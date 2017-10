Ljungby Arena A-hallen, 2017-10-25 19:00

Troja/Ljungby - AIK



Måste bara vinnas.

AIK besöker ikväll småland för möte med Troja Ljungby. Årets Troja Ljungby tycks vara ett lag som blandar och ger i lite väl hög utsträckning för att det ska vara hälsosamt för laget. Fyra vinster på elva matcher har laget skrapat ihop och ligger i dagsläget parkerat på näst sista plats. Ska AIK vara ett topplag är det här typiskt en sådan match som bara måste vinnas.





Topplag kommer alltid att ta poäng mot varandra. Det är de där andra mer vardagslunkiga matcherna som avgör i det långa loppet. Troja Ljungby är inget lag som får motståndare att darra av skräck. De har ett lag som vi bör besegra i varje fall åtta gånger av tio. De har inga spelare som ligger i topp statistikmässigt vilket AIK har.



Endast SSK har i dagsläget producerat färre mål än Troja Ljungby i årets serie medan inget lag har gjort fler mål än AIK. Dom ni ser kan man med hjälp av siffror och statistik knappast hitta någonting som talar emot vinst för AIK i kvällens match.



Det jag kan hitta skulle i så fall vara rent geografiskt. Småland känns sådär halvkul. Magkänslan säger att AIK har underpresterat i just Småland de senaste åren. Särskilt minns jag här miniturnén till de småländska skogarna i fjol som ledde till två raka förnedrande torskar mot Västervik och



Nu blev det inte så och då var då och nu är nu. Som jag ser det så ska kvällens match bara vinnas ifall vi vill vara ett absolut topplag i år. Någon småländsk väckarklocka är inget jag önskar nu ikväll.



2017-10-25 13:52:35

