Erik Källgren månadens spelare i september

Bland många AIK-spelare som börjat säsongen bra fick målvakten Erik Källgren redaktionens samtliga röster i valet av månadens spelare i AIK under de fyra matcherna i september, det brukar ofta vara lite delade meningar inom redaktionen men nu var alla eniga i att Erik Källgren startat säsongen mycket bra.

-Det var kul att höra säger Erik Källgren som samtidigt berättar att känslan inom laget är mycket bra efter den fina starten på säsongen.

20-åringen valde tidigt efter förra säsongen att skriva på för AIK.

-När AIK hörde av sig var det inte så mycket att fundera på för min del, en stor klubb med stort intresse runt och en bra miljö att vara i och spela.

Samarbetet med målvaktskollegan

-Vi jobbar bra tillsammans varje dag, ett bra team i gruppen och tävlar tillsammans på varje träning.

?Två bra målvakter kommer att bli viktigt för AIK i jakten på att stanna i toppen av tabellen under hela säsongen.



?Erik Källgren kom till AIK från Linköping där han hade flera bra år under juniortiden, det blev först SM-silver med klubbens J18-lag 2013/14 för att sedan följas upp med ett SM-brons med J20-laget.

-Det var en väldigt utvecklande tid i Linköping, med bra spelare runt mig varje dag berättar Källgren.

De senaste två säsongerna har han varit utlånad till Allsvenskan.

-Det är stor skillnad på J20-spel och att möta seniorer, så det tog en tid att växa in i spelet där men tycker att jag mognat med åren där sammanfattar Källgren säsongerna i Oskarshamn.

Erik Källgren blev draftad av

-Jag har lärt mig mycket de somrar jag varit över där, allt kring hur det fungerar både på och utanför isen.

Erik Källgren känns redan efter fyra omgångar och endast fem insläppta mål som en målvakt som kan avgöra matcher även de dagar laget har lite problem, det är så viktigt med en stabil och bra sista utpost i laget.





AIK har fått en mycket bra start på årets Allsvenska i ishockey och toppar serien efter fyra raka triumfer, det började med 2-1 hemma på Hovet mot alltid svårspelade Pantern i premiären.

-Det var en kul upplevelse med bra tryck på läktaren och det var skönt att få vinna inför de som tagit sig till Hovet, fortsätter Källgren.

Laget följde upp det med att vinna med 4-2 i den andra omgången mot

-Där var vi riktigt bra i de två första perioderna men höll inte riktigt hela matchen, sammanfattar AIK-målvakten.

Två segrar som gjorde att AIK fick en kanonstart på årets serie och ser ut att ha något bra att bygga vidare på inför fortsättningen.



?Från sin position längst bak i laget är Erik Källgren mest nöjd med matchen mot

-I den matchen var vi starka under långa perioder, vi fick verkligen ihop vårt spel stora delar av matchen och fick utdelning i den tredje perioden.

AIK kunde avgöra och vinna med säkra 4-1.

I matchen mot Södertälje tycker Erik Källgren att AIK visade prov på stort tålamod.

-Trots att vi inte spelade på topp krigade vi på och fick återigen utdelning i tredje perioden.

AIK visade prov på bra



Nu väntar en ny svår bortamatch för AIK när laget på onsdag ställs mot Timrå.

-Det är en tuff match, de är starka uppe i

Vi håller tummarna för att AIK återvänder hem med tre nya poäng efter säsongens femte match, samtidigt inleds kampen om vem som blir månadens spelare i oktober. valde tidigt efter förra säsongen att skriva på för AIK.-När AIK hörde av sig var det inte så mycket att fundera på för min del, en stor klubb med stort intresse runt och en bra miljö att vara i och spela.Samarbetet med målvaktskollegan Linus Lundin och målvaktstränaren Robin Danielsson har fungerat mycket bra under hela försäsongen fram till premiären.-Vi jobbar bra tillsammans varje dag, ett bra team i gruppen och tävlar tillsammans på varje träning.?Två bra målvakter kommer att bli viktigt för AIK i jakten på att stanna i toppen av tabellen under hela säsongen.från Linköping där han hade flera bra år under juniortiden, det blev först SM-silver med klubbens J18-lag 2013/14 för att sedan följas upp med ett SM-brons med J20-laget.-Det var en väldigt utvecklande tid i Linköping, med bra spelare runt mig varje dag berättar Källgren.De senaste två säsongerna har han varit utlånad till Oskarshamn -Det är stor skillnad på J20-spel och att möta seniorer, så det tog en tid att växa in i spelet där men tycker att jag mognat med åren där sammanfattar Källgren säsongerna i Oskarshamn.Erik Källgren blev draftad av NHL -laget Arizona redan 2015, efter det har han varit över till klubben vid tre tillfällen.-Jag har lärt mig mycket de somrar jag varit över där, allt kring hur det fungerar både på och utanför isen.Erik Källgren känns redan efter fyra omgångar och endast fem insläppta mål som en målvakt som kan avgöra matcher även de dagar laget har lite problem, det är så viktigt med en stabil och bra sista utpost i laget.på årets Allsvenska i ishockey och toppar serien efter fyra raka triumfer, det började med 2-1 hemma på Hovet mot alltid svårspelade Pantern i premiären.-Det var en kul upplevelse med bra tryck på läktaren och det var skönt att få vinna inför de som tagit sig till Hovet, fortsätter Källgren.Laget följde upp det med att vinna med 4-2 i den andra omgången mot Almtuna -Där var vi riktigt bra i de två första perioderna men höll inte riktigt hela matchen, sammanfattar AIK-målvakten.Två segrar som gjorde att AIK fick en kanonstart på årets serie och ser ut att ha något bra att bygga vidare på inför fortsättningen.längst bak i laget är Erik Källgren mest nöjd med matchen mot Tingsryd -I den matchen var vi starka under långa perioder, vi fick verkligen ihop vårt spel stora delar av matchen och fick utdelning i den tredje perioden.AIK kunde avgöra och vinna med säkra 4-1.I matchen mot Södertälje tycker Erik Källgren att AIK visade prov på stort tålamod.-Trots att vi inte spelade på topp krigade vi på och fick återigen utdelning i tredje perioden.AIK visade prov på bra mora l och kunde vinna matchen med 2-1 efter mål av Eric Castonguay och Jens Jakobs.en ny svår bortamatch för AIK när laget på onsdag ställs mot Timrå.-Det är en tuff match, de är starka uppe i Sundsvall och vi behöver göra en riktigt bra match för att vinna igen.Vi håller tummarna för att AIK återvänder hem med tre nya poäng efter säsongens femte match, samtidigt inleds kampen om vem som blir månadens spelare i oktober.

0 KOMMENTARER 192 VISNINGAR 0 KOMMENTARER192 VISNINGAR NICLAS PETTERSSON

2017-10-02 18:05:31

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-10-02 18:05:31

AIK

2017-09-28 22:05:00

AIK

2017-09-27 23:45:00

AIK

2017-09-25 21:22:38

AIK

2017-09-21 21:14:06

AIK

2017-09-19 22:26:38

AIK

2017-09-18 12:31:24

AIK

2017-09-16 19:45:00

AIK

2017-09-14 00:14:00

AIK

2017-09-11 19:25:49

ANNONS:

Bland många AIK-spelare som börjat säsongen bra fick målvakten Erik Källgren redaktionens samtliga röster i valet av månadens spelare i AIK under de fyra matcherna i september, det brukar ofta vara lite delade meningar inom redaktionen men nu var alla eniga i att Erik Källgren startat säsongen mycket bra. -Det var kul att höra säger Erik Källgren som samtidigt berättar att känslan inom laget är mycket bra efter den fina starten på säsongen.Säsongens första länsderby spelas på fredag kväll i Scaniarinken. Trots att det bara är fjärde omgången så är det redan toppen mot botten, även om man inte ska stirra sig blind på tabellen i nuläget.AIK tog sin tredje raka seger efter att ha avfärdat spelskickliga Tingsryd på Hovet. Efter två ganska mediokra perioder från hemmalaget så gaskade man upp sig betydligt i tredje vilket belönades med tre poäng.Då var man tillbaka på banan igen, fan va skönt med två av två hittills, och med ett spel som andas ny luft. Ja ni hör, hybrisen kommer tidigt iår. Så pass att den tillochmed lockat gamla bekanta till att träna med våra hjältar på hovet. Men längre än dit kommer du inte Jämtin. Sittplats eller C-more är det som gäller när vi bygger nytt och fräscht.Imorgon är det dags för seriens första bortamatch. För motståndet står Almtuna. AIK åker till Uppsala för att möta ett lag som i premiären tog en meriterande bortaseger mot Tingsryd.Den långa väntan var då äntligen över då det ikväll var dags för premiär i årets hockeyallsvenska. Kvällens gäster var IK Pantern från Malmö. Klubben med ett namn som gör det omöjligt att inte tänka på serietidningen Buster. Nå, Pantern gjorde en bra säsong ifjol och efter dagens match går det inte att avfärda deras möjligheter att hamna på tabellens övre halva i år igen.AIK-Pantern, 19 September 19:00. Det är det alla hockeysupportrar med svartgula hjärtan har tagit sikte på för att klara av sommaren. Och nu står den för dörren. HockeyAllsvenska säsongen 17/18. Imorgon gör malmölaget Pantern entré på Hovets is som säsongens första motståndare och om ett och ett halvt dygn hoppas jag att frågetecken har blivit utropstecken och AIK har bärgat säsongens första seger.Nu är det bara tre dagar innan det startar på riktigt igen. AIK tar emot Pantern på Hovet på tisdag. Det kommer som vanligt vara höga förväntningar på AIK, som återigen är topptippat av media och såkallade experter.I den sista vänskapsmatchen inför starten av Hockeyallsvenskan 2017/2018 vann Gnaget hemma mot SSK. Matchen saknade tempo och båda lagen visade inte upp någon bländande hockey utan det kändes som om båda lagen ville hålla igång lite som när man sitter på en träningscykel inför en kommande match som gäller något. AIK har under försäsongen spelat sammanlagt 8 matcher och förlorat samtliga utom den första hemma mot SHL-laget Örebro samt den sista mot seriekonkurrenten SSK.Att förutspå en hockeysäsongs utgång innan den har börjat är ett uppdrag vars svårighetsgrad tycks jämförbar med att spå vilket väder vi kommer att ha om ett par månader. Trots detta försöker vi – år efter år – oförtrutet med dårars envishet och med förvissningen att i år – ja i år – har jag bra koll.