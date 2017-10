Allsvenskans Stora Pris 2017

Allsvenskan går mot sitt slut och snart är det dags för Allsvenskans Stora Pris där det bästa från ligan kommer lyftas fram.

Söndag 5 november spelas den sista omgången i Allsvenskan och tisdag 7 november är det dags för Allsvenskans Stora Pris som sänds i C More och på TV12 med start 19:30.



Allsvenskans Stora Pris anordnas av Svensk Elitfotboll, C More och Fotbollsmagasinet Offside i syfte att lyfta fram de bästa prestationerna från årets säsong. En jury bestående av journalister, 16 huvudtränare och lagkaptener samt landslagets förbundskapten, Janne Andersson och U21-landslagets förbundskapten Roland Nilsson bestämmer vilka som tilldelas följande utmärkelser:



Årets allsvenska målvakt

Årets allsvenska försvarare

Årets allsvenska mittfältare

Årets allsvenska anfallare

Årets allsvenska tränare

Årets allsvenska nykomling

Allsvenskans Stora Pris – Allsvenskans mest värdefulla spelare 2017



Utöver jurypriserna delas följande specialpriser ut:

Superettans vinnare



Årets mål (röstas fram av tv-tittarna samma kväll)



Årets bortasektion – ”Inför säsongen 2017 tog SFSU (Svenska fotbollssuppoterunionen) fram ett dokument för att förbättra bortasektionerna i svensk fotboll. Syftet var att hjälpa klubbarna öka bortaresandet, och därigenom bidra till högre publiksiffror och ännu bättre stämning på våra elitarenor. Priset i denna kategori går till den förening som på bäst sätt tagit hand om motståndarlagets gäster utifrån: service, säkerhet, mottagande och gästvänlighet. Priset är framröstat av 16 Allsvenska föreningars supportrar, SLO:er och säkerhetsansvariga.”



Allsvenskans Stora Hjärta – ”Tilldelas någon som utanför planen har stått för en prestation som gjort Allsvenskan till en varmare och bättre plats. 2016 vann Djurgårdssupportern Jonny Landin priset för att han under förra hösten passerade 600 raka matcher på plats när Djurgården spelar. 2017 års vinnare utses av Fotbollsmagasinet Offsides redaktion och avslöjas i årets sista nummer som finns i butik i december.”



Fotbollskanalens pris till Årets röst – ”Tilldelas den spelare eller ledare i Allsvenskan som gjort avtryck inom fotboll i media under den allsvenska säsongen, och som vågat att stå för sina åsikter. Vinnaren utses av Fotbollskanalens redaktion. Priset delas ut av Olof Lundh i det direktsända programmet. 2016 gick priset till Daniel Kindberg, Östersunds FK.”



Juryn består av av följande personer:

Anna Brolin – C More, Anders Andersson – C More, Lasse Granqvist – C More,Jon Persson – C More, Jesper Hussfelt – C More, Peter Mildaeus – Corren, Johan Esk – DN, Daniel Kristoffersson – Expressen, Noa Bachner – Expressen, Mårthen Bergman – Fotbolldirekt, Andréas Sundberg – Fotbollskanalen, Olof Lundh – Fotbollskanalen, Mattias Balkander – GP, Marcus Wulcan – GT, Mattias Larsson – Kvällsposten, Johan Wall – Kvällsposten, Johan Orrenius – Offside, Anders Bengtsson – Offside, Richard Henriksson – Radiosporten, Stefan Lundin – SEF, Max Wiman – Sydsvenskan, Frida Fagerlund – Sportbladet, Per Bohman – Sportbladet, Mikael Wagner – Sportbladet, Roland Nilsson – SvFF, Janne Andersson – SvFF, Daniel Nannskog – SVT, David Fjäll – SVT, Elena Lövholm – MittMedia, Markus Johannesson – SVT, Henrik Skiöld – TT, Patrick Ekwall – Expressen

2017-10-13

