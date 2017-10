NHK Arena, 2017-10-04 19:00

Inför: Timrå - AIK

AIK har inlett säsongen på bästa sätt, med fyra raka trepoängare och en tidig serieledning. Under onsdagskvällen kommer den kanske tuffaste prövningen hittills då laget ställs mot Timrå på bortaplan.





Lika snabbt har Tomas Mitells version av AIK Hockey levererat svar. Erik Källgren har överraskat och sett oerhört stabil ut i målet. Defensivt har bland annat återvändarna



Samtidigt finns det mycket som kan bli bättre. AIK tappar ibland momentum under matcherna och släpper till för många farliga målchanser, som visserligen många gånger har stoppats av Källgren i mål. Special teams kan också bli bättre, speciellt



Onsdagens motstånd står som sagt Timrå för. För närvarande på fjärde plats i tabellen och fyra poäng bakom AIK. Timrås enda förlust hittills kom på bortaplan mot Pantern, där man kammade noll såväl mål- som poängmässigt. Överlag har Timrå ett starkt och lovande lag den här säsongen och förväntas vara med och slåss i toppen av tabellen. Det blir således en bra värdemätare för AIK, som jagar sin femte raka seger och därmed fortsatt serieledning.



Matchen går av stapeln imorgon den 4 oktober, kl 19.00 i NHK Arena i Timrå.



2017-10-03 13:53:00

AIK har inlett säsongen på bästa sätt, med fyra raka trepoängare och en tidig serieledning. Under onsdagskvällen kommer den kanske tuffaste prövningen hittills då laget ställs mot Timrå på bortaplan.Bland många AIK-spelare som börjat säsongen bra fick målvakten Erik Källgren redaktionens samtliga röster i valet av månadens spelare i AIK under de fyra matcherna i september, det brukar ofta vara lite delade meningar inom redaktionen men nu var alla eniga i att Erik Källgren startat säsongen mycket bra. -Det var kul att höra säger Erik Källgren som samtidigt berättar att känslan inom laget är mycket bra efter den fina starten på säsongen.Säsongens första länsderby spelas på fredag kväll i Scaniarinken. Trots att det bara är fjärde omgången så är det redan toppen mot botten, även om man inte ska stirra sig blind på tabellen i nuläget.AIK tog sin tredje raka seger efter att ha avfärdat spelskickliga Tingsryd på Hovet. Efter två ganska mediokra perioder från hemmalaget så gaskade man upp sig betydligt i tredje vilket belönades med tre poäng.Då var man tillbaka på banan igen, fan va skönt med två av två hittills, och med ett spel som andas ny luft. Ja ni hör, hybrisen kommer tidigt iår. Så pass att den tillochmed lockat gamla bekanta till att träna med våra hjältar på hovet. Men längre än dit kommer du inte Jämtin. Sittplats eller C-more är det som gäller när vi bygger nytt och fräscht.Imorgon är det dags för seriens första bortamatch. För motståndet står Almtuna. AIK åker till Uppsala för att möta ett lag som i premiären tog en meriterande bortaseger mot Tingsryd.Den långa väntan var då äntligen över då det ikväll var dags för premiär i årets hockeyallsvenska. Kvällens gäster var IK Pantern från Malmö. Klubben med ett namn som gör det omöjligt att inte tänka på serietidningen Buster. Nå, Pantern gjorde en bra säsong ifjol och efter dagens match går det inte att avfärda deras möjligheter att hamna på tabellens övre halva i år igen.AIK-Pantern, 19 September 19:00. Det är det alla hockeysupportrar med svartgula hjärtan har tagit sikte på för att klara av sommaren. Och nu står den för dörren. HockeyAllsvenska säsongen 17/18. Imorgon gör malmölaget Pantern entré på Hovets is som säsongens första motståndare och om ett och ett halvt dygn hoppas jag att frågetecken har blivit utropstecken och AIK har bärgat säsongens första seger.Nu är det bara tre dagar innan det startar på riktigt igen. AIK tar emot Pantern på Hovet på tisdag. Det kommer som vanligt vara höga förväntningar på AIK, som återigen är topptippat av media och såkallade experter.I den sista vänskapsmatchen inför starten av Hockeyallsvenskan 2017/2018 vann Gnaget hemma mot SSK. Matchen saknade tempo och båda lagen visade inte upp någon bländande hockey utan det kändes som om båda lagen ville hålla igång lite som när man sitter på en träningscykel inför en kommande match som gäller något. AIK har under försäsongen spelat sammanlagt 8 matcher och förlorat samtliga utom den första hemma mot SHL-laget Örebro samt den sista mot seriekonkurrenten SSK.