar på en kontring. Vecchia spelar ut till Maholli som ser ut att ladda vänstersläggan men spelar istället smart (där och då totalt ofattbart) till en framstörtande Johan Andersson som tagit det långa benet före och hunnit runda en dansk (?) för att stöta in kvittering vid bortre. Total eufori hos Siriusklacken. Det hade knappt lagt sig innan det var dags igen. Återigen en hörna, återigen lite sköna skarv och återigen Maholli på bortre. Pangjubel och ledning. Kalas.



Det räckte ganska länge men till slut höll det inte emot. Efter att Vecchia lagt ett friläge över ribban var 3-3 gjutet. Jag hade börjat vädra morgonluft efter en tung Bajenpress men tji fick jag - kvitteringen knorrades snyggt in bakom Lukas och resultatet stod sig matchen ut.



- - - - - - - -



Matchens plus:



+ Offensiven såg ruggigt vass ut idag. Vecchia hade ett par frilägen som borde förvaltats bättre utöver sin stolpträff samtidigt som Shkodran hade avslut i gaveln. Kontringsspelet passar dem bägge väl samtidigt som duon Alex Nilsson och Johan Andersson (hur snabb??) fungerar också väl i det spelet. Att göra tre mål är mer än godkänt och borde vara nog för att vinna.



+ Det är ändå starkt att orka resa sig efter ytterligare en resultatmässigt usel inledning. Det lär ha funnits en hel del hjärnspöken vid ställningen 2-0 med tanke på de senaste månadernas resultatrad. Shkodrans första mål gav dock Blåsvart momentumet som bäddade för upphämtningen.



Matchens minus:



- Ofattbart att matchinledningarna fortsatt gäckar Sirius. Känslan är att 1-0 kommer från ingenstans och markeringsmissen vid 2-0 syntes långt tidigare bollen satt i nät. För dåligt och helt klart en förbättringspunkt till nästa säsong. Ett steg i rätt riktning kan vara att ha backar i backlinjen. Skoglund gör det som vanligt bra utifrån sina förutsättningar såsom mittfältare i grunden, men att klara av mittbacksspelet över tid bör vara övermäktigt. Johan Eiswohld torde vara tillbaka från skada men frågan är om det inte behövs ytterligare en mittback med tanke på Daniel Jarls korsbandsskada.



- - - - - - -



Kapten Busch Thor väljer alltså att avsluta karriären. Med fyra säsonger i Sirius lämnar Uppsalasonen ett rejält tomrum bakom sig både på planen och utanför. Flera spelare har betonat betydelsen Busch Thor haft bortom de vita linjerna vilket säkerligen kan vara minst lika viktigt som inom dem. Sirius förlorar en viktig kugge på mittfältet men kanske framförallt en hänförare och eminent ambassadör för klubben.



För mig kommer beslutet aningen oväntat. Hade jag varit tvungen att tippa hade jag lagt mina pengar på en förlängning. Jag förstår att livet som småbarnsfar och med en fru med en minst sagt hektisk och uppbokad vardag kan sätta käppar i hjulet för att helhjärtat kunna satsa på fotbollen och ta 100% av fokuset. 2015 var det hjärtproblem som stod i vägen för Niklas och förra året var det en svag inledning samt vikarierande på vänsterbacksplatsen. I år, särskilt i våras/somras, visade han sin klass med idel klockrena prestationer där han trots sin avsaknad av snabbhet bitvis dominerade mittfältet mot betydligt namnkunnigare kollegor.



Jag hade nog trott på ett års förläning men känner Niklas att han inte har det i sig är det förstås rätt val. Bara att tacka och bocka för de fyra åren han spelat i blåsvart och önska honom väl i framtiden. Förhoppningsvis får han en värdig avslutning på Studenternas på söndag.



- - - - - - -



Malmö hemma på studenternas på söndag, årets sista hemmamatch. Dags att fylla läktarna till max och ge skåningarna en rejäl holmgång.



2017-10-23 23:35:00

