Tredje raka segern

AIK tog sin tredje raka seger efter att ha avfärdat spelskickliga Tingsryd på Hovet. Efter två ganska mediokra perioder från hemmalaget så gaskade man upp sig betydligt i tredje vilket belönades med tre poäng.

AIK öppnade piggt och visade att man villa ta kommandot från första sekunden men olyckligtvis så drabbades man av en tidig utvisning redan efter 22 sekunders spel vilket bromsade upp hemmalaget i sin intention av att fortsätta föra spelet. Det numerära underläget klarades av galant men när man sedan fick en till utvisning emot sig så öppnade gästerna målskyttet för kvällen genom det hetlevrade kanadensiska målskyttsnyförvärvet Tousignant. Hemmalaget kom av sig och hade svårt att etablera något ordentligt spel vilket gav Tingsryd kommandot resten av perioden. AIK mäktade med några få halvchanser men mer än så blev det inte. Lagen var jämna men även om hemmaspelarna sköt flera skott än gästerna så kändes Tingsryd mer konsekventa och tydliga i sitt spel.I andra perioden försökte AIK kvittera men Tingsryd störde hemmalagets uppspel så pass bra att de svartgula var benägna att spela mer på chans för att få till momentum i matchen som skulle kunna leda till vändning. På sätt och vis är det idrottspsykologiskt ganska typiskt att man börjar avvika från matchplanen och chansar om något inte riktigt kuggar som man vill under första halvan av matchen. Några riktigt bra chanser skapades men gästernas målvakt Rubin stod ivägen och gjorde riktigt bra insatser i målet när man var beredd att anteckna kvitteringen. Den uteblev även i andra perioden men skotten vann hemmalaget ganska övertygande.Trettioåtta sekunder in på tredje perioden kom kvitteringen. Även denna gång presenterades ett målskyttsnyförvärv för kvällen och det var AIK:s Anton Holm . Han höll sig påpassligt framme och styrde pucken vidare in i mål efter vad som såg ut som en tilltrasslad situation framför Tingsryds mål med många skymmande spelare för målvakten. Det målet gav hemmalaget det nödvändiga självförtroendet för att börja våga spela sitt spel igen. Knappa tre minuter senare så sitter AIK:s ledningsmål genom Joakim Thelin som i ett två mot ett läge överraskar TAIF-målvakten genom att istället för att passa mot bortre stolpen smeker iväg ett snabbt handledsskott där pucken längs isen går i mål via närmaste stolpen. Hemmalaget kontrollerade därefter matchen fullständigt och ett tredje mål hängde i luften. Målet kom också i numerärt överläge genom lagkapten Sandberg som fri framför mål tryckte in pucken fint framspelad av Frödén. Hemmalagets självförtroende växte med målen alltmer och man började jaga ihjäl Tingsryds spelare som inte fick någon ordning på spelet i egen zon tack vare den intensiva och höga forechekingen. Efter en sådan situation erövrade hemmalaget pucken anfallszon och istället för att spela runt så bestämde sig ett annat målskyttsnyförvärv att bara smälla till när pucken låg fri i slottet. Castonguay satte hemmalagets fjärde mål och det sista i matchen genom ett skott i bortre krysset. Den duktiga TAIF-målvakten kunde inte göra så mycket i den situationen. Innan slutsignalen gick så fick AIK även spela den sista halvminuten i numerärt överläge och det var ytterst nära ett mål till men det uteblev.Summerar man matchintrycken så kan man konstatera att AIK gjorde en sämre insats de inledande 30 minuterna och en bättre de sista 30. Utan att vara direkt dåliga så lyckades man inte få till något riktigt bra spel men allt föll på sin plats iom att man fick det förlösande kvitteringsmålet. Då föll det mesta på sin plats. Kanske inte något lysande spel men tillräckligt bra för att ta en övertygande seger och samtidigt sätta sig i förarsätet inför nästa match som blir ett derby borta mot SSK. Då får vi se om AIK kommer in med full fart efter den fina skjutsen som man gav sig själva i den här matchen eller om man går in högmodigt och avvaktande efter full poängpott efter tre spelade omgångar.AIK-Tingsryd 4:1(0-1)(0-0)(4-0)Skotten: 38-16 (8-6)(18-6)(12-4)Utv. AIK 4x2, TAIF 4x2, 2+2Domare: Peter LythMålskyttar AIK: Holm, Thelin, Sandberg, CastonguayMålskyttar TAIF: TousignantPublik: 3546