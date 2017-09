Stadsparksvallen, 2017-09-20 19:00

Inför J-Södra - IK Sirius

Sedan debaclet i söndags har det gått två dagar och det har varit två händelserika dagar. Uppsala kommun har deklarerat att nya Studan kommer stå klart 2020 och Joshua Wicks har gett en märklig intervju till UNT. Men just idag överskuggas allt av kvällens match J-Södra. Med fyra förluster på de senaste fyra matcherna i Allsvenskan är det enligt Sirius hemsida dags att bryta ihop och komma igen.





Lukas Jonsson

Larson – Skoglund – OP – Arvidsson

CG – Haglund – NBT

E. Andersson – Maholli – Vecchia



Jag skulle också kunna tänka mig att Elias får kliva ner på innermitt för att ge plats åt Sam Lundholm på vänsterkanten. Detta är dock hur jag skulle vilja att det såg ut men om vi ska lära oss något av de senaste laguppställningarna kommer antagligen Alexander Nilsson starta med antigen Elias eller Stefano. Problemet med den uppställningen, som jag ser det, är att vi får för lite kreativitet i den sista tredjedelen. Vilket jag tror även kommer bli fallet i kvällens match då J-Södra kämpar för slippa kvala och inte kommer vilja bjuda på så mycket.



Oavsett hur vi ställer upp tror jag att det kommer bli en tuff match med mer kamp än briljans. Både



Angående mr Big Wicks. Han har under stora delar av säsongen varit en väldigt bra målvakt och i många matcher räddat många poäng. Dock så har under de senaste fyra allsvenska matcherna dalat ordentligt, med start hemma mot Norrköping. Hans utflykter utanför straffområdet har blivit väldigt kostsamma och vi har inte riktigt råd att förlora matcher på det sättet. Därför ser jag bytet till Lukas som en riskminimering. Med Wicks kan vi få väldigt höga toppar men samtidigt djupa dalar medan Lukas är en mer stabil garant i målet. Vilket gör att jag helt förstår varför Kim väljer att peta Wicks. Jag förstår dock inte Wicks reaktion på petningen, han är ju trots allt en professionell fotbollsspelare. Självklart får man bli besviken men jag tycker han passerade en gräns när han gick ut i media igår och gav en väldigt syrlig intervju. Han verkar vara helt ovan vid denna situation och kan uppenbart inte hantera den, vilket blir väldigt skadligt för klubben. Att han och Bergstrand har olika uppfattning om situationen är tydligt, men det är inget man löser via UNT utan det löser man internt.



Förhoppningsvis är detta inget som påverkar laget mer än att det sporrar spelarna att komma igen riktigt ordentligt. Framåt blåsvart!

2017-09-20 11:38:49

