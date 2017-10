Plivit Trade hallen, 2017-10-11 19:00

Västervik IK - AIK



Inför Västervik - AIK

Fyra segrar av sex möjliga ser bra ut på pappret, men AIKs inledning på HockeyAllsvenskan har spelmässigt sett blandat och gett. En oerhört hög högstanivå, och en oerhört låg lägstanivå. Nu är vi framme vid match nummer sju och förhoppningsvis kan Gnaget hitta tillbaka till vinnarspåret igen efter två raka förluster.





I afton är det dags för AIK att stå som motståndare mot Västervik i Plivit Trade Hallen och förhoppningsvis kan laget hitta tillbaka till vinnarspåret. Hemmalaget för kvällen har inlett den här säsongen svagt och hittas näst sist i tabellen på ynka fyra poäng. Den enda vinsten de har med sig fullbordades hemma i säsongpremiären mot Troja Ljungby men sedan dess har det gått trögt. Sargade av skador kommer de nu hem till hemmaarenan igen efter tre raka bortamatcher och förhoppningarna är att de ska få tillbaka tidigare skadade



Västervik som stod för en dunderknall i fjol har i år åkt på lite av en oundviklig baksmälla. Man tappade inte bara lagets starkaste pjäs i huvudtränaren Mattias Karlin utan försvann gjorde också Olle Liss och Mats Fröshaug för att nämna några. Kollar man på årets lag är det den sista utposten som ser starkast ut på pappret där man har



Tillbaka till AIK och den senaste förlusten mot Oskarshamn som verkligen spelmässigt sett var ett nederlag. Tomas Mitell säger till klubbens officiella hemsida att laget är besvikna på prestationen. Inför säsongen sa han att det var viktigt att göra rätt saker varje dag och det är någonting han hittar tillbaka till i intervjun inför dagens match.

- Vi var besvikna, dels på resultatet men även på prestationen. Särskilt det hårda ödmjuka jobbet som vi pratat om innan, vi blev lite bekväma såg det ut som. Det kändes som vi snarare blev oödmjuka inför uppgiften. Det är en så pass snabb liga och sport generellt att man blir straffad direkt. Är man inte på tårna får man problem.



2017-10-11 08:09:03

