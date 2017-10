Gavlerinken Arena, 2017-10-21 18:00

Brynäs - Mora

0-2



Deppigt värre i Gavlerinken

Fru Fortuna lös med sin frånvaro

Många hade letat sig till Gavlerinken på lördagseftermiddagen och för en gångs skull var publikantalet i Gavlerinken över 6 000 besökare. En som tyvärr inte lyckats få biljett var Fru Fortuna.





Efter en mållös förstaperiod som Brynäs vunnit på poäng fanns förväntningar om att Brynäs skulle kunna ro den där matchen i land. Laget startar den andra perioden bra, tillbringar lite tid i anfallszon och spelar med ett lugn i spelet som inte funnits där tidigare. Det hopp som tänts släcks dock när Mora stänker dit 0–1 bakom Rautio efter schabbel i egen zon där Robin Johansson glöms bort. Som så många gånger tidigare börjar spelet präglas av stress och Brynäs skapar i det närmaste ingenting för resten av perioden.



Akt tre äger Brynäs helt och hållet förutom en sekvens där man aldrig lyckas få tag på pucken i egen zon men trots spelövertag skapas inga riktigt farliga chanser förrän klockan börjar ticka ner mot fem minuter kvar att spela. Burfågeln Marcus Westfält slänger i väg en chanspuck mot Moras kasse som tar i stolpen och efter det hoppar, studsar och dansar pucken flertalet gånger på Engstrands mållinje men vägrar att passera den. När dryga två minuter återstår plockar Brynäs ut målvakten och efter att matchens viktigaste tekning förlorats gör bortalaget 0–2 och matchen är förlorad.



Av det faktum att Brynäs var det bättre laget idag är inget någon ska dra några större slutsatser av. Mora skapar i ärlighetens namn inte särskilt mycket och skjuter enbart 18 skott på hela matchen. Däremot ska ingen heder tas ifrån Mora som gör sitt jobb och lyckas hitta en väg att vinna i Gavlerinken ikväll.



Utvärdering av kvällens tre fokuspunkter: Målvaktsspelet. Rautio spelade idag och gjorde det helt okej. Som ovan nämnt var Mora inga jättar offensivt utan utnyttjade effektiv det som bjöds. Sjödin-effekten. Den glöd som tränarbytet tycktes ha gett Brynäs mot Skellefteå syntes inte mot Rögle och inte heller idag. Offensivt uddlöst så det förslår. Nu fyller vi rinken! Gavlerinken fylldes. Det kom 6 148 betalande åskådare men den största festen hade de tillresta Morasupportrarna. Det är synd att Brynäs inte lyckas bjuda på mer när så pass många äntligen hittat upp till rinken. Brynäs IF - Mora IK 0-2

Gavlerinken Arena

Publik: 6 184

Skott: 32-18



Första perioden:

-



Andra perioden:

0–1 (6:46) Robin Johansson (Lagace, Jakobsson)



Tredje perioden:

2017-10-21 21:13:20

