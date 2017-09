Både Johansson och Axbom blir kvar i AIK

Backarna Albin Johansson och Robin Axbom som haft varsin try-out period med AIK blir kvar. De båda skrev på måndagen ett kontrakt som gäller säsongen ut.





Robin Axbom har de tre senaste säsongerna spelat i norska laget Stjernen och där gjort bra med poäng. I Sverige har han framförallt spelat många säsonger med moderklubben Nyköping i division 1, men har även spelat två säsonger för Västerås i



Sportchefen Anders Gozzi säger så här om de två backarna:

- Det är en bra defensiv back som är rejält stor och stark. Han spelar en uppoffrande och defensiv hockey, som vi behöver. Han vill vara först på pucken och sätta stopp för motståndarna (Albin Johansson)

Albin Johanssons senaste klubbadress var IFK Arboga, men han var under den gångna säsongen utlånad till både Västerås och Mora och har således redan fått känna på spel i Hockey Allsvenskan . Albin Johansson kommer att spela i tröja nummer 8.Robin Axbom har de tre senaste säsongerna spelat i norska laget Stjernen och där gjort bra med poäng. I Sverige har han framförallt spelat många säsonger med moderklubben Nyköping i division 1, men har även spelat två säsonger för Västerås i Hockeyallsvenskan (totalt 28 matcher). Axbom får tröja nummer 90.

2017-09-05 12:01:00

